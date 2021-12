Trois après le gouvernement français bataille pour contenir les Résistants en Gilets jaunes!

Par Colin Randall Traduction:

La première partie de ce reportage est disponible ici:

Trois ans plus tard le gouvernement français bataille pour contenir les manifestations des Gilets jaunes – les 7 du quebec

La flambée des prix de l’énergie pourrait déclencher un « mouvement de protestation mondial radical ». Khider Mesloub.

Les efforts du président français Emmanuel Macron pour apaiser les manifestants des gilets jaunes avec des concessions mineures et des assurances qu’il comprenait leurs griefs démontrent une incapacité à apprécier la profondeur des blessures infligées par la répression de ce mouvement pour le changement.

Les cotes de M. Macron ont chuté au plus fort des manifestations, mais se sont par la suite redressées (sic). Les chiffres ne sont pas à la hauteur de ceux qui lui ont valu une victoire confortable en 2017. L’un de ceux qui sont au cœur du mouvement estime qu’un contrecoup contre le président se jouera avant les élections d’avril.

L’autopsie du mouvement Gilets Jaunes, écrite dans les rangs des manifestants par deux militants engagés, Khider Mesloub et Robert Bibeau, explique pourquoi le président pourrait encore être déraillé par la source de colère qui couve à travers la France…singulièrement depuis la crise du coronavirus. Le livre de Khider Mesloub et Robert Bibeau : AUTOPSIE DU MOUVEMENT DES GILETS JAUNES – AUTOPSY OF YELLOW VESTS – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/253109

Mesloub, fils d’un vétéran de la guerre d’indépendance d’Algérie, met en contraste le discours dominant des médias français sur la violence des manifestants avec le point de vue de nombreux citoyens ordinaires.

Macron accélère sa campagne de réélection mais doit surmonter l’opposition des gilet jaunes :

« Les médias se concentrent sur les violences présumées des gilets jaunes, résumées en quelques vitres brisées ou voitures incendiées, visant à occulter la véritable violence d’État perpétrée par les milliers de policiers mobilisés contre les manifestants », a-t-il déclaré au National.

« La population française n’est pas tombée dans le piège de la propagande distillée par les médias commerciaux français, décrivant les gilets jaunes comme une horde de voyous.

Parmi les nombreuses caractéristiques intrigantes du mouvement de protestation des gilets jaunes figurait le niveau élevé de soutien du public qu’il a attiré même lorsque les manifestants sont devenus violents, ont attaqué des biens et perturbé la vie quotidienne.

Les sondages d’opinion ont régulièrement montré que les deux tiers ou plus des personnes interrogées étaient en faveur des manifestations, un taux d’approbation qui a dépassé à un moment donné les 80 %.

Le soutien a survécu aux effets d’images choquantes de destruction, y compris une attaque de la foule sur l’Arc de Triomphe à Paris,

Les auteurs disent avoir détecté le « potentiel révolutionnaire » d’un mouvement de protestation spontané qui a refusé d’être contraint par des organisations politiques conventionnelles ou repris par un parti ou un syndicat.

La colère contre la proposition de M. Macron, abandonnée par la suite, d’imposer une « taxe verte » sur le carburant a été le déclencheur, dit M. Mesloub, mais le mouvement s’est transformé en une lutte plus large pour défendre les conditions de vie et de travail. Mesloub estime que l’action brutale de la police plutôt que les « politiques antisociales ou l’arrogance » de M. Macron ont apporté au président l’impopularité.

Il rejette l’idée que le mouvement soit dominé par des éléments d’extrême droite et d’extrême gauche, le présentant plutôt comme un «paradigme politique anti-système, dans une dynamique anti-gouvernementale en rupture avec les catégories politiques institutionnelles classiques».

Un large éventail d’études du mouvement révèle une acceptation générale que plusieurs facteurs ont contribué au niveau frappant d’approbation publique de la révolte et, jusqu’à ce que les protestations s’estompent, la désapprobation du président.

Il y avait un sentiment répandu que, malgré toutes les violences de certains manifestants, les contre-mesures policières dures – approuvées par un ministre de l’Intérieur au discours dur, Christophe Castaner – étaient excessives.

Ce sentiment a été renforcé par le grand nombre de blessures infligées lors de manifestations, où la police a « répondu » aux attaques (sic) en utilisant des balles en caoutchouc, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes.

Beaucoup en France se sont également identifiés aux préoccupations qui ont poussé les gilets jaunes dans la rue : la chute du niveau de vie car les salaires ou les avantages sociaux n’ont pas suivi la hausse des prix des biens et services essentiels, et le désenchantement envers l’establishment politique.

Les prix du carburant étaient un problème particulier dans les petites villes et les zones rurales où les transports publics sont limités et les gens dépendent fortement de leur propre voiture.

En tant que relique de la Révolution française qui a renversé la royauté à la fin du XVIIIe siècle, la France aime se considérer comme un pays de rébellion, forçant le changement par la protestation.

« Il suffit de regarder notre histoire », déclare un employé de banque à la retraite et électeur naturel de centre-droit dans le nord-ouest de la France. « Vous voyez que de nombreuses avancées sociales, peut-être les plus importantes, ont été remportées par des militants. »

L’analyse de M. Mesloub semblera fantaisiste à certains, qui pourront également contester son insistance sur les violences policières – « des centaines d’officiers déguisés en RoboCop, surarmés, équipés d’une technologie mortelle » – bien qu’il dénonce également des « violences gratuites perpétrées par des voyous » .

Il a été encouragé, depuis sa première conversation avec The National le mois dernier, par la résurgence du mouvement en réponse à de nouvelles hausses des prix du carburant et de l’énergie et à la diminution du pouvoir d’achat. Les protestations ont été modestes jusqu’à présent, mais M. Mesloub prévoit qu’elles s’intensifient et même s’étendent.

« Après 18 mois de conditionnement sanitaire, les grandes entreprises nous menacent à nouveau, en France et dans le monde, de hausses drastiques des prix de l’énergie« , a-t-il déclaré.

« Ces hausses de prix des matières énergétiques vont-elles conduire à la réitération du mouvement des gilets jaunes mais à l’échelle internationale ? Nous le pensons. Toutes les conditions objectives sont réunies pour déclencher un mouvement de protestation mondial radical.

Source : https://www.thenationalnews.com/world/europe/2021/12/02/author-sees-fallout-from-gilets-jaunes-crackdown-roaring-back/

LE TEXTE COMPLET DE L’ENTREVUE

Une révolte bien française : les Gilets Jaunes revisités

Au cours des derniers mois, j’ai passé beaucoup de temps à parler aux gens du mouvement de protestation des Gilets Jaunes qui a explosé à travers la France il y a trois ans le mois dernier. Poussé initialement par la colère face à la flambée des prix du carburant, il s’est transformé en un phénomène anti-gouvernemental et surtout anti-Emmanuel Macron beaucoup plus large et a conduit aux manifestations les plus importantes et les plus violentes observées dans les rues françaises depuis le printemps parisien de 1968.

Il a finalement fait long feu, étouffé par une combinaison de verrouillage et d’une réponse policière armée. Pour The National (UAE), j’ai parlé à des manifestants, dont une femme âgée qui a été grièvement blessée lors d’une accusation de police à Nice, des auteurs, des politiciens et des analystes et de nombreux Français ordinaires. Recherchez la série de quatre articles qui sont maintenant parus en allant sur ce lien

Je posterai les morceaux ici. Pour l’instant, et pour honorer un engagement envers la personne concernée, voici la transcription complète de mon entretien avec l’un de ces auteurs, Khider Mesloub (photo ci-dessous). C’est un peu précipité mais je traduirai correctement les questions comme je l’ai déjà fait avec les réponses, et ferai tout le rangement nécessaire, quand le temps le permettra. Je dois ajouter que je suis fortement en désaccord avec une grande partie de son analyse, en particulier les domaines où il semble déterminé à ressembler un peu à Dave Spart…

QUESTIONS POUR KHIDER MESLOUB

SALUT : Plusieurs livres ont été écrits sur les Gilets Jaunes. Quelle a été la motivation pour l’Autopsie du mouvement des gilets jaunes (Questions contemporaines) ? Commentaire avez-vous mené vos recherches?

Khider Mesloub :

Pour répondre à votre question, il est important de considérer que nous avons publié notre volume « Autopsie du mouvement des Gilets jaunes » archives / 253109) au deuxième trimestre 2019, après que le mouvement populaire des gilets jaunes se soit essoufflé et que les manifestations hebdomadaires se soient calmées.

Certes, vous avez raison, plusieurs livres ont été écrits sur les gilets jaunes. Mais a posteriori. Et sur la base de recherches documentaires car ces livres ont été écrits par des personnes extérieures au mouvement. Pour Robert et moi, en tant que révolutionnaires, notre livre a été écrit in situ, au fur et à mesure que le mouvement des gilets jaunes se développait. Nous n’avons pas eu besoin de commencer des recherches car nous étions directement impliqués dans le mouvement des gilets jaunes, à travers nos nombreux articles en faveur des gilets jaunes, tous publiés dans le Webmagazine Les 7 du Québec, https://les7duquebec.net/ site géré par Monsieur Bibeau. Ainsi, notre matière pour la rédaction du volume édité par L’Harmattan a été puisée directement aux sources fournies par la lutte des gilets jaunes, suivie, scrutée et analysée à la loupe tout au long de son élaboration. Même, pour ma part, par mon implication personnelle dans les manifestations menées chaque samedi dans ma ville, à Rouen. Pour la motivation, nous avons été poussés par ce besoin impératif d’établir un Bilan de ce mouvement de révolte populaire, notamment sur les raisons de ses faiblesses, pour ne pas dire de son échec, afin de servir de leçons aux futurs combats du prolétariat. Et notre livre est l’un des premiers livres publiés, bien avant le boom des publications commerciales. Robert et moi avons même renoncé à nos droits d’auteur. Et notre livre est l’un des premiers livres publiés, bien avant le boom des publications commerciales. Robert et moi avons même renoncé à nos droits d’auteur. Et notre livre est l’un des premiers livres publiés, bien avant le boom des publications commerciales. Robert et moi avons même renoncé à nos droits d’auteur.

Pouvez-vous rembourser à 2018 et vous rappeler comment vous avez découvert le mouvement pour la première fois ? Quelles ont été vos premières impressions ?

Là aussi, en tant que révolutionnaires, constamment à l’affût de la moindre étincelle de révolte sociale, toujours en phase avec l’actualité, en particulier la contestation, nous n’avions pas besoin de découvrir le mouvement spontané, nous nous sommes aussitôt mis à le couvrir, médiatiquement parlant. , par nos textes d’analyse.

Nous avons été les premiers, contrairement à tous les courants politiques de gauche et de droite, qui, de leur côté, affichaient une attitude méprisante envers les gilets jaunes populistes, à détecter le potentiel révolutionnaire porté par ce mouvement de protestation spontané refusant d’être contraint par le vieilles organisations politiques dépassées.

Nous avons loué sa radicalité et son refus d’être repris par tout parti politique ou syndicat. Nous savions que derrière la lutte contre la taxe sur les carburants, une nouvelle forme de lutte radicale se préparait pour la défense des conditions de vie et de travail de la classe prolétarienne. La taxe « verte » a été la goutte d’eau qui a fait exploser le baril de la lutte populaire. Ce mouvement populiste spontané a placé la société française dans une perspective de basculement au niveau de la lutte des classes. Nous n’avions pas affaire à de simples automobilistes révoltés contre l’imposition de la pseudo taxe écologique sur les carburants, mais à un mouvement de protestation de fond, voué à la radicalisation. Non pas à cause d’une soudaine conscience politique révolutionnaire, mais à cause de la réaction répressive du pouvoir de l’État totalitaire.

C’était comme si la nature fondamentalement répressive du pouvoir avait davantage contribué à la radicalisation du mouvement que les années d’activisme rampant traqué par les organisations de gauche. Le mouvement populaire et spontané des gilets jaunes a immédiatement placé le prolétariat français contre l’état de grand capital mondialisé.

Cela a semblé commencer comme un mélange d’éléments d’extrême droite et ruraux protestant contre la proposition de taxe écologique sur le carburant, mais a ensuite grandi pour englober l’extrême gauche, des personnes aux opinions politiques moins extrêmes et un large éventail de revendiquer. Est-ce une description vraie ou fausse ?

C’est une description vraie, mais du point de vue des journalistes rémunérés. Les médias français ont été, tout au long de la manifestation, complices du discrédit, du dénigrement et de la calomnie du mouvement des gilets jaunes, le qualifiant de « droite » au motif que le mouvement était spontané et refusait d’être retenu par l’ancienne gauche unioniste. , élitiste.

Pour notre part, du point de vue prolétarien, nous avions certes tout de suite détecté le caractère interclassiste du mouvement, mais au sein duquel le prolétariat pouvait s’imposer comme la composante principale pour imprimer ses orientations révolutionnaires. Quant à la participation de l’extrême gauche que vous avez évoquée, en vérité elle a toujours fustigé et rejeté le mouvement des gilets jaunes, catalogués comme « fascistes ».

Ainsi, l’extrême gauche comme les syndicats n’a jamais rejoint la lutte des gilets jaunes, sauf vers la fin du mouvement, après avoir été dominée par la petite bourgeoisie aux tactiques défaitistes (manifestations hebdomadaires à Paris), et revendique les citoyens, notamment le fameux RIC (référendum d’initiative citoyenne) et autres bêtises sociétales petites-bourgeoises.

Pourquoi pensez-vous que M. Macron est une figure impopulaire parmi ceux qui attirent les Gilets Jaunes ? Quels partis ou quels hommes politiques serviraient mieux leurs intérêts ?

Ce ne sont pas les politiques antisociales de Macron, ni sa prétendue arrogance qui l’ont rendu si impopulaire.

Tous les précédents présidents français avaient également mené une politique antisociale, affiché une attitude arrogante. L’impopularité de Macron s’explique par sa politique fondamentalement répressive infligée aux manifestants, quel que soit l’objet de la revendication.

De plus, sous couvert de pandémie, ce despotique répressif s’est répandu aujourd’hui contre l’ensemble de la population, soumise à la surveillance de masse, au traçage électronique, à l’enfermement, aux restrictions à leur liberté. La bourgeoisie française, en déclin depuis plusieurs décennies, ne peut plus se permettre les prestations sociales. Au contraire, elle œuvre exclusivement au démantèlement de tous les pseudo « acquis sociaux » qui, observe le prolétariat, ne sont jamais « acquis » et doivent être constamment farouchement défendus. Surtout depuis l’intronisation du monarque absolu Macron.

Cette classe sociale décadente est condamnée à régner par la terreur pour faire face aux inévitables mouvements de protestation sociale qui sont de plus en plus nombreux à se manifester en raison de la détérioration des conditions de vie de tous les prolétaires, y compris les classes moyennes et petites. bourgeois. Quant à la question relative au parti ou aux hommes politiques susceptibles de servir les intérêts des gilets jaunes, ces derniers ont toujours affiché leur rejet du système politique classique, comme les « élites » françaises criaient leur compromis avec les puissants. Les gilets jaunes ne comptent que sur leur force, sur eux-mêmes… C’est ce que la gauche et la droite leur reprochent.

Les manifestations ont souvent dégénéré en violences graves, ont laissé la liberté de mouvement des gens ordinaires et, pour certains, ont fait perdre leur travail et/ou leurs entreprises, leurs revenus. Malgré cela, les sondages d’opinion suggèrent des niveaux de soutien faible. Est-ce une exception française ou comment l’expliqueriez-vous ?

Voilà vous-même, avez-vous remarqué le contraste entre le discours médiatique sur les violences attribuées aux gilets jaunes et la grande popularité auprès des gens ordinaires (ceux d’en bas que l’on revendique) dont ils ont bénéficié tout au long du mouvement de contestation.

Cette focalisation médiatique sur les violences présumées des gilets jaunes, résumées en quelques vitres brisées ou voitures incendiées, visait à occulter la véritable violence d’État perpétrée par les milliers de policiers mobilisés contre les manifestants (n’oublions pas que les résultats de la les violences policières sont lourdes : en moins d’un an, on déplore 3 100 blessés, dont 24 de ces blessés ont été tranchés et cinq ont eu les mains arrachées ; il y a eu aussi 13 tués).

Aussi, la population française n’est pas tombée dans le piège de la propagande distillée par les médias français rémunérés, décrivant les gilets jaunes comme une horde de voyous. Elle a toujours montré son soutien aux gilets jaunes. Au plus fort de la lutte, jusqu’à 84 % des Français soutenaient le mouvement des Gilets jaunes.

Un problème évident était que le mouvement n’avait aucune structure de direction, aucun organe représentatif unique avec lequel le gouvernement pourrait négocier. Pourquoi était-ce le cas ?

La question doit être posée différemment.

Pourquoi le mouvement populaire a-t-il spontanément – instinctivement – refusé de se doter d’une direction, comme vous dites, d’un organe représentatif, comme vous dites, pour négocier avec le gouvernement corrompu. C’est parce que le contexte de la lutte des classes en France a contraint le mouvement des gilets jaunes à s’ancrer d’emblée dans un paradigme politique anti-système, dans une dynamique anti-gouvernementale. Elle rompt avec les catégories politiques institutionnelles classiques. Face à un gouvernement qui avait adopté une logique répressive, il n’y avait rien à négocier.

Le battage médiatique sauvage des manifestants l’a rendu évident. Ce refus de structurer selon les normes traditionnelles, longtemps promu par les partis politiques collaborateurs et réformistes, marque le passage à une ère nouvelle marquée par la fin de la politique bourgeoise classique, comme je l’analyse dans mon dernier livre « Krach du Politique ? », Consacré à la crise de la gouvernance et de la démocratie bourgeoise. https://les7duquebec.net/archives/264420

Le mouvement était divisé par ceux qui souhaitaient manifester pacifiquement et ceux qui considéraient la violence comme légitime. Êtes-vous d’accord qu’il est trop simpliste de blâmer les Black Blocs et les extrémistes pour les actes de violence perpétrés au nom des Gilets Jaunes ?

Dans tout mouvement de protestation radical, la violence révolutionnaire et réactionnaire est inévitable. La révolution, comme l’a dit Mao, n’est pas un dîner de gala. Défilé de mode. J’ajouterais que toute révolte sociale, a fortiori une révolution, emporte tous les miasmes de la société, dégorge toutes les tendances politiques, dresse contre le système toutes les couches sociales, chacune portant ses mœurs politiques empreintes de pacifisme ou de radicalisme.

Au-delà des divergences relatives au caractère pacifique ou radical de la lutte, il y avait une vraie fracture au sein du mouvement des gilets jaunes. Une division de classe. Cette division de classe au sein du mouvement s’est exprimée dès le déclenchement de la contestation, notamment entre le prolétariat et la petite bourgeoisie.

Ce clivage entre la petite bourgeoisie et le prolétariat s’était manifesté non seulement au niveau des revendications, mais aussi au niveau des actions. La petite bourgeoisie privilégiait les actions percutantes, mais sans conséquences majeures pour l’économie et les profits, comme les défilés de manifestations, ponctués de vaines « braquages ​​» urbains, pétitions inutiles, poursuites judiciaires ridicules, appel dérisoire aux institutions. international, en appelle à la mythique « opinion publique » et aux médias dont ils ont tant à se plaindre.

Les gilets jaunes prolétaires, de leur côté, ont favorisé le blocage des ronds-points, la fermeture des ports, l’arrêt des transports de marchandises, de pétrole et de salariés, la grève générale et la paralysie de l’économie, autant. actions qui attaquaient directement la plus-value et les profits des capitalistes, grands et petits.

En quoi consiste votre propre expérience des manifestations et des barrages routiers ? Quelle a été votre impression sur la façon dont les manifestants se sont comportés ?

Personnellement, j’ai participé régulièrement aux manifestations du samedi. A chaque fois, dès mon arrivée, j’ai été choqué par le déploiement épouvantable de centaines de policiers vêtus de Robocop, surarmés, équipés d’une technologie meurtrière, dont les infâmes LBD (Defense Bullet Launchers), comme s’ils étaient en guerre. Soyons clair : je dénonce toutes les violences gratuites perpétrées par des voyous. Ils servent la lutte. Ils ne contribuent qu’au renforcement de la politique sécuritaire et répressive de l’État et, surtout, ils légitiment, aux yeux de l’opinion publique, la répression des mouvements sociaux. Mais nous ne dénonçons en aucun cas les actions de résistance à la violence étatique réactionnaire.

Quant aux barrages routiers et aux fameux ronds-points occupés par les gilets jaunes, il s’agissait véritablement d’actions révolutionnaires du mouvement. Car ces actions attaquaient la plus-value et les profits, poumons de la production.

Ils ont paralysé la machine capitaliste en bloquant l’économie. Ils ont entravé la production de plus-value et de profits. C’est pourquoi ces occupations furent rapidement stoppées, les occupants délogés. L’Etat a préféré laisser les rues à des manifestants inoffensifs, pour les distraire dans les interminables cortèges hebdomadaires inefficaces.

Avez-vous été témoin de violences policières ? Si oui, pouvez-vous décrire ce que vous avez vu ?

Oui, j’ai vu des charges de police, des tirs de gaz lacrymogène, des poursuites.

Et quel regard portez-vous sur la manière dont la police a répondu au niveau national au mouvement et à la direction politique de M Castaner en tant que ministre de l’intérieur ?

La police a prouvé que sa mission n’est pas de réguler la circulation ou de lutter contre le crime, mais de défendre les intérêts de la classe dirigeante, de protéger la bourgeoisie.

Quel est l’héritage du mouvement et comment les historiens le traiteront-ils dans les années à venir ?

La particularité de ce mouvement, en plus d’avoir été l’un des premiers événements de lutte de classe de ce genre au XXIe siècle, réside dans son auto-organisation et son émancipation politique.

Aussi, par sa nature spontanée, ce mouvement n’était ni syndicaliste ni politiquement captif. Malgré la propagande étatique et médiatique tendant à discréditer le mouvement, les gilets jaunes étaient descendus en masse dans la rue et sur les routes. Les historiens et la postérité se souviendront qu’au plus fort de la lutte, plus de 300 000 manifestants avaient occupé des lieux stratégiques pour exprimer leur colère, paralyser l’économie, la production de plus-value et les profits. Plus de 2 000 rassemblements et blocages de raffineries et de supermarchés ont été constatés, arrêtant les péages à l’entrée des autoroutes.

Au-delà de dénoncer la hausse des prix des carburants, ces manifestants ont exprimé leur colère contre la hausse de la CSG, la baisse des retraites désindexées, et en général contre toutes les politiques qui attaquent les conditions de vie, de travail et de retraite des travailleurs menées par le gouvernement du riche depuis l’intronisation de Macron à l’Élysée.

C’est, selon nous, le fil conducteur qui relie le soulèvement spontané des gilets jaunes et l’actuel mouvement international spontané contre la terreur pandémique d’État mené sous couvert de la lutte contre le Covid-19. Vous aurez certainement remarqué qu’après dix-huit mois de conditionnement sanitaire, les grandes entreprises nous menacent à nouveau, en France et dans le monde, de hausses drastiques des prix de l’énergie. Ces hausses de prix des matières énergétiques vont-elles conduire à la réitération du mouvement des gilets jaunes, mais à l’échelle internationale ? Nous le pensons. Toutes les conditions objectives sont réunies pour déclencher un mouvement de protestation mondial radical.

Autre leçon historique : certes, le mouvement des Gilets jaunes était inorganisé, mais c’est ce qui faisait sa force, pourrait-on dire. Aucun cacique syndical, aucune ONG rémunérée, ni aucun parti politique de gauche ou de droite ne pourrait donc le récupérer et le trahir pour quelques prébendes ou sinécures parlementaires. Contrairement à la propagande médiatique, le mouvement des gilets jaunes n’était pas apolitique, mais bourgeois anticapitaliste et anticapitaliste. La différence est la taille. Il était fondamentalement opposé à tous les partis politiques traditionnels de l’alternance parlementaire inféodés au pouvoir, alliés du capital.

Comme elle s’opposait à toutes les organisations politiques d’extrême gauche et d’extrême droite, qui n’ont pas manqué de la mépriser pour les avoir exclues de la lutte. En réalité, le mouvement des gilets jaunes a remis en cause toutes les catégories politiques de la pensée bourgeoise respectueuse de l’ordre établi. Vous remarquerez qu’il en va de même du soulèvement spontané contre la terreur covidale pandémique actuelle.

Enfin, pouvez-vous me parler brièvement de vous-même – votre travail, même vos origines, votre âge et votre situation familiale si vous êtes heureux de partager cela ?

Je suis né à Paris. J’ai 58 ans. Je suis algérien. Mon père, établi à Paris en 1947, était membre du FLN dès sa fondation. Il a participé activement à la Révolution algérienne.

Après l’indépendance, au lendemain de ma naissance, par nationalisme, il a fait le choix de revenir s’installer en Algérie plutôt que de rester en France. J’ai donc grandi jusqu’à mes 18 ans à Alger. Ensuite, je suis rentré en France. Je suis éducatrice spécialisée de formation, métier que j’ai exercé pendant 17 ans auprès d’adolescents. Mais depuis 10 ans, je travaille comme conseillère pédagogique dans les lycées. Je suis l’auteur de 4 livres. J’ai un fils de 14 ans.

02 décembre 2021 dans Salut! Politique | Lien permanent