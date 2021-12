Coronavirus – Autorisation du vaccin de Novavax sans ARN !

http://mai68.org/spip2/spip.php?article10379

L’Agence européenne des médicaments s’est réunie ce lundi 20 décembre 2021 pour approuver le produit développé par la société pharmaceutique américaine Novavax.

Sans ARN messager, le vaccin de marque Novavax est un peu comme celui de Sanofi. Il s’agit de protéines spikes directement injectées dans le corps. Elles sont fabriquées hors du corps, contrairement au principe des vaccins ARN (Pfizer, Moderna) ou ADN (Astrazenaca, Janssen, Sputnik V). Elles sont fabriquées industriellement (en laboratoire) par la technique des protéines recombinantes déjà utilisée dans divers vaccins dans le passé, comme celui de l’hépatite B, ou un des vaccins contre la grippe de Sanofi.

Bien sûr, le mieux serait quand même que soient autorisés les excellents vaccins chinois Coronavac ou Sinopharm qui sont des vaccins inactivés dont le fonctionnement est le plus traditionnel ; et qui, par leur principe même, sont efficaces contre tous les variants. Mais on est en Occident dirigée par les USA qui sont en guerre contre la Chine.

Il y a un autre vaccin inactivé, il s’appelle Valnéva. Il est français ; mais, allez savoir pourquoi, l’État français dirigé par Macron a refusé de le soutenir ! (Macron a fait fortune grâce à Pfizer, ET on veut nous habituer a accepter de futures modifications de notre génome. On me dira que l’ARN des vaccins a ARN n’est pas censé s’intégrer à notre ADN ; mais, et d’une ce n’est pas toujours vrai, et de deux, l’étape suivante, ce sera quoi, à votre avis ?)

De par son principe, un vaccin inactivé n’a pas tendance à « créer » de variants puisqu’il ne vaccine pas contre une seule protéine du virus — comme Novavax, Pfizer, Astrazeneca, Janssen, Sputnik V, qui ne vaccine que contre la spike — mais contre toutes les protéines du virus. C’est la supériorité des vaccins les plus traditionnels, les vaccins inactivés.

Attention : si Novavax est sans ARN, ce qui n’est déjà pas si mal, il est quand même muni d’un tout nouvel adjuvant dont je ne sais pas ce qu’il vaut. Peut-être est-il bien ? Peut-être non ? Je n’en sais rien. Il faudra voir à l’usage…

