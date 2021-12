Terreur pandémique…on arrive au bout de la route…et s’ouvre la reddition des comptes!

Par Brigitte Bouzonnie et Gilles Lazardeux.

Titre original: VACCINATIONS ON ARRIVE AU BOUT DU CHEMIN. LE DEBUT DE LA VERITE FAIT JOUR DE PLUS EN PLUS !

1°)- Gilles Lazardeux : “Enfin on arrive bientôt au bout du chemin de la vérité. Elle fait jour de plus en plus, car de leurs côtés ils vont pouvoir d’ici quelques mois, faute de temps, imploser.

2°)-Brigitte Bouzonnie : Oui, d’accord avec Gilles : on arrive au bout du chemin, où est la Vérité Majuscule. Bien sûr au départ, ce ne sont que des bribes épars ça et là. Rien de très important à chaque fois. Mais, bout à bout, ils forment l’esquisse d’une vérité nouvelle. Dévastatrice pour le Pouvoir macronien en place.

Depuis deux ans, la farce du Covid se poursuit. Le virus n’est pas une menace pour la santé de la grande majorité de la population. Mais les gouvernements et les médias continuent de semer la peur au sujet de son existence, tout en essayant d’imposer aux gens des vaccins expérimentaux dont la dangerosité a été reconnue, y compris par des organismes comme l’ANSM, Agence Nationale de sécurité du médicament.

2-2°)-Fauci et le Pentagone construisent des labos, où on crée des virus avec gain de fonction mortel :

C’est l’ouvrage de Robert Kennedy junior, sur le véritable Fauci et Bill Gates, montrant comment Fauci et le Pentagone travaillent sur des virus, dont la mortalité est augmentée de façon inhumaine dans les laboratoires, dès le milieu des années 90. D’abord aux États-Unis. Puis au labo P4 de Wuhan.

Fauci développe des armes de guerre biologiques, malgré les traités. Tony Fauci a un budget de 6,1 milliards de dollars par an. En plus de cela, il reçoit 1,6 milliard de l’armée.

Tony Fauci et le scientifique Ralph S. Baric, construisent des laboratoires de biosécurité, ce qu’ils appellent des laboratoires BSL. Quatre laboratoires, au plus haut niveau de biosécurité. Il a réouvert le laboratoire de Fort Detrick et en a construit un nouveau là-bas. Il en a construit un à Galveston, au Texas. La Chine a un de ces laboratoires. Il y en a une dizaine aux États-Unis.

Mais, vers 2014, un tas d’accidents se sont produits dans ces laboratoires, des virus se sont échappés. Trois cents scientifiques ont envoyé une pétition au président Obama le suppliant d’arrêter Tony Fauci et ses expériences avant de causer une pandémie mondiale. Le président Obama a réagi et a ordonné à Tony Fauci et au NIH d’arrêter les expériences criminelles sur le gain de fonction.

Fauci a transféré ces études sur le gain de fonctions au labo P.4 de Wuhan, où il a commencé à financer le même type d’expériences très, très dangereuses dans le laboratoire de Wuhan. Avec Zhengli Shi, une chercheuse connue sous le nom de « Bat Lady », qui avait participé aux recherches sur le SRAS en 2002. Elle aime manipuler les animaux. A le courage d’aller dans les grottes où vivent les chauves-souris.

2-2°)-La vaccination anti Covid est meurtrière : 15 000 décès en Europe !

C’est d’abord la vidéo censurée dès le mois de septembre 2021 de la Rédactrice en chef de Wochenblick. Elle fait le tour de la terre, montre que la vaccination elle-même génère la pandémie de Covid, à travers l’oxyde de graphène, la multiplication du nombre de thromboses et de décès.

La protéine spike augmente le nombre de crises cardiaques et détruit le système immunitaire !

Comme le montre l’article rédigé par Mike Whitney le 6 décembre 2021 pour le site Réseau International ; s’agissant des vaccins anti Covid, Il s’agit vraiment d’une technologie expérimentale conçue pour empoisonner les gens.

La prestigieuse revue de Cardiologie tire la même conclusion ; elle écrit : « Nous concluons que les vaccins à ARNm augmentent considérablement l’inflammation de l’endothélium (couche de cellules qui tapisse les vaisseaux sanguins) et l’infiltration des cellules T dans le muscle cardiaque et peuvent expliquer les observations d’une augmentation des thromboses (coagulation), de la cardiomyopathie (un groupe de maladies qui affectent le muscle cardiaque) et d’autres événements vasculaires après la vaccination »(sic) (cf article rédigé par Mike Whitney, op cit).

Et Alex Berenson résume la situation sur son blog à Substack : « Une nouvelle étude portant sur 566 patients ayant reçu les vaccins Pfizer ou Moderna montre que les signes de dommages cardiovasculaires ont augmenté après les injections. Le risque de crise cardiaque ou d’autres problèmes coronariens graves a plus que doublé plusieurs mois après l’administration des vaccins(sic) (cf article rédigé par Mike Whitney, op cit).

Pas étonnant que le cardiologue Dr. Aseem Malhotra soit si sidéré. Voici ce qu’il a dit dans une récente interview : « Extraordinaire, inquiétant et bouleversant. Nous avons maintenant la preuve d’un mécanisme biologique plausible de la façon dont le vaccin à ARNm peut contribuer à l’augmentation des événements cardiaques. Le résumé est publié dans la revue de cardiologie la plus influente, nous devons donc prendre ces résultats très au sérieux ».

Les autopsies fournissent des preuves tangibles que les vaccins causent effectivement des dommages importants aux tissus.

« J’ai beaucoup d’interactions avec la communauté cardiologique à travers le Royaume-Uni. Depuis le mois de juillet, il y a eu au moins 10000 décès non-covid, dont la plupart sont dus à des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Il y a eu une augmentation de 30% des décès à domicile, souvent dus à un arrêt cardiaque…

Les dommages causés par les vaccins sont très bien documentés, avec plus de 15 000 décès associés à la vaccination enregistrés dans la base de données européenne sur les effets indésirables des médicaments (EudraVigilance), et plus de 7000 décès supplémentaires au Royaume-Uni et aux États-Unis »(sic) ((cf article rédigé par Mike Whitney, op cit).

2.3°)- Les décès de centaines de sportifs vaccinés et malaises publics de chanteurs sur scène sont difficiles à cacher !

Résultat : depuis le seul mois de novembre 2021, 115 sportifs de haut niveau se sont effondrés en public : beaucoup sont morts. Des personnes apparemment en pleine forme s’effondrent sur le terrain, à l’entraînement ou dans les tribunes. Souvent, toute aide arrive trop tard. Ce qui est particulièrement choquant, c’est que ce sont souvent des troubles cardiaques qui surviennent sans aucun avertissement. Le statut vaccinal n’est pas connu dans tous les cas – et pourtant, de nombreuses personnes craignent un lien (cf article rédigé par Mike Whitney, op cit).“.

On citera notamment le décès de la jeune boxeuse de 31 ans : Julie Le Gaillard), doublement vaccinée. Le malaise public de Catherine Ringer s’écroulant sur scène, le 25 novembre dernier dans une salle de spectacles liégeoise. Le malaise également sur scène de Pascal Obispo, obligé d’être hospitalisé. Idem pour une député canadienne vaccinée, et pour la chanteuse Céline Dion…

Ces personnes célèbres sont difficiles à cacher, et font très mal au narratif officiel de la vaccination, seule solution contre le Covid. Et à Macron !

2-4°)- C’est l‘action mondiale engagée par l’avocat Reiner Fuelmich contre les initiateurs du Covid accusés de crimes contre l’Humanité !

Le procès mondial pour crimes contre l’humanité jugé recevable par la Cour supérieure de justice du Canada a commencé. Une équipe de plus de 1 000 avocats et de plus de 10 000 experts médicaux dirigée par l’Allemand Reiner Fuellmich, l’un des avocats les plus puissants d’Europe, a lancé la plus grande action en justice de l’histoire appelée « Nuremberg 2 » contre l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et le Davos Group (Forum économique mondial dirigé par Klaus Schwab, plus de 80 ans) pour crimes contre l’humanité.

Le Dr Reiner Fuellmich est un avocat germano-américain. C’est lui qui a gagné des procès contre la fraude de la Deutsche Bank et celui contre Volkwagen pour la fraude au Dieselgate.. .Fuellmich et son équipe ont collecté des milliers de preuves scientifiques attestant du manque de fiabilité total des tests PCR et de la fraude qui les sous-tend.

Fuellmich a ensuite parlé de vaccins, déclarant qu’ils n’ont rien à voir avec la vaccination, mais font partie d’expériences génétiques ». « En plus des tests défectueux et des certificats de décès frauduleux établis par du personnel médical corrompu, le vaccin « expérimental » lui-même viole l’article 32 de la Convention de Genève. Selon l’article 32 de la IVe Convention de Genève de 1949, « les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non rendues nécessaires par le traitement médical d’une personne » sont interdites. Selon l’article 147, la conduite d’expériences biologiques sur des humains est une violation grave de la Convention. Le vaccin « expérimental » viole les 10 codes de Nuremberg qui prévoient la peine de mort pour ceux qui violent ces traités internationaux. »

Comme écrit mon ami Irascible le Gaulois sur VK : “le vent est en train de tourner. Les dirigeants le sentent. Au CHU de Montpellier, les soignants se rendent compte qu’il y un gros problème avec les vaccins. Tous les services sont remplis de double vaccinés, qui ont des effets secondaires graves. Ils sont en train d’ouvrir les yeux et s’opposent aux futures doses”(sic).

Une nouvelle Vérité émerge. Prend forme. S’épaissit, à force d’arguments concordants dézinguant le Covid fabriqué en laboratoire et les vaccins tueurs. le fait que l’action engagée par l’avocat Reiner Fuellemich ait été jugée recevable est un autre signe que le vent tourne, au profit des anti vaccins. Pour une fois, nous les militants critiques, avons peut être de la chance….!.