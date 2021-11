Le cours catastrophique du capital annonce sa fin inéluctable (1ère partie)

Par Gérard Bad.

« Dès lors, coïncidant avec le plus haut développement des forces productives et la plus large expansion des richesses existantes commencera la dépréciation du capital, la dégradation du travailleur et l’épuisement de ses forces vitales. Ces contradictions conduisent à des explosions, à des cataclysmes, à des crises, où l’arrêt temporaire de tout travail et l’anéantissement d’une grande partie du capital ramèneront brutalement celui-ci à un point où il sera capable de recréer ses forces productives sans commettre un suicide. Mais parce que ces catastrophes reviennent régulièrement et se produisent chaque fois sur une plus grande échelle, elles aboutiront en fin de compte au renversement violent du capital. » (Marx. Grundrisse. Pléiade t.2 p.273)

Introduction.

Nous avons à plusieurs reprises attiré l’ attention de nos lecteurs camarades sur l’importance de la réunion des principaux ténors du capitalisme triomphant dans le somptueux Hôtel Fairmont de San Francisco en 1995. Parmi ces ténors, siégeaient Mikhaïl Gorbatchev, George Bush père, Margaret Thatcher, Václav Havel, Bill Gates, Ted Turner et le célèbre Zbigniew Brzezinsky et son Tittytainment . Les cinq cents bonhommes réunis en arrivèrent à la conclusion que « dans le siècle à venir, deux dixièmes de la population active suffiraient à maintenir l’activité de l’économie mondiale ». Le problème se poserait alors sur la manière de gouverner 80 % de la population restante, superflue c’est-à-dire surnuméraire et qu’il fallait les contenir comme à l’époque de la Rome antique par «du pain et des jeux». Actuellement c’est le sport et principalement le foot qui est devenu ce nouvel opium du peuple. Quant au pain 800 millions d’humains souffrent en permanence de la faim dans le monde.

Ces relations entre le développement de la population mondiale, la machinerie robotique, les nouvelles technologies de l’ information et de la communication (NTCI) et les surnuméraires seront confirmées par le Forum Economique Mondial (FEM) et repris par le célèbre Dr Laurent Alexandre . Celui-ci pense que la quatrième révolution industrielle va continuer à détruire des millions d’emplois – les « inutiles » et les « substituables » et angoisse sur la fracture intellectuelle (mère du complotisme) que cette révolution va engendrer ; notamment par le développement de l’ Intelligence Artificielle IA ; puis de la génétique dans le futur proche. Rien de bien nouveau, si se n’ est la reconnaissance angoissée des grands de ce monde d’une recomposition du rapport de force entre les classes, les marxistes savent depuis longtemps que :

« Les victoires de la technique semblent être obtenues au prix de la déchéance totale. A mesure que l’humanité se rend maître de la nature, l’homme semble devenir esclave de ses semblables ou de sa propre infamie. On dirait même que la pure lumière de la science a besoin, pour resplendir, des ténèbres de l’ignorance et que toutes nos inventions et tous nos progrès n’ont qu’un seul but : doter de vie et d’intelligence les forces matérielles et ravaler la vie humaine à une force matérielle. Ce contraste de l’industrie et de la science modernes d’une part, de la misère et de la dissolution modernes d’autre part cet antagonisme entre les forces productives et les rapports sociaux de notre époque, c’est un fait d’une évidence écrasante que personne n’oserait nier. Tels partis peuvent le déplorer ; d’autres peuvent souhaiter d’être délivrés de la technique moderne, et donc des conflits modernes. Ou encore, ils peuvent croire qu’un progrès aussi remarquable dans le domaine industriel a besoin, pour être parfait, d’un recul non moins marqué dans l’ordre politique » (Extrait d’une allocution prononcée par Karl Marx, le 14 avril 1856, à , l’occasion du quatrième anniversaire de l’organe chartiste People’s Paper) .

Nous voilà donc confrontés non seulement au problème des surnuméraires décrit par Marx, mais aussi au transhumanisme engendré par le développement des sciences et des techniques.

Les réunions des grands de ce monde en phase de mondialisation vont se poursuivre via le Forum Économique Mondial . Tous sont partisans d’un monde globalisé gouverné par une coalition de sociétés multinationales, de gouvernements et d’organisations de la société civiles (OSC) .

A ce niveau d’entente, les structures démocratiques ne seront plus capables de maintenir la paix des classes, c’est ce qui ressort de la lecture de la « Grande Réinitialisation » et le « Global Redesign ».

WEF 2020 : manifestation contre le Forum économique mondial de Davos

L’initiateur du Forum économique mondial est Klaus Schwab surnommé par le Journal le Figaro de « maître des maîtres du monde ». Aujourd’hui son organisation est suffisamment puissante pour s’attaquer au carcan nationaliste de tous les pays, l’état national étant pour ce capitalisme triomphant la dernière structure à abattre pour parfaire sa domination réelle. Les puissances financières qui la compose (Goldman Sachs, Blackrock, KKR, Soros, Microsoft, Apple…) dépassent largement le budget de nombreux États occidentaux cumulés.

Le Forum mondial ne cache pas qu’il vise à un monde sans frontières, nous aussi d’ailleurs. Seulement la distinction qu’il y a entre ce capitalisme triomphant et nous est que nous nous opposons aussi bien au nationalisme qu’a un capitalisme s’émancipant des frontières nationales, un capitalisme sécuritaire et totalitaire comme en rêvent les dictatures. Bien entendu ce nouvel ordre moral prôné par K. Schwab sera confié aux chefs religieux du monde :« il est vital de s’engager aux côtés des leaders de foi pour créer un cadre moral à la Quatrième révolution industrielle. » « Les leaders de la foi peuvent agir comme le ciment entre les communautés. » Faith leaders : an untapped resource in protecting communitie

Il suffit de se reporter au manifeste communiste, pour se rendre compte que la saga du capital consiste dans un premier temps à s’appuyer sur les béquilles des états nationaux, puis de les rejeter dés qu’ elles deviennent des entraves à son développement.

« Par l’exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l’industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. » (…) A la place de l’ancien isolement des provinces et des nations se suffisant à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations. Et ce qui est vrai de la production matérielle ne l’est pas moins des productions de l’esprit Les œuvres intellectuelles d’une nation deviennent la propriété commune de toutes. L’étroitesse et l’exclusivisme nationaux deviennent de jour en jour plus impossibles et de la multiplicité des littératures nationales et locales naît une littérature universelle. » (le manifeste communiste)

Ceci étant nous ne pouvons pas rester indifférent à ce passage d’un monde formé d’ États nationaux à un monde globalisé où les États seront transformés en régions et sous régions. Ce chamboulement est à l’origine de la poussée souverainiste actuelle qui veut figer le passé. En France la période du tandem Degaule /PCF (du nostalgique E.Zemmour) de gestion des affaires françaises s’est éteinte avec l’ arrivée de Mitterrand au pouvoir en 1981. Il était devenu évident que pour la haute bourgeoisie française et son armée, l’ Europe était dorénavant son champ d’ action, la France toujours offensive pour une constitution de l’ armée européenne.

« Aussi longtemps que le capital est faible, il s’ appuie simplement sur des béquilles prises dans les modes de production passés ou en voie de disparition à la suite de son développement. Sitôt qu’il se sent fort, il rejette ces béquilles et se meut conformément a ses propres lois. » Grundrisse chap. du capital edt. 10/18,p.261

