Lectures de fin d’année

Radioscopie-France: 36 ans après, la France et le fait musulman 3/5

La France est en contact avec l’Islam depuis un millénaire avec le début des Croisades en Terre Sainte (1095); en contact effectif et direct depuis six siècles avec la conquête du Sénégal et de l’Afrique occidentale, 1510, et le traité des capitulations avec l’Empire ottoman, en 1536. Une présence si ancrée que la France a…