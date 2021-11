Les médias des milliardaires font silence sur la Résistance populaire…que voici (Rotterdam-Guadeloupe-Autriche-Bruxelles)

Pays-Bas. Une manifestation contre le confinement dément tourne à l' »émeute »

Scènes de chaos ce soir à Scènes de chaos ce soir à #Rotterdam aux Pays-Bas. Une manifestation contre le projet de pass vaccinal du gouvernement dégénère dans le centre-ville. #coolsingel .

L’Autriche se soulève contre « la dictature sanitaire »

Restrictions sanitaires : ça barde aussi à Bruxelles

Comme en Autriche, en Australie ou encore en Guadeloupe, des manifestations ont secoué samedi et dimanche les capitales belge et danoise.

Voir l’article ici: https://infodujour.fr/societe/54170-restrictions-sanitaires-ca-barde-aussi-a-bruxelles

Guadeloupe : l’île est paralysée par la grève générale contre la vaccination obligatoire..et la flicaille tire sur la foule

.Le rapport de forces a commencé lundi 15 novembre, comme annoncé lors de la conférence de presse au Palais de la mutualité de Pointe-à-Pitre. Les leaders syndicaux avaient prévenu par la voix de Maïté Hubert M’Toumo, secrétaire générale de l’UGTG : « Le président français a dit que les vaccins c’est la liberté, la liberté est donc conditionnée à un vaccin, un vaccin qui n’est pas maîtrisé, un vaccin qui génère de plus en plus d’effets secondaires graves. C’est ça la liberté ? C’est pas possible. Donc à partir de lundi, la guerre est déclarée ! »

A l’heure actuelle la mobilisation prend de plus en plus d’ampleur : pompiers contre forces de l’ordre, enseignants occupant le rectorat, axes routiers bloqués, barrages et véhicules enflammés, trafic aérien perturbé… La chaîne de télévision Canal 10 est au plus près de l’information en Guadeloupe.

Trafikera informe tous les jours de la situation sur de nouveaux points de blocage :

Giratoire de Perrin, RN5/RD106, aux Abymes (SDIS de Dothemare),

RN4, Mare Gaillard, Le Gosier, au niveau de l’abri bus, ainsi qu’au niveau de l’enseigne Super U, avant Saint-Félix,

RN5, au giratoire de Cimetière, Morne-à-l’Eau et sur le Pont de La Baie, au Moule,

RN2, au giratoire de La Boucan, Sainte Rose, ainsi que devant le centre hospitalier Louis-Daniel-Beauperthuy, à Pointe-Noire,

RN1, au niveau du pont de Sainte-Marie, Capesterre Belle-Eau,

RD23, au carrefour de Mahault, Pointe-Noire,

Plusieurs autres points nous ont été signalés dans Les Grands Fonds également… Les médias métropolitains restent très discrets sur ce qui se passe en ce moment en Guadeloupe. La peur de voir l’insurrection s’installer en France ? L’État déploie des blindés de la gendarmerie pour tenter de reprendre la main, la situation devient insurrectionnelle :