LE VACCIN À DURÉE LIMITÉE!?

Vous n’allez pas aller bien loin avec vos vaccins car ils sont restreints à un temps LIMITÉ comme celui de la grippe ordinaire! Comparé à tous les autres vaccins distribués sur la planète depuis des centaines d’années, celui-ci à un commencement et une… FIN! Après, on va vous prescrire, un ou deux autres, fournit par le 1% et payé par… devinez qui!

La limite fixée va être décidée dépanadant de qui gagne la prochaine élection? Puisque ces vaccins sont prescrits par des politiciens qui ont bousillé notre système de santé et coupé dedans depuis trente ans! Manque de médecins, infirmières, techniciens et CHSLD vraiment non-fonctionnels. Voilà le vrai bilan de ceux qui sont devenus vos héros?!

Comment ça se fait ? Peut-être parce qu’ils ont le micro? Le vaccin, c’est de la médecine désuète, comme la chimio. Pourtant, ils les ont les nouveaux remèdes mais le 1% ne veut pas les sortir pour le moment. Ils font trop d’argent et PERSONNE ne leur met de pression ? Ils ont le beau jeu. Big Pharma, la Mafia médical et le Collège des Médecins contrôlent tout ! Vous n’avez qu’à fermez vos gueules, souffrir et payer.

La démocratie ? Oubliez ça ! Comme un train sans freins, on nous ramasse et nous bouscule brutalement et mentalement sur cette voie restreinte qui modifie et manipule notre mode de vie; à nous, et surtout… nos enfants!

Discrètement, l’endoctrinement s’est introduit dans nos écoles, et les garderies, pendant que nous avions l’esprit ailleurs. La même technique du génocide moral et culturel. L’école est devenue une manufacture de zombies. Attention DANGER! Pendant que nos politiciens condamnent les pensionnats pour enfants autochtones, on implante la même chose, en plus moderne, partout au Canada, pour tout le monde!

L’histoire se répète. Masqués, en rang, bientôt en uniforme, nos petits anges vont être éloignés de leurs parents. Pas juste éloignés, mais amenés à mépriser leurs propre parents sous le même toit ! On est rendu là. Bonne chance..

Il y a toujours une solution. C’est la rue. C’est toujours la rue ! Vous voulez changer les choses? C’est le moment, avant que l’école reprenne en janvier.

J’aimerais voir un million de manifestants (au moins!) dans les rues de Montréal. Et si possible, aussi, à Toronto, Vancouver, Winnipeg et ailleurs. Le problème est canadien.

Voici un poème que j’ai écrit en 2012 et qui est dans mon livre, OCCUPONS MONTRÉAL! publié chez Louise Courteau Éditions.

.

MENTALITÉ DE PROF!

Le prof est conditionné

Pour éduquer l’élève

Le dresser à devenir

Quelqu’un de bien,

De présentable,

D’acceptable,

À un entourage

Considérer comme convenable.

Le convenable,

L’approprié,

Consiste, en particulier,

À être conforme aux règles.

Agréer, plaire,

S’accorder au système.

Être dans la normalité.

Glorifier le rituel.

Respecter l’autorité.

Demeurer influençable

Le restant de sa vie.

Un bon consommateur.

Consommer la malbouffe

Consommer… le couple

John Mallette

Le Poète Prolétaire