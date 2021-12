Valérie Bugault : Totalitarisme sanitaire avant la 3ème guerre mondiale?

On lui pardonnera le mélange des concepts confondant « démocratie et république » bourgeoise – « séparation des pouvoirs » et instances fonctionnelles du mode de production capitaliste (idéologie-politique-sociologie-économie) – « concentration des pouvoirs », « servitude volontaire » et « manipulation de masse ». Marie-Estelle Dupont: «Les individus sont fragilisés par cette répression, ce chantage, cette manipulation médiatique» – les 7 du quebec Madame Bugault présente l’Union Européenne comme un « projet » d’intégration des nations européennes par le « pouvoir politique globaliste », dont elle identifie l’origine dans la « fusion récente » du capital « privé » et du capital « public ». Nous avons toujours pensé que cette fusion fut l’acte fondateur du mode de production capitaliste au XVIIIe siècle et que la « séparation » des capitaux est aussi illusoire que la séparation des pouvoirs. Le cours catastrophique du capital annonce sa fin de règne inéluctable (2ème partie) – les 7 du quebec. Enfin, nous pardonnons à madame Bugault son émoi spontané, suite à sa découverte tardive de la mise en esclavage salarié des travailleurs aliénés par le « nouveau » gouvernement mondial au service de la ploutocratie globaliste…pourquoi boudé nos avancés parmi la petite bourgeoisie résistante! Par contre, nous ne saurions approuvé les élucubrations de l’analyste à propos de la « dépopulation » programmée par les « Georgia Stones » extraterrestres (minute 30:00 de la vidéo) (sic). Enfin, nous pensons, nous aussi, que la 3e Guerre mondiale est en préparation, que la terreur pandémique covidienne totalitaire fait partie de ces préparatifs La Nouvelle normalité et le combat pour déterminer l’avenir de nos sociétés face à un totalitarisme mondial – les 7 du quebec et que cette guerre génocidaire mondialisée se fera entre l’Alliance du capital américain décadent et la faction du capital chinois émergent. Le prolétariat international est interpelé : se battre corps et âme pour empêcher les États capitalistes d’engager cette guerre pour le partage des marchés et du capital, ou laisser faire et se battre plus tard pour éradiquer cette guerre génocidaire dont ils auront été la chair à canon. Sans le savoir Madame Bugault présente ce dilemme. Robert Bibeau