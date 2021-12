CE N’EST PAS FINI!

On a TOUT à perdre! On n’a pas le choix d’avancer. Oui, avancer, car le « laisser faire » tue plus qu’une pandémie. C’est ça la réalité. Oui, la pression est forte mais la défaite c’est l’instauration du fascisme, le rêve mondial de HITLER.

On est rendu au stade des lois fascistes et illégales des masques et des passeports sanitaires qui bousculent les gens respectueux de la démocratie. Dans la manif du 14 aout à Montréal, il y avait des pancartes qui disaient, «LE GOUVERNEMENT EST PLUS DANGEREUX QUE LE VIRUS» et «LIBERTÉ», et «LEAVE OUR KIDS ALONE!»

Oui, nos enfants vont être pris en charge par nos gouvernements dans deux semaines. Êtes-vous constants? Un problème de moins pour les parents… peut-être? Et les femmes, dans un régime fasciste? Quel rôle auront-elles à jouer? Elles vont tombées 70 ans en arrière. En plus d’avoir la job de ménagère, elles vont héritées des jobs minables aux salaires minimums!

Imaginez, 2500 milliardaires, ont réussis à mettre huit milliards de Terriens au pas, en 2021!

Faut le faire! Quand je dis, le plan de Hitler, ça veux dire qu’on travail sur ce plan depuis 1933 et c’est juste maintenant, quand tous les pions ont été amalgamés et placés dans tous les postes gouvernementaux, syndicaux, médiatiques et industriels, qu’il peu se réaliser. Mais je vous répète, qu’ils ne sont que 2500 simples individus! C’est un château de cartes qu’ils sont en train de bâtir. Ça se bâtit vite et ça se défait vite.

Alors, «NON À LA PASSE SANITAIRE», «QUÉBEC DEBOUT», Voila la solution… ici. Et en France, c’est «NON À LA PASSE MACRON». Et partout dans le monde ça manifeste. On n’est pas tout seul! C’est un mouvement… une vague!

John Mallette

Le Poète Prolétaire