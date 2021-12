PANDÉMIE: GÉRÉE PAR BIG-TECH ET LA POLITIQUE, L’ANTI-SCIENCE COMPLÈTE!

Les urgences débordent de gens qui ont été vaccinés? Il est où le danger? Si vous donné le vaccin à une femme enceinte, il y as-tu un danger? Qui va vous le dire? Pourquoi les gens vaccinés ont-ils peurs des gens non-vaccinés?

Bientôt, c’est les non-vaccinés qui vont soigner les vaccinés! On va être appelé en renfort.

Un non vacciné (comme moi) es-tu un criminel, selon Legault. Prochaine étape, le goulag? Oui, la pression monte. C’est bon signe. L’élite panique. Pas nous ! Même si l’empire Péladeau, qui fait partie du 1%, réussit à monter une minime partie du peuple contre nous, on va gagner pareil.

La France bouillonne! Des MILLIONS dans les rues aujourd’hui contre LA DICTATURE SANITAIRE. L’Empereur Macron panique. Tellement, qu’il décrète des lois illégales et anti-démocratiques. Et Trudeau et Legault vont faire pareil.

Pour le moment, la France est l’exemple à suivre. Surtout ici au Québec ! Où on a eu trois cent milles manifestants dans les rues de Montréal, le Premier Mai dernier. Il ne faut pas baisser les bras maintenant!

La longue fin de semaine de la Fête du Travail approche. C’est le moment d’organiser une manifestation MONSTRE à Montréal! L’anti-masque, l’anti-vaccin, L’ANTI-DICTATURE SANITAIRE. Par solidarité avec nos cousins et cousines français, et partout ailleurs dans le monde, Il faut empêcher que le rêve de Hitler se réalise! On est au crucial croisé des chemins. Tout dépend de notre attitude MAINTENANT, pour vous et VOS enfants! Que vous soyez vacciné ou pas. Que vous soyez masqué ou pas, faites en un devoir d’être présent pour préserver la DÉMOCRATIE!

John Mallette

Le Poète Prolétaire