Kohler collaborateur de Macron, responsable de la société maritime MSC: conflit d’intérêt dans un capitalisme qui a donné tout pouvoir à l’argent!

Par Brigitte Bouzonnie.

Kohler est tour à tour le collaborateur number one de Macron et responsable de MSC, une puissante entreprise maritime vivant aux crochets de l‘État. Certes, il y a clairement conflit d’intérêt.

Cette affaire a donné lieu à des papiers de journalistes de Médiapart. Une vidéo de Denis Robert, ex-patron du Média qui insultait Aude Lancelin. Des propos de l’homme de “gôche” que l’on sait, Arnaud Montebourg, c’est à dire in fine, des révoltés de salon, qui, dans toute leur vie, n’ont jamais déplacé un chemin de fer, comme aurait dit Jean Gabin.

Je doute beaucoup de l’ampleur du “scandale”, que pourrait susciter éventuellement ce conflit d’intérêt. Il est somme toute banal dans un capitalisme mondialisé corrompu de la tête aux pieds, comme disait Marx. Et dans lequel nous vivons depuis 1983, c’est à dire, depuis presque 40 ans.

En somme, un petit confit d’intérêt sans importance. Avec un État qui a donné tout pouvoir à l’argent. Pillant chaque année les enveloppes sociales du budget public pour les donner aux grands patrons. Méprisant profondément le Peuple français, les “riens” que nous sommes. Laissant filer le chômage et la pauvreté de masse (15 millions de chômeurs selon mes calculs), alors que la Chine a réduit de façon drastique le nombre de pauvres chinois passés de 55 à 5 millions (chiffres de l’économiste Vincent Gouysse Sur les rails du «Grand Reset»: le petit train de l’horreur… – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/265444 ).

Pour information, on rappelle que Rothschild verse tous les mois une “pension” à Macron Président, Manu estimant que son traitement de Président de la République française est “insuffisant”. Mais de ce double salaire, personne ne moufte ! Aucun journaliste n’a le courage de dézinguer Manu 1er, par ailleurs arrivé par fraudes graves à l’Elysée en siphonnant les suffrages de tous ses adversaires électoralistes, y compris le NPA et l’UPR.

Kohler, c’est du petit gibier. Le dénoncer vous donne aussitôt et sans risque une apparence de lanceur d’alerte courageux et sincère. Pourtant, ni Robert (ex patron du Média) qui n’a pas laissé des souvenirs inoubliables, ni Médiapart ne sont de véritables journalistes de contre information antisystème. Et je parle d’expérience pour avoir eu pendant sept ans un blog sur la plateforme Médiapart. Rédigé plus de 2 850 billets. M’être faite virée du jour au lendemain, pour avoir osé dire que les vaccins n’étaient pas fiables à 90%, mais seulement à 30%, en me fondant sur le journal médical londonien (JML).

EN COMPLÉMENTAIRE UNE VIDÉO SUR CETTE AFFAIRE KOHLER : https://youtu.be/jf6UBcPKlMM