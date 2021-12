2021 — ÉLECTION BIDON

Comme je vous le répète avant chaque élection, je prédis que les riches vont être plus riches et les pauvres vont être plus pauvres et la classe moyenne va encore perdre des plumes après l’élection!

Vous êtes tenus en otages depuis deux ans. Aimez-vous ça ? On dirait que oui. Le fameux vaccin semble diluer la combativité? J’y étais à la manif du 28 aout. On était environ trente milles, selon mes estimations.

Ce n’est pas beaucoup! Pas assez pour contrer le CHANGEMENT. Mais on perd des droits à tous les jours? Tout le monde est devenu policier (à 14.00$ de l’heure?) La sécurité sanitaire est devenue la sécurité des interdits:

.

BRAVER LES INTERDITS

Interdit de sortir

Interdit d’aller au resto

Interdit d’aller au bistro

Interdit de rassemblement

Interdit d’aller visiter la famille

Interdit de sortir sans masque

Interdit de contester

Interdit d’écouter certaines personnes

Interdit de contrarier le gouvernement

……………………………………………………………………

PRISONIER

Je suis un criminel!

Pas de vaccin,

Pas de liberté.

Nouvelles règles,

Nouvelles restrictions.

Nouvelles promesses???

La pression monte!

Le masque devient

L’entrave!

Un symbole…

D’asservissement!

……………………………………………………….

UN CRIME

L’étau se ressert.

Impossible

De se cacher

Faire face à la foule…

Seule,

Sans armes ni discours.

Demeurer démocrate

Sans chaînes,

Est devenu…

Un crime!

John Mallette

Le Poète Prolétaire