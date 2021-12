Macron s’invente un faux bilan, dans un spectacle médiatique hors sol, en lieu et place de la misère de masse, qu’il nous impose depuis 4 ans!

Par Brigitte Bouzinni.

Mardi sur TF1, le gangster et imposteur Macron nous a imposés une énième émission truquée sur sa petite personne. De soumission à ses boucheries sociales. Justifiant seule, quelle prétention un entretien de deux heures. Macron nous a imposés un faux bilan de quinquennat, entièrement reconstruit, reconstitué, dans un spectacle médiatico-journalistique truffé de mensonges et de dénis de la réalité.

Comme aurait dit Guy Debord : “A ce mouvement essentiel du spectacle, qui consiste à reprendre en lui tout ce qui existait dans l’activité humaine, à l’état fluide, pour le posséder à l’état coagulé, en tant que choses qui sont devenues la valeur exclusive par leur formulation en négatif de la valeur vécue”(sic) “La société du spectacle”, Folio n° 2788-Gallimard, 1992.

En clair, l’émission de deux heures de Macron nous a dépossédés de tout ce que nous savions sur le sieur Macron. Nié tout ce que nous avons vécu avec lui depuis le triste 23 avril 2017, où il s’est qualifié pour le second tour.

1°)- Macron a nié son arrivée mensongère à l’Elysée, à la hussarde, dans le cadre d’un grossier coup d’état, siphonnant les scores des autres candidats, y compris ceux du NPA et de l’UPR. Manoeuvres frauduleuses rendues possibles par les serveurs Dominion et Scytl imposant un faux algorithme. Et l’incroyable complicité de toute la classes politique française, dont le silence a été acheté à prix d’or.

Seul Alain Badiou avait eu le courage de dénoncer ce coup d’état démocratique. Mais la promotion de son ouvrage intitulé “Eloge de la Politique”, édition Café Voltaire/Fayard”, fut brutalement interrompue du jour au lendemain, un jour d’octobre 2017.

Mais de cette arrivée truquée et de toute autre critique sociale de fond, il n’a jamais été question tout au long de ce pseudo “bilan”. La seule “remontrance”, que Macron ait bien voulu entendre, c’est une simple critique de forme : il s’est engagé à ne plus jamais dire de paroles blessantes. Mais, à supposer qu’il tienne parole, tout le reste de son bilan était nickel à ses yeux !

J’ouvre une parenthèse : Je maintiens ce que j’ai écris : Macron ne sera pas candidat : nous sommes à la mi décembre 2021. Les élections présidentielles ont lieu au mois d’avril 2022. Si, à quatre mois du scrutin, Macron ne s’est pas encore déclaré candidat, c’est qu’il en sera pas candidat ; que ses commanditaires de l’Etat profond le juge “cramé””, “hollandisé”, “fini”. Et qu’ils lui préfèrent Pécresse, plus neuve, portant moins de casseroles que lui. Donc, l’émission d’hier, il faut la lire pour ce qu’elle dit et non pour ce qu’elle ne dit pas : Macron n’a pas annoncé sa candidature. Et il ne le fera pas, n’ayant pas le feu vert de ceux qui l’ont mis au pouvoir en 2017. Notamment le MEDEF. Il nous en a trop fait : personne ne veut de lui, et de ses 2,22% aux Municipales de 2020. Fin de la parenthèse.

2-)-Macron est un meurtrier de masse imposant la vaccination obligatoire :

Macron et les mondialistes sont des meurtriers de masse, sur le modèle des Kapos de Birkenau-Auchwitz. Certes, leurs crimes sont moins visibles, mais tout aussi répugnants. La parenté idéologique entre le génocide humain commis par Hitler et les crimes du camp mondialiste n’est plus à établir. Même si en 2021, on n’utilise plus le Zyclon B mais la seringue. Comme analyse Primo Lévi :” les nazis ont mis en place une industrie inédite : la fabrication de la mort de masse” (cf son livre : “Ainsi fut Auchwitz, témoignages 1945-1986”). Les mondialistes dont Macron aussi.

Macron et les mondialistes sont des meurtriers de masse. Dès 2010, la Fondation Rockfeller annonçait gaiment “des millions de morts” dans le cadre d’une grande pandémie” explique Pierre Hillard”(sic) dans sa vidéo Youtube du 7 juillet 2021).

En effet, comme écrit le lanceur d’alertes Israël Adam Shamir : “Après que la recherche sur le gain de fonction a été interdite par le gouvernement américain en 2014, elle a été rapidement délocalisée au laboratoire de Wuhan. ( Résultats de recherche pour « gain de fonction » – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/?s=gain+de+fonction NDÉ)

La recherche y a été discrètement poursuivie avec des subventions américaines provenant (en partie) du célèbre Dr Fauci, et du non moins célèbre Peter Daszak : son EcoHealth Alliance, bénéficiaire d’une subvention de 39 millions de dollars du Pentagone. (sic) : cf “La boite de Pandore”, site l’Enclume et l’écume”).

Résultat :le 12 novembre 2021, plus de 5 millions de décès du Covid sont déplorés, selon les comptages de l’Université Johns Hopkins et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. On assiste à une mise à mort de masse, surtout des personnes âgées et fragiles, abandonnées dans les EPHAD. “Vaccinés” avec des produits tueurs générant des thromboses et des crises cardiaques. (Résultats de recherche pour « ehpad » – les 7 du quebec)

Tous les peuples de la planète sont victimes d’un plan de dépopulation ignoble mené depuis 2020, en droite ligne du rapport Kalergi. Plan de mise à mort de masse, dont font état les ”complotistes” que nous sommes, mais aussi un Lavrov, ministre des affaires étrangères russe. Ce qui montre à quel point nous mettre à mort est devenu la seule raison de vivre de Macron et du camp mondialiste. Ils ne s’en privent pas.

3°)-Macron et les mondialistes ont sacrifié les classes populaires et la classe moyenne :

Macron, bébé Clinton, est un gangster. Un homme sans foi ni loi participant de ce capitalisme mondialisé criminel, parfaitement décrit et dénoncé par Jean-François Gayrot, commissaire de police, dans son ouvrage : « Le nouveau capitalisme criminel », préfacé par l’économiste atterré Paul Jorion.

Ainsi, afin de dégonfler la bulle financière mondiale, la finance internationale a sacrifié une partie de l’appareil productif français, générant un million de chômeurs et de pauvres, rien que pour l’année 2020 : en raison de l’arrêt brutal de l’économie consécutif aux trois confinements

Confrontées à la concurrence de la Chine, pays plus productif qu’elles, les responsables occidentaux sacrifient froidement la petite-bourgeoisie, après avoir sacrifié hier les classes populaires.

La société française est paupérisée en quatre ans, avec un taux de chômage de 23% et non pas 8% comme l’annonce faussement et de façon servile l’INSEE, primes et déroulement de carrière sous la tutelle de Bercy oblige ! On compte 15 millions de pauvres selon nos calculs. Les Restos du Coeur et autres banques alimentaires ne désemplissent pas, et n’ont jamais reçu autant de monde.

Comme écrit l’économiste marxiste Vincent Gouysse dans un article récent : « Il existe une volonté de Macron de démolition économique et sociale contrôlée. Il s’agitd’une «volonté froide, calculatrice et délibérée d’éradiquer toute la classe moyenne de notre société ».(sic) (“Sur les rails du Grand Reset, le petit train de l’horreur”, article publié sur le site : Les 7 du Québec, juillet 2021). Sur les rails du «Grand Reset»: le petit train de l’horreur… – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/?s=great+reset

Avec le capitalisme mondialisé, place à la mise à mort sociale, psychologique et sanitaire du Peuple français, sans que personne ne moufte.

Voilà pourquoi, il faut jeter par-dessus bord les mondialistes, si vous ne voulez pas qu’ils vous assassinent, vous et vos proches, d’une façon ou d’une autre.

Voilà pourquoi, il faut absolument soutenir le combat de Donald Trump (+ armées américaine, française, syrienne derrière lui) contre les bouchers mondialistes, leur logique de mort triomphante. Leur seul slogan féroce : la mort, la mort toujours recommencée.

Comme on disait dans les années 70 : ON A RAISON DE SE REVOLTER !