Pr Didier Raoult – Bilan scientifique suite à la terreur pandémique du COVID-19

Le professeur Didier Raoult présente sereinement une série de tableaux, de cartes et de statistiques sur l’hystérie pandémique du COVID-19 qui a secoué la planète entre janvier 2020 et décembre 2021. Voila un bilan scientifique rigoureux, un antidote à la frénésie populiste diffusée par les médias mainstream, par les autorités médicales stipendiées par Big Pharma, et par les politiciens larbins, ces petits dictateurs de plus en plus déconfits avec leurs coûteux vaccins alambiqués et inefficaces. Robert Bibeau. Éditeur https://les7duquebec.net