Un être dégueulatoire comme Macron, responsable de 15 millions de pauvres en France!

Par Brigitte Bouzonnie.

Macron est un criminel de la pauvreté. Tout comme il existe des criminels de guerre, il existe des criminels comme Macron, qui ont donné tout pouvoir à l’argent. Pillé les enveloppes sociales du budget public pour donner des milliards d’euros “gratos”, en échange de zéro emploi créé, à ses amis les grands patrons. Les riches qui croulent sous leur montagne d’argent inutilisé, tandis que les pauvres caillent de froid en silence. Il existe des êtres dégueulatoires comme Macron, qui n’ont eu de cesse, au cours de leur mandat, de laisser filer sciemment, volontairement, la courbe du chômage et de la pauvreté. Notamment en supprimant l’enveloppe de contrats aidés ramenée de 400 000 sous Hollande (2016) à 100 000 aujourd’hui (2021).

Résultat : 15 millions de français vivent en dessous du seuil de pauvreté selon mes calculs. Résultat, c’est la somme extraordinaire de souffrances et de larmes des classes populaires frappées par la grande misère, dont personne à commencer par les responsables de gôche, ne parlent aujourd’hui.

La pauvreté est un crime ignoble commis par le camp mondialiste à chaque heure du jour et de la nuit contre les faibles et les innocents. A compter des années quatre-vingt, le capitalisme mondialisé a organisé en toute connaissance de cause la mondialisation malheureuse des échanges. Les délocalisations forcenées d’entreprises hexagonales, notamment du secondaire : 2,5 millions d’emplois supprimés dans le secteur industriel français, ramené à 13% des effectifs salariés : un des taux les plus bas de l’Union Européenne ! Le capitalisme mondialisé a organisé volontairement les suppressions massives d’emplois : 1 million de chômeurs en 1980. 2 millions en 1988. 3 millions en 1997. 6 millions aujourd’hui selon les chiffres de la DARES.

Un crime commis dans l’indifférence générale, notamment de la fausse opposition de gôche. Notamment Mélenchon et ses sbires. J’ai supplié en vain Mélenchon et son entourage, de publier mes articles sur l’explosion du chômage en 2009, suite à la crise des subprimes de 2008 : 600 000 destructions d’emplois. 90 000 nouveaux demandeurs d’emploi en janvier 2009. 85 000 en février 2009. Je me suis heurtée à un mur d’indifférence de la part de cette petite bourgeoisie friquée, boboïsée. Fortement enrichie sur la manne de l’argent public. Indifférente à la difficile survie élémentaire de millions de français, qui n’ont pratiquement rien.

Aussi, ne me surprend pas aujourd’hui le silence complice des responsables de la FI, en écho aux propos fallacieux, scandaleux, pipotés par Macron/Pinocchio déclarant hier soir sans rire que “le taux de chômage est à 7%”(sic). “Proche du plein emploi” (sic). Et que “le taux de pauvreté est le même que celui d’avant crise sanitaire”(sic), soit 14,6%.

1°)- Le taux de chômage à 7/8% est un fake grossier : Jusque là, la DARES dépendant du Ministère du Travail comptabilisait 5 catégories de demandeurs d’emploi : ABCDE. Certes, elle comptabilisait la catégorie A des chômeurs sans aucun emploi. Mais elle comptabilisait aussi les chômeurs ayant un petit boulot, en formation, en contrat aidé, ou malades : BCDE. Voilà pourquoi le taux de chômage était autour de 10%, sans compter les demandeurs d’emploi d’Outre Mer, qui ont des taux de chômage des jeunes de plus de 50%. Il s’agissait de ne pas passer la cap psychologique des 10% ! En réalité, le taux officiel était plus proche de 11 % que de 10.

Inversement, l’OIT ne comptabilise que les chômeurs dans aucun emploi. Voilà pourquoi en clair, par une pure opération cosmétique de statistiques, en virant les catégories BCDE, on arrive à une supposée “baisse” de 7/8%.

2°)- Le taux de pauvreté à 14,6% identique à celui d’avant crise est un autre fake grossier !

Dans une vidéo RT postée sur la lettre politique indépendante le 5 novembre 2021, un débat très stimulant oppose l’économiste Jacques Sapir à l’ingénieur Marc de Basquiat, auteur d’un ouvrage sur le revenu universel. Le nom de Basquiat ne m’était pas inconnu : j’ai souvent vu son nom dans des ouvrages collectifs publiées par la DARES sur la pauvreté.

Voila ce que dit en substance Marc de Basquiat : “il y a taux de pauvreté et taux de pauvreté. Le taux de pauvreté actuel “vendu” par l’INSEE à grands renforts de médias aux ordres n’est pas un véritable taux de pauvreté. Il n’est pas obtenu en comptabilisant, par exemple, le nombre de pauvres de la région Nouvelle Aquitaine, du Grand Est et de la Région parisienne. On faisait le total, rapporté ensuite à la population française en âge de travailler. Mais ce mode de calcul a été abandonné. Le nouveau taux de chômage de l’INSEE n’est pas obtenu à partir d’enquêtes sur le terrain, mais de micro simulations généralisées ensuite selon certains paramètres. C’est donc tout de suite un sondage, une maquette de la réalité, une reconstruction du réel, avec tout ce que cette opération peut avoir de contestable, qui est généralisée ensuite sur toute la France !

Inversement, le chiffre de un million de pauvres supplémentaires suite au premier confinement, qui a fait notamment la “une” du journal “Le Monde” en 2020, se fonde sur un travail de comptabilisation réalisé par l’AFPA : l’Agence de la formation professionnelle des adultes. Mais, comme son nom ne l’indique pas, l’AFPA a un spectre très large : elle s’occupe de tous les français, à compter de 18 ans, donc aussi des jeunes. Elle fait de la formation, lance des expériences innovantes. Mais aussi aide à l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes.

Donc, il ne fait aucun doute qu’entre le chiffre “classique” de l’AFPA travaillant sur le terrain, et le taux de pauvreté vérolé de l’INSEE, il n’y a pas photo. C’est l’AFPA qui a raison. Le taux de pauvreté de 2021 n’est évidemment pas le même que celui d’avant crise. Un truc qui devrait nous mettre la puce à l’oreille : le taux de chômage des Etats-Unis, qui avait fait entre 2016 et 2020 de l’emploi grâce à Donald Trump sa priorité. Réussi à diminuer son taux de chômage en dessous de 5%. Après la crise sanitaire, non seulement il n’est pas encore revenu à son niveau d‘avant crise. Mais son taux de chômage est à 18% selon le site ELUCID d’Olivier Berruyer. Et nous, alors que depuis les années quatre vingts, on laissait filer la courbe, en étant impuissant nous disait-on : à nous tout seul, comme des grands, avec l’autosatisfaction obscène d’hier, que Macron arborait en sautoir, on aurait vaincu seul le chômage lié à la crise sanitaire. Tué tous les indiens, avant même que la bataille ne commence, comme le fiérot et menteur Manu a eu le toupet infernal de le dire hier soir !

La pauvreté est un crime sacrificiel et barbare répété pour maintenir le Capital mondialisé au Pouvoir. Comme l’explique l’économiste marxiste Vincent GOUYSSE, La Chine, qui est la première puissance mondiale, comme le montrent clairement les chiffres de l’OMS, a su très intelligemment maintenir aussi un développement autocentré (idée qui remonte à Mao), c’est à dire une économie keynésienne. Avec marché intérieur, état redistributeur, hausse des salaires. Et lutte contre la pauvreté, passée de 55 à 5 millions de pauvres. (Nous invitons nos lecteurs à lire Vincent Gouysse discutant du nouveau fasc isme vous y reconnaîtrez Macron Premier: Du fascisme : l’ancien des années vingt et le nouveau contemporain – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/260203 NDÉ).

Car la mondialisation des échanges ne fait que des perdants, comme le montrent les tristes exemples des Etats-Unis et de la France, passée du 6ème au 30ème rang mondial ! Curieusement, Manu 1er n’a pas eu un seul mot sur la chute de notre PIB de -8,3% en 2020 : du jamais vu depuis 1945 !

Honte à Macron qui a failli sur la courbe du chômage. Honte au camp mondialiste qui fabrique mécaniquement du chômage de masse, concurrence féroce des économies entre elles. Honte à cette petite bourgeoisie intellectuelle friquée, qui a abandonné la défense des classes populaires. Mais aussi la réflexion intellectuelle, au profit du shit, comme le dit très bien Alain Badiou. Les partouzes dans le Var d’un Olivier Duhamel, qui était pourtant sensé réfléchir sur le devenir de la société française. La fausse écologie, le racialisme, etc… La “fausse conscience” comme disent les marxistes.

“On a remplacé la vie par la survie. Le réel (changer le monde), par le petit divertissement des classes moyennes boboïsées. Le vie est désorientée par l’absence de Vérité. Ce qui règne sur le monde, c’est le consentement qu’il en soit ainsi, sans révolution. C’est l’humble corruption de chacun, pour reprendre le mot de Badiou”(sic) (cf son ouvrage : “A la recherche du réel perdu”, édition Fayard, 2015). (Nous conseillons d’écouter Ernst Wolf présentant la nouvelle problématique économique impérialiste qui confronte les politiciens larbins comme Macron – Trudeau – Biden et Xi Jinping : https://les7duquebec.net/archives/267253 NDÉ).