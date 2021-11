Réinfo Covid Québec s’est manifesté publiquement le 3 nov. 2021 lors d’une conférence de presse

GRANDE PREMIÈRE AU QUÉBEC : Après l’Europe, les États-Unis et le Canada, deux années après l’annonce d’une pandémie de COVID-19 par l’OMS, un collectif de médecins québécois tétanisés, accompagnés de pharmaciens québécois pétrifiés s’est manifesté publiquement le 3 novembre 2021 lors d’une conférence de presse tenue à Longueuil. Mieux vaut tard que jamais serions-nous tentés de siffler.

Prenant leur courage entre leurs mains figées, cinq des professionnels présents (démuselés) ont exprimé leur point de vue sur des enjeux liés à la gestion de la crise sanitaire, appuyés par cinq de leurs collègues masqués et abasourdis craignant pour leur carrière et les sanctions de leur patron Horacio Arruda le sbire de la Haute autorité de santé du Québec. Il aura suffi de dix-huit mois à ces valeureux médecins bien rémunérés pour prendre la mesure de la tyrannie sanitaire au Québec et pour oser se regrouper et adresser quelques timides questions sur la politique sanitaire et médicale que les politiciens larbins imposent à 8 millions de Québécois sans même daigner les consultés.

Au visionnement de cette première conférence de presse du collectif Réinfo Covid Québec n’allez pas croire que cet aréopage de médecins et de pharmaciens ayant pignon sur rue dans la province soit soudainement passé aux « complotismes ». Ils ne font que reprendre des questions légitimes qui s’imposent dans une crise d’hystérie pandémique de cette ampleur. Il est simplement regrettable que ces professionnels grassement payés par les taxes des travailleurs aient attendu dix-huit mois pour écouter leur conscience et réaffirmer leur serment d’Hippocrate.

S’il y avait d’autres courageux professionnels de la santé – ne souffrant d’aucun conflit d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique milliardaire – qui souhaitait rejoindre le collectif Réinfo Covid Québec vous adressez ici: http://www.reinfocovid.ca