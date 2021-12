BILAN DE VACCINATION COVID-19 EN EUROPE ET AUX USA

BILAN DE VACCINATION COVID-19 EN EUROPE

PFIZER : 5 426 décès

Au 01-06-2021 212 053 effets secondaires

MODERNA : 4 605 décès

Au 01-06-2021 43 212 effets secondaires

ASTRA ZENECA 3 871 décès

Au 01-06-2021 364 549 effets secondaires

JANSSEN 601 décès

Au 01-06-2021 8 593 effets secondaires

TOTAL : 17 503 décès

Au 01-06-2021 527 907 effets secondaires

Ce sont les chiffres des du :

EUROPEAN MEDICINES AGENCY / effets indésirables des médicaments

https :www.adreports.eu.fr

.

ET AUX USA

Le GRAND spécialiste le Dr. Ryan Cole, pathologiste Américain, dénonce le complot propagé par BIG-TECH et la politique malsaine et la fausseté du vaccin. Il pratique des autopsies sur les nombreux patients, morts après avoir eu le vaccin. Il dit que la toxine utilisée dans le vaccin, reste dans votre système, à vie ! Et cela affecte le sang, les poumons, le cœur, le cerveau, les reins, le foie… L’inflammation circule partout!

«La VRAIE science n’a pas été consultée ! C’est la BIG BUSINESS et la Politique qui a prient le contrôle de cette supposée pandémie. C’est tellement payant. Pour eux ! Les gouvernements ne versent plus d’argent pour la vraie recherche scientifique, tout va à BIG PHARMA!»

Tous les gouvernements sont en faillite, ainsi que les banques et 60% des petits commerçants. Devinez qui va payer pour tout ça?

John Mallette

Le Poète Prolétaire