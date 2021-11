Le très courageux Christian Perronne était invité par Ivan Rioufol sur le plateau de CNews. Ce scientifique au CV prestigieux ose dire ce qu’un Didier Raoult ne dit pas : ce vaccin à ARNm n’est pas un vaccin mais c’est une substance thérapeutique expérimentale qui modifie les cellules. Et ce vaccin est lié à un nombre de morts important, ce que l’on aperçoit d’un point de vue épidémiologique dans les pays qui ont massivement vacciné et qui voient leur cas flamber – morts compris (en Angleterre, il y a 4 fois plus de morts chez les vaccinés que les non vaccinés). Résultats de recherche pour « perronne » – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/?s=perronne

Après la publicité qu’E&R vient de lui faire, une vidéo qui ne devrait pas tenir longtemps sur Youtube.

Commentaire : Si jamais la vidéo disparaissait de youtube, elle peut toujours être visionner au complet sur dailymotion. La partie relative au Pr Perronne va de 17m37s à 33m 52s.

Comme l’affirme le Pr Perronne, l’épidémie est terminée (hormis les effets secondaires de la vaccination).

Nouveaux cas et décès supposés du COVID en France