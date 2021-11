La guerre se prépare: L’essai d’un missile antisatellite russe révèle la course aux armements dans l’espace

Par Moon of Alabama – Le 16 novembre 2021

Hier, la Russie a testé avec succès un missile antisatellite à « ascension directe » lancé depuis le sol :

Le ministre russe de la Défense, Sergey Shoigu, a déclaré que le système d’armement de pointe russe qui vient d’être testé a atteint sa cible avec une grande précision. « Il est vrai que nous avons testé avec succès un système futuriste. Il a touché un vieux satellite avec une précision digne d’un orfèvre. Les débris restants ne représentent aucune menace pour l’activité spatiale », a déclaré M. Shoigu aux médias lors d’une visite de travail des unités militaires de la région militaire occidentale, près de Voronej.

Les États-Unis, la Chine et l’Inde ont déjà procédé à des essais similaires d’armes cinétiques destinées à détruire des satellites. Ces essais sont problématiques car ils créent des champs de débris qui mettent en danger d’autres objets en orbite terrestre :

Sept astronautes de la Station spatiale internationale ont été contraints de s’abriter dans leur vaisseau spatial tôt lundi (15 novembre) lorsque la station est passée à proximité de débris orbitaux, selon les rapports. Les passages de débris spatiaux ont commencé lundi à l’aube et la Station spatiale internationale a continué à passer à proximité de débris toutes les 90 minutes environ, selon les experts qui suivent la situation. L’agence spatiale russe Roscosmos a confirmé la rencontre avec les débris spatiaux à Space.com, mais la NASA n’a pas encore commenté la situation, ni publiquement ni auprès de Space.com.

Les missiles antisatellites peuvent être utilisés contre autres choses que des satellites. Par exemple un missile intercontinental transportant son ogive avec une trajectoire le menant dans l’espace. Un missile anti-satellite pourrait la détruire avant qu’il ne revienne dans l’atmosphère.

Pourquoi la Russie voudrait-elle détruire des satellites, pourrait-on se demander. Le producteur d’armes américain Northrop Grumman a récemment indiqué pourquoi :

Northrop Grumman Corporation (NYSE : NOC) a récemment achevé l’examen critique de la conception du prototype du détecteur spatial de poursuite hypersonique et balistique (HBTSS) pour l’Agence américaine de défense antimissile (MDA). Cette revue établit l’approche technique de l’entreprise pour une couverture précise et opportune des capteurs afin de vaincre les missiles balistiques et hypersoniques. Les satellites HBTSS assureront un suivi et un transfert continus pour permettre le ciblage des missiles ennemis lancés depuis la terre, la mer ou les airs. Ils constituent un élément essentiel de la constellation de satellites OPIR (Overhead Persistent Infrared), qui peut capter les signatures thermiques pour détecter et suivre les missiles depuis les premiers stades de leur lancement jusqu’à leur interception.

Poursuivre et cibler les missiles hypersoniques russes ? On dirait que la Russie cherche des moyens d’empêcher cela.

Les courses aux armements sont amusantes, n’est-ce-pas ?

La Russie et la Chine pressent depuis longtemps les États-Unis et d’autres pays d’accepter un traité qui interdirait les systèmes d’armes actifs dans l’espace, les missiles antisatellites et, par conséquent, certaines des défenses antimissiles balistiques dont les États-Unis aimeraient disposer. La partie américaine a toujours refusé d’ouvrir des négociations sur un tel traité.

Le commandement spatial américain, créé l’année dernière pour militariser l’espace, accuse maintenant la Russie de faire de même :

« La Russie développe et déploie des capacités visant à refuser activement l’accès et l’utilisation de l’espace par les États-Unis, leurs alliés et leurs partenaires », a ajouté le général James Dickinson, commandant du commandement spatial américain. « Les essais russes d’armes antisatellites à ascension directe démontrent clairement que la Russie continue de rechercher des systèmes d’armes de contre-attaque dans l’espace qui sapent la stabilité stratégique et constituent une menace pour toutes les nations. »

Le ministère russe de la Défense a réagi :

Le ministère russe de la Défense a qualifié d’hypocrites les déclarations du Département d’État américain et du Pentagone qui ont tenté d’accuser la Russie de créer des risques pour la Station spatiale internationale (ISS), a déclaré mardi l’agence militaire. … L’agence militaire russe a rappelé qu’en 2020, les États-Unis ont créé le Space Command et adopté officiellement une nouvelle stratégie spatiale dont l’un des objectifs officiels est de « garantir la supériorité dans l’espace ». « À son tour, le Pentagone, tant avant ces mesures officielles que, de surcroît, après, a activement développé et testé en orbite, sans aucune notification, les plus récents moyens de combat d’attaque de différents types, y compris les dernières modifications des drones spatiaux X-37 », a déclaré le ministère.

Le X-37 est une navette spatiale non habitée que les États-Unis ont envoyé en mission secrète pendant plusieurs mois. Elle est soupçonnée d’être capable de détourner ou de manipuler des satellites.

Dans l’échange suivant de diplomatie publique, l’ambassadeur britannique à la Conférence du désarmement a également fait preuve d’une hypocrisie digne des États-Unis :

Aidan Liddle @AidanLiddle – 21:56 UTC – 15 nov. 2021 Le test de missile ASAT russe va directement à l’encontre de ses propres appels à ne pas militariser l’espace, et illustre exactement les menaces qui pèsent sur les systèmes spatiaux britannique mis en évidence à la #FirstCommittee il y a quelques semaines. La Russie doit s’engager dans le processus de l’ONU sur les comportements responsables dans l’espace.

Ce à quoi son homologue russe a répondu :

L’excuse pour ne pas entrer dans les négociations du traité semble bien mince. Voilà un autre exemple d’« ordre international fondé sur des règles » dans lequel l’« Occident » veut inventer les règles et être le seul autorisé à les enfreindre.

L’insistance à ne pas négocier un traité garantit une nouvelle course aux armements dans laquelle des sommes énormes seront dépensées pour des armes inutiles.

Dr Jeffrey Lewis @ArmsControlWonk – 17:59 – 16 nov. 2021 La prochaine étape est que les États-Unis commencent à discuter de la façon dont nous avons besoin de missiles conventionnels à longue portée pour cibler les ASAT russes qui visent les satellites sur lesquels nos antimissiles comptent pour intercepter les ICBM russes.

C’est aussi une course dans laquelle les États-Unis ont maintenant plusieurs années de retard sur les systèmes de pointe que la Russie et la Chine utilisent aujourd’hui.

C’est une course dans laquelle tous les gens ordinaires sont perdants.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone