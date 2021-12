Mourir parmi les personnes âgées emprisonnées en CHSLD ou en EHPAD!

Herron et les autres CHSLD, essentiellement des grappes de personnes âgées physiquement limitées demeurant dans des bâtiments spécialisés sous la gouverne du ministère de la Santé du Québec, constituent la moitié des victimes de la pandémie au Québec , environ 5.000. Il y en a d’autres ailleurs, mais depuis les premiers instants de la pandémie et encore en ce moment avec les enquêtes, tous les yeux du Québec sont rivés sur Herron et les CHSLD . Le cœur de tous les drames qui viennent de frapper le Québec ces dernières années, n’est-ce pas ?

Ne soyons pas dupes de croire à l’erreur, ou à la désorganisation, ou au manque d’alertes, ou à l’oubli, ou à la vieille technologie, ou au laxisme, ou même à l’ensemble de ces raisons. C’est ridicule! Nous ne sommes pas à Tombouctou. Tous ces directeurs et chefs qui gravitent dans la sphère branchée d’une organisation se connaissent et se sont tous rencontrés à un moment ou à un autre dans les réunions, les conférences et les 5 à 7. Tout ce monde possède un téléphone! Et il y a fort à parier qu’ils ont tous des ordinateurs.

Le premier cas au Québec survint le 27 de février 2020 , mais le directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le Dr Horacio Arruda était parti en vacances-conférence sur la pharmacologie, dans un environnement formidable, extraordinaire, soulignait-il aux journalistes à son retour, il a été reçu comme un roi, ne dérougissant pas d’éloges sur son voyage, alors qu’il badinait avec les questions sur le virus.

Le 3 janvier 2020, l’OMS soulignait l’émergence d’un virus mortel à grande contagiosité en Chine. Dès cet instant, le coronavirus allait avoir l’attention de tous les infectiologues de la planète, ou qu’ils soient. Aussi tôt que le 20 janvier 2020 l’OMS se rencontrait en urgence et publiait un bulletin alarmiste sur la rapidité de la contagion et la dangerosité du virus, particulièrement pour les gens âgés. Le recensement des cas débordait déjà la Chine. Dès ce moment, le virus était placé sous haute surveillance partout, incluant le Canada et le Québec. À cette vitesse et si la situation se maintenait, des cas allaient apparaitre rapidement au Québec. Un futur tout à fait prédictible.

Des vieux, de nombreux vieux qui recevaient des services de proches aidants naturels , furent ainsi privés de tout ce qui constituait leur vie. Qu’importe les alertes aux drames des journalistes et des proches qui voulaient sauver leurs vieux de ces bâtisses en feu, ils n’y pouvaient rien et devaient se contenter de brailler devant les balcons. Le drame. Les morts se sont chiés dessus.

Tout n’a pas fonctionné selon leurs désirs, mais au moins 20% de ces gens, plus de 1.000 personnes, ont été transférés dans les CHLSD et ils avaient des plans pour rajouter de nouveaux étages de patients qui permettraient encore plus de transferts, cela sans aucun plan de service d’urgence palliatif, sinon un plan de contention qui prenait effet dès que la présence du virus se déclarait dans l’un ou l’autre de ces bâtiments.

La concentration des vulnérables dans les CHSLD, l’extrême rigidité des règles et l’incohérence des mesures qui ont suivi, cause principale de la mortalité, était comme de corder du petit bois dans les bâtiments avant d’y mettre le feu, après avoir placé des serviettes au bas des portes et coincé des chaises sous les poignées.

N’eût été ce déroulement, la contamination au Covid aurait ressemblé à celle de l’influenza et aurait intégré notre ordinaire assez rapidement en tuant ici et là, mais la concentration des morts et les bouleversements de société qui se sont ensuivis dans les CHSLD, ont eu comme effet de cristalliser le danger du virus à la mémoire de tous, causant un choc, créant du coup un effet levier sur le peuple pour la suite, tout en rééquilibrant le bilan bras/bouches à nourrir.

D’ailleurs, quand on pense pandémie aujourd’hui, on pense CHSLD et des centaines de vieux, morts, empilés dans leurs excréments. Le coup de fouet.

Avec tous ces morts, les mesures sanitaires n’étaient plus imposées, elles étaient réclamées!

Le vaccin est arrivé en sauveur. Il fut affiché haut et fort et il est devenu instantanément le portail, la seule véritable façon de repartir la machine sociale et économique, tout le reste étant écarté par des règles, des lois, des amendes par lesquels le peuple se voyait forcé à la docilité, pendant qu’il se désensibilisait à la vaccination et aux passeports. Et les Québécois furent des plus dociles.

L’objectif recherché !

Il est manifeste que nous sommes dans un épisode d’ingénierie sociale visant à faire passer la couleuvre et que la cristallisation des dangers de la pandémie à la mémoire de tous, était le véritable objet de ce cirque. Ils ont fait la même chose à plusieurs reprises dans l’histoire, même récente. Cela était prémédité et d’un aboutissant connu. Le plus de décès possible chez une catégorie d’individus qui coûtent cher à la société, qui ne participent plus à sa bonne marche et n’ont aucun espoir d’y revenir.

Le fruit d’un plan. Un plan qu’ils n’ont pas hésité à bonifier par leurs actes et faire plus de morts que nécessaire. Les motifs derrière cette stratégie sont donc suffisamment importants pour avoir requis une telle prédisposition. Comme ce stigmate est présent dans plusieurs pays du Commonwealth, incluant l’Angleterre, le Canada, ainsi qu’une partie des États-Unis, il est manifeste que cela est le fruit d’un stratagème réfléchi et structuré. Trop structuré pour n’être que le fruit de l’incompétence.