LA REVANCHE DES NURDS

Nos infirmières dévouées, comme d’habitude, vont travailler 20 heures par jours pour aider Biden, Macron, Trudeau et Legault à mettre plus de bâtons dans les roux dans un système de santé très mal en point. Avec 25% de moins de travailleurs en santé, ça va aider le 1% à tuer le system de santé public. Merci, les nurds de la santé. En crussant vos confrères et consœurs de travail dehors sur le pavé sans salaire, vous contribuer à revenir cinquante ans en arrière dans le bon vieux temps où il fallait payer pour se faire soigner.

Bravo, les nurds. Mais ce que vous ne savez pas, c’est que vous êtes les prochains sur la liste. Ça n’arrêtera pas là. Personne ne peu survivre à un travail exigent de 20 heures par jour. Vous allez cracker et tomber malade. Et qui va vous soigner?

Adieu le système de santé public. Et ce fameux public, qui va voter pour un des partis qui se présente à vous avec des belles promesses. Ils ont tous le même message! C’est drôle n’es pas. Moi j’ai voté pour tous. Un beau X à chaque nom.

Cet été, VOTRE coup de la vie a monté de 10%. Et votre salaire? C’est cela, l’enjeu. Moins vous gagnez, moins vous avez de pouvoir. Tout l’argent tombe dans les mains du 1%, comme par magie. Bravo les nurds.

John Mallette

Le Poète Prolétaire