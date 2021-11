Coronavirus – En France, on nous emmerde pour rien !

Le graphique ci-dessus indique

Évolution du nombre de morts du covid en France

Source : https://ourworldindata.org/explorer…

On peut constater sur cette courbe que, globalement, depuis le début de l’épidémie de coronavirus le nombre de morts dus au covid a tendance à diminuer très nettement. Certes, il y a des montagnes et des plaines, sur ce graphique ; mais, en France, le sommet de chaque montagne est de plus en plus bas. Et, on a l’impression que, si les choses continuent comme ça, contrairement à la peur que veut nous infliger la télé-propagande du pouvoir, l’épidémie va s’éteindre.

Bien sûr, « on » va nous dire à la télé que c’est le « vaccin » qui nous protège. Mais, c’est faux ! ce n’est pas pour ça, du moins pas seulement. La preuve est obtenue en comparant la France à l’Angleterre, l’Allemagne et Singapour.

Commençons par vérifier que tout ces pays sont « attaqués » par le même variant, le variant Delta (Indien) :

https://ourworldindata.org/explorer…

Maintenant, regardons le taux de vaccination de chacun de ces pays :

https://ourworldindata.org/explorer…

Voici le nombre de cas dans ces pays :

https://ourworldindata.org/explorer…

Nous pouvons constater que, bien que l’Allemagne, l’Angleterre et Singapour soient autant, sinon plus, vaccinés que la France, ces pays ont bien plus de cas covid que la France. Donc, on ne peut pas affirmer que si en France l’épidémie est bien moins grave qu’ailleurs c’est grâce au vaccin. Raoult explique que les virus sont très sensible à l’éco-système.

Voici maintenant le nombre de morts pour ces pays :

https://ourworldindata.org/explorer…

Bien sûr le nombre de morts confirme ce que disait le nombre de cas : on ne peut pas dire que ce soit uniquement le vaccin qui protège la France.

