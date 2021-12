2021 : NOUVELLE CARTE IMPÉRIALISTE MONDIALE ET CIBLAGE DES PERSPECTIVES DE GUERRE

Par Communia. Traduction et commentaires

En 2021, l’économie mondiale s’est reconfigurée (que d’aucuns qualifient de « Great Reset ». NDÉ) pour se préparer à la guerre, les tensions impérialistes ont fortement convergé autour du conflit entre les États-Unis et la Chine ; L’Europe a perdu sa centralité ; et (délaissant le Moyen-Orient. NDE) de nouveaux points chauds sont apparus qui, pour la première fois, impliquaient directement deux des principaux États sud-américains sur la voie de la guerre.

2021, l’année où nous avons vu les dents de l’anarchie capitaliste…

Le canal de Suez bloqué

2021 devait être l’année de la « reprise en V ». Il se termine par deux observations d’importance historique.

Le premier est que seuls les États – Unis et la Chine ont réussi à retrouver les taux d’accumulation (ne pas confondre avec « taux de profit » ou taux de plus-value. NDÉ) avant les blocages de 2020 ; la seconde est que le taux d’accumulation en Chine est supérieur à celui des États-Unis, c’est-à-dire que la distance entre les deux grandes puissances impérialistes continue de se raccourcir et d’augmenter par rapport aux autres puissances de la planète. (Cependant, ce ne sont pas les mêmes secteurs économiques qui s’épanouissent d’un côté et de l’autre du Pacifique. NDÉ).

Variation cumulée du PIB réel jusqu’au troisième trimestre 2021. Seuls les États-Unis et, dans une plus large mesure, la Chine, ont retrouvé le taux d’accumulation. (Graphique 1 à gauche).Cela est dû en partie au succès de la stratégie « zéro Covid » mise en place par Pékin , mais aussi au fait qu’il n’est pas si facile pour les États-Unis d’étrangler le développement chinois malgré ses faiblesses et ses contradictions . (Quels sont les vecteurs et la substance de cette « stratégie Zéro covid »? NDÉ)L’ interruption du débit du canal de Suez en mars a mis en évidence la dépendance des capitaux européens et américains vis-à-vis de la production industrielle chinoise malgré des efforts croissants pour renationaliser ou délocaliser des productions stratégiques dans des pays semi-coloniaux « sûrs » .

En toile de fond, la prise de conscience que les tentatives de restructuration brutale de la division internationale du travail (la substance du « Great Reset » NDÉ) ne pourraient qu’accroître l’anarchie capitaliste et faire s’effondrer des systèmes logistiques déjà irrationnels conçus pour maximiser le profit au détriment de la sécurité la plus élémentaire .

À ce moment-là, les sanctions et restrictions déjà imposées par Trump à l’industrie technologique chinoise et à ses fournisseurs – une stratégie que Biden a resserrée (ce qui démontre bien que Trump ou Biden c’est du pareil au même économiquement parlant NDÉ) – provoquaient les premiers signes de pénuries industrielles et une pénurie généralisée de puces . En d’autres termes, ils ont également mis en évidence le rôle de la surconcentration industrielle et capitalistique .

De plus, il n’est pas nouveau que la surconcentration du capital produise inévitablement la formation de capital fictif massif dédié à la spéculation. Chose que la faiblesse globale de la « reprise » et la conception de la principale stratégie du capital pour relancer l’accumulation, le Pacte vert (comme réponse capitaliste à la soit disant urgence climatique. NDÉ) ne pouvaient qu’encourager.

Cours internationaux du blé dur jusqu’en août 2021

Résultat : un boom spéculatif sur le gaz , le charbon et les matières premières lié au Pacte vert qui sont à leur tour le résultat et l’accélérateur d’une concurrence impérialiste de plus en plus agressive. Et avec elle, une augmentation drastique du prix du blé et d’autres aliments de base de la production mondialisée … (payée en paupérisation – via les hausses de prix, l’inflation, la dévaluation des monnaies et donc la baisse du pouvoir d’achat et la famine – par les travailleurs du monde entier. Bien pire que la pandémie qui frappe la petite bourgeoisie en ce moment. NDÉ).

Et mettre tous les morceaux ensemble… plus de chaos capitaliste , comme nous l’avons vu en Grande-Bretagne . Ce furent des mois d’orgie de pénuries, de gaspillage et de pénuries encore plus artificielles que d’habitude qui s’accompagnaient d’ hypocrites et de faux cris sur le manque de main-d’œuvre .

L’important était de cacher l’essentiel : les mécanismes de tarification du capitalisme d’État échouaient lamentablement dans des pays centraux comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la Corée du Sud.

… et le militarisme

La flotte américano-britannique patrouille dans le détroit de Taiwan.

Quand on parle de militarisme, la première chose qui vient généralement à l’esprit est le modèle des dictatures staliniennes ou du pinochetisme (ou du militarisme japonais et chinois des années trente. NDÉ) : la militarisation du contrôle social, l’histoire d’amour montrée dans des défilés sans fin, etc. Mais ce n’est qu’une de ses manifestations possibles et n’apparaît généralement que dans les pays à capital national plus faible. En réalité, le militarisme est un processus général d’orientation et de protection de l’économie (= accumulation nationale) et de la société pour la guerre au service du capital national.

C’est pourquoi la transformation forcée et brutale de la division internationale du travail et avec elle des chaînes d’approvisionnement que les États-Unis ont lancées et rejointes par la Grande-Bretagne, l’Australie et l’UE, entre autres, est un saut qualitatif dans le développement du militarisme (qui ne pourra qu’échouer et se briser dans une guerre mondiale désastreuse contre l’Alliance chinoise qui bât la marche quoi qu’en dise l’Alliance américaine. Voir le graphique 1 ci-haut. NDÉ)

Il est non seulement que le développement technologique est conditionnée à des impératifs militaires – comme l’ informatique quantique – il est qu’en changeant la carte de la division internationale du travail, l’ ensemble du processus économique, dans chaque pays, est soumis à des considérations stratégiques militaires. En la perspective d’un « plus grand conflit » qui s’imagine entre 2022 et 2028. Pour cette raison, comme les lecteurs de notre chaîne sur Telegram ont pu le suivre presque au jour le jour , la transformation de la division internationale du travail s’accompagne d’un véritable course mondiale aux armements.

Le tournant stratégique des États-Unis vers la Chine et le caractère périphérique de l’Europe dans la nouvelle carte impérialiste

La sortie de Kaboul

Les images du départ chaotique des troupes américaines de l’aéroport de Kaboul marquent la fin d’une longue ère d’intervention militaire directe des États-Unis au Moyen-Orient et son expulsion de l’Asie centrale concédée à l’axe chino-russe.

L’arrivée à la présidence américaine de Biden a accéléré dès le premier jour le processus d’aggravation des tensions impérialistes sur pratiquement tous les fronts possibles : des Malouines à la Chine en passant par la mer Noire.

L’ objectif explicite était d’ encercler la Chine et la Russie avec un anneau d’alliances et de points chauds . Cependant, il avait un point faible : le Moyen-Orient. Et bien en Mars les États-Unis ont bombardé les forces du Hezbollah en Syrie et menacés de prolonger la guerre en Afghanistan indéfiniment. Au fil des mois , il est devenu clair que l’ objectif stratégique de Washington traversait une ou plusieurs guerres de « confinement » contre la Chine et cela, c’était incompatible – au moins économiquement – avec le maintien de sa propre armée comme acteur décisif dans la région.

Déjà en avril, les mouvements américains avaient dressé une nouvelle carte du conflit impérialiste mondial avec l’ Ukraine ou les Malvinas comme points chauds… mais sans l’Afghanistan . Et quand Biden décide enfin de donner son feu vert au plan de sortie afghan, il ne s’assure même pas que l’armée afghane puisse couvrir une sortie décente des armées européennes et des factions de la bourgeoisie locale sur lesquelles elles s’étaient appuyées.

La confusion européenne est totale. La propagande européenne – plus téméraire que celle de la Chine – alimente les craintes d’une nouvelle vague migratoire et proclame la « fin de l’ère américaine » sur fond d’insécurité et de cupidité impérialiste.

De manière significative , il était clair pour la presse de Hong Kong que ce dossier ne tomberait pas . Autant les médias officiels de Pékin n’ont pas manqué d’épithètes pour décrire l' »humiliation » américaine, nul ne doute en Extrême-Orient que le départ d’Afghanistan est le préambule d’une politique impérialiste encore plus agressive en Indo -Pacifique avec Taïwan comme point chaud. Mais pour comprendre ce qui bouge dans le panorama impérialiste, le débat au Parlement britannique était encore plus éclairant . Les travaillistes et les conservateurs reprochaient à Johnson l’incapacité de l’armée britannique à tenir un seul jour sans les Américains. Theresa May a demandé rhétoriquement où se trouvait maintenant la célèbre Grande-Bretagne mondiale promise pour l’après-Brexit. Johnson a répondu par l’évidence : les Américains n’ont pas consulté leurs alliés de l’OTAN sur le retrait ou ses dates et les Britanniques – et en fait, les Européens en général – n’ont pas la capacité de remplacer la force militaire américaine dans un pays comme l’Afghanistan. La « fin de l’ère américaine » ne sera pas la fin de la « relation spéciale », mais elle signifiera la perte définitive d’une des illusions les plus chères aux classes dirigeantes britanniques : leur capacité à influencer Washington en vertu d’un alliance à deux. Le fiasco afghan inquiète l’Europe non pas parce qu’il marquera la « fin de l’ère américaine », mais parce qu’il a une fois de plus démontré que les États-Unis de Biden n’ont pas plus de respect pour l’UE que Trump. […] L’ atmosphère raréfiée par les tensions de l’ évacuation et les responsables de l’ UE accusant l’ armée américaine d’ entraver le départ des Européens et de leurs collaborateurs , des médias européens et des think tanks , ils ont commencé à commander des analyses des deux côtés de l’ Atlantique en se demandant si en réalité, ils pourraient mettre fin à une ère d’unilatéralisme américain et regagner la souveraineté dans la conception de leurs propres politiques impérialistes, ou ce qui s’était simplement passé, c’est que le virage du capital américain vers la Chine les avait laissé encore plus loin du jeu . KABOUL EST-ELLE LA « FIN DE L’ÈRE AMÉRICAINE » ? , 25 AOÛT

AUKUS

Ce nouveau caractère périphérique de l’Europe se précisera en septembre. Juste au lendemain du jour où la présidente de la Commission, dans son discours sur l’état de l’Union, a révélé l’accélération des projets de création d’une « armée européenne » et tout ce que cela implique – le développement des armes et un nouveau bloc politique entre l’Allemagne, la France et l’Italie avec Espagne comme écuyer, Biden présente AUKUS .

Et AUKUS est une nouvelle gifle pour les puissances européennes. La France découvre du jour au lendemain qu’elle a perdu le « contrat du siècle » sans l’hésitation de Biden.

Les responsables américains ont déclaré que la décision d’annuler le contrat existant entre la France et l’Australie et de le remplacer par un autre qui lierait technologiquement et stratégiquement l’Australie au programme de sous-marin nucléaire n’a généré pratiquement aucun débat interne.

Et il n’y avait pas que la France. La Grande-Bretagne apparaît comme une figurante dont le rôle ne lui permet que de se mettre d’accord et d’accepter un rôle subalterne vis-à-vis de ses anciennes colonies. Theresa May va jusqu’à demander à Johnson au Parlement si l’entrée dans l’AUKUS n’entraînerait pas la Grande-Bretagne dans une guerre indésirable pour Taiwan à court terme .

Mais pour les USA, la création d‘AUKUS est une manière de « forcer la main » et de se présenter dans la balance asiatique avec un nouvel élan dans la perspective de faire plier la volonté des bourgeoisies japonaise et sud-coréenne.

Pour les États-Unis, AUKUS signifie renoncer – par désespoir – à avoir les principaux États asiatiques comme principal vecteur militaire et commercial dans sa confrontation avec la Chine. Il prend du recul et décide de repartir avec son « noyau dur » d’alliances avec d’autres pays anglophones dans lesquels son influence a toujours été écrasante, afin de continuer à avancer dans l’encerclement de la Chine. […] Le capital français se retrouve face à un truisme : la politique du « avec moi ou contre moi » s’applique déjà en Asie. AUKUS représente, en réalité, un coup sur la table sur la scène la plus sensible désormais pour Washington dans sa guerre contre la Chine. Il est constitué pour accélérer avec force la constitution d’un bloc impérialiste dans le Pacifique et forcer tous les États qui veulent jouer dans la région à opter pour ou contre. AUKUS ET LA ROUTE VERS UNE 3ÈME GUERRE MONDIALE , 17 SEPTEMBRE

États-Unis et Russie en Europe

Attaque hybride ? L’image est du côté polonais de la frontière. De l’autre, il n’y a que des familles et des jeunes qui ont froid et soif.

La perte de la centralité de l’Europe dans le grand jeu impérialiste mondial deviendra encore plus évidente dans les mois à venir. Les États-Unis joueront seuls, à part les Européens, non seulement en Asie, mais dans tous les conflits impérialistes entourant l’UE , y compris dans les Balkans occidentaux et surtout dans une Bosnie de plus en plus explosive .

Et après le ridicule européen à la frontière avec la Biélorussie, où 4 000 réfugiés mis à la frontière par la Russie ont été accueillis avec panique et accusations de « guerre hybride » , Biden jouera un rôle actif à ce jour pour pousser la Russie à passer à la guerre ouverte . Si actif que si d’une main il aggravait la tension, de l’autre il promettait que dans le pire des cas – l’invasion russe d’une autre partie de l’Ukraine – la riposte américaine se limiterait à des sanctions économiques et qu’en aucun cas ils ne déploieraient des troupes pour Ukrainienne .

En réalité, tant Biden que Poutine renforcent leur poids en Europe en augmentant les tensions sans pour autant avoir un intérêt stratégique à aller plus loin. Il s’agit pour les deux d’exacerber les contradictions internes de l’UE, prise entre le bellicisme anti-russe des pays baltes et de l’Est et le besoin allemand d’assurer l’approvisionnement en gaz. Le résultat est un point chaud inévitable et dangereux… rappelant aux puissances impérialistes européennes leur caractère de plus en plus périphérique et dépendant.

Il n’est donc pas surprenant que les puissances européennes, tout en continuant à suivre les États-Unis, mettent un bâton dans la roue de leurs efforts pour les intégrer dans leur stratégie globale de création d’un bloc.

L’année a commencé avec le cadrage européen de la fausse campagne américaine pour blâmer la Chine pour l’origine du Covid et le soutien sans critique à l’imposition d’un taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés , initialement conçu comme une réponse au « taux » et à l’assiette européens de Google. pour un bloc économique américain. Il se termine par un sabotage passif du Sommet de la démocratie de Biden et des aspirations de leadership américain à la COP26 .

Et la nouvelle année commence avec l’organisation d’un sommet européen de la défense à Paris que Macron veut faire un point de départ de l’autonomie militaire européenne.

Vers une guerre entre les États-Unis et la Chine pour Taïwan d’ici cinq ans ?

Des avions de chasse et des bombardiers nucléaires chinois patrouillent cette semaine le long de la frontière avec Taïwan.

La principale évolution du conflit impérialiste en 2021 ne s’est pas limitée à la consolidation du changement d’axe des États-Unis vers la Chine. Tant la Chine que les États-Unis ont mis l’accent sur les perspectives d’une guerre ouverte entre les deux puissances à Taïwan … ce qui implique aussi de lui donner un horizon temporel .

La Chine aura la capacité de fermer le détroit de Taïwan en 2025 selon le ministre taïwanais de la Défense . Autrement dit, 2025 marquerait un tournant dans les capacités militaires chinoises qui rendraient possible le blocus économique de l’île sans avoir besoin d’entrer en guerre. La stratégie américaine consistant à faire pression sans aller jusqu’à la confrontation directe, aurait dans ce cas une date d’expiration. Bien que dans un cadre dans lequel aucune information n’est fiable, il faut la prendre avec précaution, les « fuites » sur la défaite des États-Unis dans la course à l’IA , revendiquées par Google lui-même , sont très préoccupantes. En fin de compte, la confrontation impérialiste entre les États-Unis et la Chine n’est pas une lutte de position comme entre la Russie et les États-Unis, mais une lutte directe pour les marchés et les applications du capital . Autrement dit, la course technologique en est l’expression la plus claire. Si les États-Unis croient vraiment qu’ils peuvent prendre du retard technologiquement à court terme, la poussée vers la guerre se présenterait comme une urgence immédiate. LES ÉTATS-UNIS SONT-ILS PRÊTS À DÉCLENCHER UNE GUERRE À TAÏWAN ? , 13 OCTOBRE

De plus, les fractures internes de la bourgeoisie américaine et de son calendrier politique ont été incorporées dans la détermination de l’horizon de guerre , ce qui pourrait accélérer le tempo.

Le 21 octobre, Biden s’est déclaré ouvertement déterminé à « défendre Taiwan » au cas où le gouvernement chinois, qui considère l’île comme une province, la bloque ou l’envahit. Depuis lors, dans les médias de Washington, la question à trancher est passée de savoir si les États-Unis seraient prêts à entrer en guerre à si la marine a suffisamment de moyens pour la gagner . Et dans le débat démocrate à Washington cela se traduit par une tendance à s’approprier et à accélérer la nouvelle perspective stratégique qui s’ouvre au sein du parti républicain et qui prévoit une série de guerres de « confinement » contre la Chine à commencer par Taïwan. Ils voient le conflit comme inévitable, ils savent qu’en 2025 il pourrait être remporté par Pékin et ils considèrent les avantages électoraux de l’avancer, surtout si la marine donne certaines garanties de victoire. Le parallèle avec Roosevelt est finalement l’un des sujets de la présidence actuelle. ÉLECTIONS EN VIRGINIE ET DANS LE NEW JERSEY ET GLISSEMENT VERS LA GUERRE À TAÏWAN , 3 NOVEMBRE

Cette perspective de « guerres localisées » entre la Chine et les États-Unis – sous quelque chose qui s’apparente au modèle de la guerre des Malouines entre la Grande-Bretagne et l’Argentine – n’est guère plus qu’un canular. Comme le reconnaissent les analystes militaires asiatiques , plus le déclenchement du conflit s’étend, plus il est improbable que les États-Unis puissent gagner sans heurter les lignes d’approvisionnement des industries chinoises et probablement ouvrir une guerre totale.

Et la bourgeoisie chinoise n’est pas moins orientée à concentrer et à orienter l’accumulation et la réforme de l’appareil politique pour le mettre au service d’une guerre que tout le monde tient déjà pour acquise. La réunion plénière de novembre du PCC qui a consacré Xi à la tête de l’État n’était pas simplement la mise en place d’un nouvel équilibre des pouvoirs entre les secteurs de la bourgeoisie d’État chinoise et la bureaucratie du parti-État.

Le noyau du pouvoir de la bureaucratie chinoise célèbre la réforme de sa principale structure politique, la discipline de la bourgeoisie financière et patronale et le développement des capacités militaires de l’armée comme base de sa nouvelle position impérialiste à une époque qui, reconnaît-il, ou Le scénario impérialiste est devenu « plus complexe et sérieux » pour leurs intérêts. L’objectif immédiat est une réunification avec Taïwan, qui peut difficilement être pacifique, et se clôt en appelant : À tout le parti, à toute l’armée et aux personnes de toutes les ethnies de s’unir plus étroitement autour du Comité central du Parti avec le camarade Xi Jinping au centre . Cette recentralisation du pouvoir « avec le camarade Xi au centre » serait le début d’un « nouveau voyage » qui apporterait « de grandes victoires et de la gloire ». Traduit : une nouvelle expansion mondiale chinoise avec l’ horizon d’une guerre présente à chaque pas . CHANGEMENTS EN CHINE : AU-DELÀ DE L’INTRONISATION DE XI , 12 NOVEMBRE

La nouvelle centralité des Malvinas et de la Mar des Hoces

Le « ARA Islas Malvinas » traverse la Mer des Faucilles.

Mais la stratégie impérialiste de la Chine ne se limite pas à ses territoires environnants, elle s’étend à travers la nouvelle carte du conflit impérialiste à une vitesse surprenante. Des rapports américains mettent en garde contre la pression croissante de Pékin sur le gouvernement uruguayen pour céder des terres et créer une base militaire dans le Río de la Plata, dans un réseau avec lequel il négocie déjà avec le gouvernement de Guinée équatoriale à Bata .

Pendant ce temps, depuis le Pacifique, les chalutiers chinois ont mis en garde contre la nouvelle importance de la mer des faucilles, après quoi les États-Unis et la Grande-Bretagne ont augmenté la tension de manière inhabituelle depuis les Malouines , marquant des positions non seulement à Pékin mais aussi à la Casa Rosada. Le Chili revendique dans le même temps une grande partie de la zone maritime de Mar de Hoces au large de l’Argentine, qui pose de nouvelles pistes en Antarctique et accélère la construction d’une base logistique militaire à Ushuaia tout en réarmant sa flotte sud.

Le passage entre l’Atlantique et le Pacifique devient un point stratégique similaire à celui que Suez a représenté au cours du 20ème siècle et les conséquences au sein de la région sont importantes.

Il n’est pas surprenant que le triomphe de Boric au Chili , également originaire de la région de Magellan, ait été reçu avec soulagement et même enthousiasme au ministère des Affaires étrangères argentin. Il contribue un certain temps face au duel de géants à venir et qu’avant que quiconque tire un coup de feu, il met en danger les objectifs d’exportation des deux économies sud-américaines, tributaires du maintien de la croissance du commerce et des investissements chinois sans perdre la bénédiction des États-Unis. . . .

2021 : une année décisive sur le chemin de la guerre

Biden, Morrison et Johnson présentent AUKUS

Nous avons omis de ce résumé l’ évolution de la guerre en Éthiopie , la danse des mouvements impérialistes au Maghreb – qui figurait déjà dans le résumé de l’année en Espagne – et le rôle de l’Égypte en Méditerranée contre la Turquie. Aussi la situation particulière de l’Iran et de l’Inde dans la nouvelle polarisation en cours et même le triangle ouvert entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Tous doivent être interprétés dans cette nouvelle carte du conflit impérialiste qui a été choisie cette année et que nous avons essayé de tracer.