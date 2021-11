Singapour-Covid: «poussée inhabituelle» des infections et hospitalisations avec pourtant 80% de vaccinés

Le ministère de la Santé a confirmé mercredi 27 octobre un nombre record de 5 324 nouveaux cas de COVID-19 à Singapour – portant le nombre total de cas dans le pays à 184 419 – ainsi que 10 décès dus à la maladie. Les autorités parlent d’une “poussée inhabituelle” des cas dans un laps de temps relativement court.

Le 27 octobre est le 38e jour consécutif où des décès dus au COVID-19 sont signalés à Singapour, 248 personnes ayant succombé à cette maladie ce mois-ci. Le nombre de non vaccinés est minimal dans ces décès. Et dans le cas des vaccinés, on remarque que la vaccination n’a pas empêché les personnes concernées par une autre maladie sous-jacente (co-morbidité) de décéder. Ajoutons que cette vague de COVID-19 est principalement à développement interne. Parmi les nouveaux cas, 5 312 sont des infections locales : seuls 12 sont importés.

Le cas de Singapour pose donc très clairement le problème de l’efficacité dues vaccins. Les autorités chinoises n’ont jamais caché le taux le 50% à 70% d’efficacité des vaccins (de facture classique) Sinovac ou Sinopharm. En revanche, le mythe de l’efficacité des vaccins d’un nouveau genre (à ARN messager) est en train de s’effondrer.