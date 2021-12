La nouvelle hystérie du variant «Omicron» provient de l’institution qui a popularisé les confinements et la terreur du COVID

Le monde dans lequel nous vivons est bien petit. La peur du « variant Nu – Omicron» dont vous entendez parler provient des mêmes personnes et institutions qui ont engendré la toute récente crainte du COVID, et celle d’avant, et celle d’avant, remontant jusqu’au début de l’hystérie du Covid. [Mise à jour : l’Organisation mondiale de la santé a maintenant étiqueté cette souche comme étant le « variant Omicron », en omettant visiblement le « Xi » dans l’alphabet grec].

La presse d’entreprise et les gouvernements du monde entier ont fait un tapage incroyable autour d’un prétendu nouveau variant du COVID, le variant « Nu », qui a été détecté en Afrique du Sud et au Botswana. Comme dans le cas des précédents accès d’hystérie-19 encouragés par la classe dirigeante, il n’y a aucune raison statistique de s’alarmer de cette nouvelle souche, qui est l’une des 100 000 mutations du coronavirus.

La « nouvelle souche » a à peine produit des cas confirmés en laboratoire, mais un récit paniqué a déjà été semé dans le public. Le Royaume-Uni, en particulier, a fait monter la peur d’un cran. Le pays a déjà ajouté plusieurs pays africains à sa liste d’interdiction de voyage, en invoquant la nouvelle souche.

Comme toutes les autres politiques prescrites par les gouvernements pour lutter contre un virus, les interdictions de voyager ne permettent pas d’arrêter un virus, mais elles réussissent à agiter les marchés et les masses dans des accès de folie.

Et ce n’est pas une coïncidence si le Royaume-Uni est à nouveau le premier à agir sur le front de la « souche Omicron ».

L’hystérie du nouveau variant est née à l’Imperial College UK, le siège d’une institution académique de modélisation corrompue et disgracieuse qui a fait du prosélytisme pour le confinement du monde occidental. Tout au long de la COVID Mania, l’Imperial a été la source d’innombrables versions de la propagande de la « nouvelle souche ». L’institution ne fait pas que participer à la modélisation de mauvaise qualité. Elle fomente la folie et exige une série de mesures totalitaires pour faire face à ses créations narratives défectueuses.

La campagne de peur du nouveau variant est née en début de semaine avec un fil Twitter de Tom Peacock, un post-doc d’une trentaine d’années employé à l’Imperial College de Londres. Il a mis le feu aux poudres par son interprétation alarmiste du variant, décrivant la nouvelle souche comme ayant un « profil de mutation de la protéine Spike vraiment horrible ». (sic)

Les médias mainstream, les gouvernements mondiaux et d’autres institutions ont régurgité les proclamations de pandémie de Peacock, déclenchant une nouvelle série d’ordonnances autoritaires de la part de la classe dirigeante.

L’actuelle panique liée à la nouvelle souche survient à un moment où les cas de COVID-19 se multiplient en Europe, malgré l’adoption universelle des injections d’ARNm qui étaient promises pour résoudre le problème du COVID-19.

Cette « nouvelle souche » aurait été découverte en Europe, poussant le récit des médias encore plus loin dans l’abîme totalitaire.

Avec des affirmations diffusées aux masses par les grandes entreprises technologiques et les gouvernements mondiaux, l’Organisation mondiale de la santé, influencée par Gates Inc. et la Chine, sème un maximum de panique et de terreur.

En dehors du Parti communiste chinois, aucune autre institution n’a eu autant d’influence sur les politiques destructrices du COVID-19 que l’Imperial College de Londres.

C’est à l’Imperial College de Londres que l’on doit les tristement célèbres « modèles apocalyptiques » du COVID-19, qui promettaient que des millions de personnes seraient effacées de la surface de la terre si le monde occidental ne se confinait pas en mars 2020 en raison du COVID-19. L’idée que le monde devait « aplatir la courbe » par des confinements pseudo-scientifiques est née d’un modèle académique défectueux de Neil Ferguson, épidémiologiste à l’Imperial College. Lorsqu’on lui a demandé d’ouvrir ses modèles, Ferguson a refusé catégoriquement.

Il a ensuite démissionné en disgrâce du conseil consultatif scientifique du gouvernement britannique. Pourtant, le « Professeur Confinement » reste, d’une manière ou d’une autre, un personnage très influent dans la conduite des politiques totalitaires de réponse à la pandémie en Grande-Bretagne.

En ce qui concerne les nouvelles souches, il semble que tout ce qui est ancien soit à nouveau d’actualité. L’Imperial était la source principale du nouveau variant des modèles d’épouvante de 2020. C’est à peu près à la même époque l’année dernière que le Premier ministre britannique Boris Johnson, citant les spéculations d’Imperial sur une souche différente, a lancé un confinement hivernal.

Lisez notre article dans The Dossier sur cette « nouvelle souche » de 2020 et vous verrez les incroyables parallèles. La propagande de la « nouvelle souche Omicron » sud-africaine et botswanaise s’appuie sur la même campagne de peur terroriste, mais dans une version relookée. C’est exactement le même manuel.

L’année dernière, cela a commencé avec Erik Volz, un épidémiologiste de l’Imperial College de Londres, qui a affirmé que la nouvelle souche était 70% plus transmissible. Ses propos exacts ont ensuite été repris par le Premier ministre Johnson pour justifier son confinement.

