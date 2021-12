Fin 2020, Macron annonçait 64 000 morts du covid en France, c’était un mensonge !

http://mai68.org/spip2/spip.php?article10328

Morts Covid : 54.000 en 2 ans / morts cancer : 157.000 juste pour 2018

Stats Covid France : https://geodes.santepubliquefrance….

Voici une copie d’écran datée du 14 décembre 2021 :

Comme on pourrait douter qu’il s’agit du total des morts du covid pour les deux années 2020 ET 2021, comme on pourrait penser que c’est seulement pour l’année 2021, voici le graphique en cumulé de décès associés au Covid-19 – tous âges :

Cancer France : https://www.santepubliquefrance.fr/…

Voici une copie écran prise le 14 décembre 2021 :

On va peut-être se calmer. Le Covid ne serait alors qu’un prétexte ?

Note : avec 54 000 morts du covid pendant les deux années 2020 et 2021, on est loin des 64 000 morts du covid annoncés par « notre sauveur » Macron pour la seule année 2020 :

Où ils sont les 64 000 morts du covid annoncés par Macron ?

Enregistré sur France 3 le 31 décembre 2020 à 20 heures

