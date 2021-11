La révélation, qui a beaucoup retenu l’attention des médias, est basée sur les informations du lanceur d’alerte Brook Jackson, en septembre 2020, Directeur régional au Texas pour l’organisation de recherche Ventavia Research Group, qui a travaillé sur les études des vaccins de Pfizer.

Le témoignage de Jackson montre que la société a falsifié les données, aveuglé les patients, embauché des vaccinateurs insuffisamment formés et a mis du temps à suivre les effets secondaires signalés dans l’étude de phase III. Le personnel qui a effectué les contrôles de qualité, a été submergé par la quantité de problèmes qu’ils ont découverts.

Après avoir informé à plusieurs reprises Ventavia des lacunes, le 25 septembre 2020, Brook Jackson a envoyé une plainte à la Food and Drug Administration des États-Unis. Ventavia l’a licenciée dans la journée. À l’appui de ses critiques, Jackson a fourni à BMJ des dizaines de documents internes à l’entreprise, de photos, d’enregistrements audio et de courriels. BMJ étaye son témoignage par des déclarations de nombreux anciens employés de Ventavia.

L’article du British Medical Journal indique également que la FDA n’a jamais contrôlé l’entreprise où travaillait Brook Jackson. L’article décrit que la FDA a trop peu de ressources pour examiner les essais cliniques. Dans les années 2000 à 2005, seulement environ 1 pour cent de toutes les études ont été examinées, depuis lors, le nombre d’examens a diminué. En août 2021, la FDA a publié un résumé du nombre d’examens des études de vaccin contre le covid de Pfizer. Au total, 9 des 153 lieux d’étude ont été examinés, ce qui correspond à 6 pour cent des centres de recherche de l’étude.

Les 16 médecins et chercheurs suédois qui ont signé le nouvel appel écrivent qu’ils « considèrent que ce que BMJ a rapporté est extrêmement grave ».

« Cela bouleverse la confiance dans Pfizer, qui est chargé de tester le vaccin et de la sécurité du vaccin actuellement utilisé par les Suédois, dont des centaines de milliers d’enfants », écrivent les médecins.

Ils précisent en outre que l’étendue du nombre d’effets secondaires suspectés signalés du vaccin covid est également « gigantesque », par exemple, en Suède, au cours des dix mois où la vaccination a eu lieu, 83.744 effets secondaires suspectés ont été signalés, soit plus de 10 fois plus que tous les effets secondaires signalés par années au cours des années précédentes, pour tous les médicaments et vaccins, soit un total d’environ 25.000 substances.

« Une vingtaine d’études ont montré que l’effet du vaccin est très faible. L’une de ces études, qui est suédoise, a montré que le vaccin avait un bon effet pendant environ deux mois, que le vaccin d’AstraZeneca n’avait aucun effet contre le variant delta après quatre mois et qu’il en va de même pour le vaccin Pfizer après sept mois », écrivent les médecins.

Ils continuent:

« La forte suspicion selon laquelle certaines parties de l’essai clinique du vaccin Pfizer n’ont pas été réalisées d’une manière scientifiquement acceptable et où les résultats de l’étude ne peuvent pas être considérés comme fiables, combinée à la grande ampleur des effets indésirables suspectés, signalés après la vaccination. Les médecins, les chercheurs et les immunologistes sont profondément préoccupés, notamment pour les enfants, qui présentent un risque extrêmement faible de contracter une maladie grave du Covid-19, mais qui risquent d’avoir des effets secondaires graves. « Notre conclusion est que la vaccination contre le covid en Suède devrait être mis en pause jusqu’à ce que les calculs risques/bénéfices soient faits pour tous les groupes d’âge. Notre position est prise à la lumière de la révélation dans BMJ et de ce que nous savons aujourd’hui sur les risques pour le patient.

L’appel a été signé par ces personnes :

Nils Littorin, médecin ; docteur en microbiologie clinique

Magnus Burling, spécialiste en médecine générale,

Sture Blomberg, spécialiste en anesthésie et soins intensifs ; Professeur agrégé

Ragnar Hultborn, spécialiste en oncologie; Professeur émérite

Lilian Weiss, spécialiste en chirurgie générale ; professeure agrégée

Ann-Cathrin Engwall, immunologiste et virologue; docteur en biologie cellulaire moléculaire à finalité immunologique

Sebastian Rushworth, AT docteur

Maria Papadopoulou, ophtalmologiste

Carina Ljungfelt, spécialiste en médecine générale

Christina Malm, spécialiste en médecine générale,

Bo Jonsson, spécialiste en psychiatrie générale ; avec le Dr

Anette Stahel, M.Sc. en biomédecine,

Nina Yderberg, spécialiste en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Dinu Dusceac, spécialiste en cardiologie ; PhD

Margareta Andersson, spécialiste en médecine générale

Hanna Åsberg, spécialiste en médecine générale