Covid-19: une épidémie médiatique davantage que sanitaire (Laurent Toubiana)

L’épidémiologiste Laurent Toubiana (INSERM – France) déclare, cette fin décembre 2021, que l’on ne dénombre que 40 malades Covid par semaine par 100 000 habitants et 2,8 malades en réanimation Covid, par semaine, pour cent mille habitants en France métropolitaine ou l’on compte par ailleurs 5800 lits d’hôpitaux pour 100 000 habitants (malgré les coupures récentes). Depuis deux ans bientôt, l’épidémie Covid-19 et ses variants est une pandémie de faible intensité par rapport aux épidémies du passé…c’est une pandémie des médias dit-il…avec de nombreux « cas » et peu de malades. Cette pandémie Covid-19 est une vaste supercherie d’État déclare le chercheur de l’INSERM-France. Voilà qui décoiffe l’animatrice de la chaîne CNEWS.

Robert Bibeau.