LES NON VACCINÉS ATTAQUÉS OUVERTEMENT!

Je vais citer dans mon article, des passages d’un livre d’un grand philosophe, Herbert Marcuse, LA FIN DE L’UTOPIE. Il a vécu l’entrée au pouvoir de Hitler en Allemagne et le début du fascisme. Il a écrit son livre en 1968. Je crois que la même chose est en train de se passer ici.

La brèche s’élargie, une Illégalité flagrante. On est rendu au stade de la chasse aux sorcières. Avez-vous été vaccinés? CRIMINEL! On s’en va vers une dictature fasciste et tout le monde semble avoir hâte? Vous êtes devenue des citoyens de deuxième et de troisième zone et les Québécois semblent apprécier? Et tout l’élite, incluant les syndicats est d’accord? Comment en est-on arrivé là ? 2021-09-07, événement symbolique, qui constitue un tournant dans le développement du système, de société libre à une société asservie grâce à la présumée… crise?

L’attaque historique des employées de la santé. Après les avoir félicités et les encouragés pendant la pandémie, quand ils et elles risquaient leur vie. Maintenant on va les congédier car ils refusent le vaccin. Merci, bonjour! Et les syndicats, nos défenseurs? Ils s’en lavent les mains. On paye pour le syndicat, on paye une assurance maladie, mais on n’y aura plus droit; ni en un, ni à l’autre!

C’EST DE LA VIOLENCE ÉTATIQUE! Prenez-vous des avocats en recours collectifs. Vous allez gagnez. Mais pas demain. Dans cinq ans… environs? C’est ça, la justice au Québec.

La lutte pour VOTRE libération vient de s’intensifier! Avec des méthodes qui restent à définirent. Le 1% se concentre maintenant sur les ‘outsiders ‘ et les ‘leaders’, ceux dont la conscience et les instincts se rebellent contre l’orientation malsaine d’une société assujettie.

HERBERT MARCUSE en 1968: parle des couches sociales, qui, grâce à leur position ou leur éducation, ont la possibilité – et non sans peine d’ailleurs – de connaître les faits et de saisir leur lien en les remplaçant dans leur contexte. Elles conservent la connaissance de la contradiction toujours plus aigue inhérente à la « société d’abondance », et du prix que celle-ci fait payer à ses victimes, beaucoup de victimes.

Il faut reconnaître en elles le nouveau prolétariat, et, en tant que tel, elles constituent peut-être un réel danger pour le système mondial du capitalisme, le 1%. Oui, il faut se défendre contre cette menace. Un premier pas vers l’abolition POSSIBLE de la domination.

Dans une vraie démocratie, la minorité peut se faire entendre, mais sans disposer de l’autorité qui est le fait de la seule majorité. Mais avec un travail de conviction, la minorité peu devenir la majorité ! Nous sommes une minorité progressiste dans une civilisation devenue répressive. Ce n’est pas la fin. Nous pouvons bâtir la dessue.

On rentre dans une dictature fasciste. L’oppression gouvernementale est illégale. Notre minorité légitime, nous donne un statu qui empêche la déconsidération. Il faut maintenant sortir de la situation minoritaire par des méthodes pacifiques et non violentes. LA formule gagnante, la différence essentielle. C’est un travail d’éducation. Pour le moment, votre vote compte. Mais, il n’y a pas de choix? Moi je vais annuler mon vote pour démontrer mon dégout profond pour cette situation d’absolutisme étatique. On a déjà eu 7% ici au Québec et ça a fait un gros scandale! C’est un début. Vous avez des idées non violentes? La violence tue la réussite. Moi je vise la réussite.

John Mallette

Le Poète Prolétaire