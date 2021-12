Pour un vrai débat scientifique à propos de l’épidémie de Covid-19

Par Luis Júdice

Entre 1980 et 1985, j’ai travaillé comme délégué «information» médicale au service d’un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, d’origine américaine. En plus de « visiter » les médecins dans leurs cabinets privés, dans les zones qui m’étaient assignées – urbaines ou rurales – j’ai approché des médecins de différentes spécialités dans des hôpitaux qui, à l’époque, nous recevaient avec un mélange d’ennui et de respect.

Les essaims de délégués à l’« information » médicale étaient si nombreux – et les laboratoires qu’ils représentaient étaient si nombreux – que certaines administrations d’hôpitaux et de centres de santé ont décidé d’imposer le système de «rendez-vous» préalable pour qu’au quotidien, ils ne concèdent l’accès aux médecins de ces établissements qu’à un nombre limité d’entre eux. Le gérant des directions marketing et commerciales des laboratoires pharmaceutiques déterminait des visites régulières dans les officines et mesurait l’efficacité de l’action de ces travailleurs par l’augmentation des ventes intervenue dans la période suivant leur passage dans une certaine zone géographique.

À cette époque, alors qu’il y avait encore une « masse critique », il était très difficile pour un médecin ou un pharmacien de se laisser « embobiner » par un discours-programme par les directeurs « cliniques » des laboratoires pharmaceutiques qui, au moins tous les 3 mois, faisait un véritable «lavage de cerveau» aux vendeurs de pilules formatés en proclamant, à chacune de ces périodes, le ou les médicaments qui, de leur longue liste de commercialisation, révèlent le plus d’intérêt pour la stratégie commerciale et le bénéfice de l’entreprise.

À cette époque, la suspicion régnait, orientée par la roublardise que chacun d’eux affichait pour influencer la politique de prescription d’un hôpital ou d’une spécialité médicale particulière. Peu ou pas d’influence ne donnerait sûrement accès qu’à des stylos plus petits et à des cadeaux promotionnels et à quelques échantillons. En revanche, pour les médecins spécialistes, en vue de mener des « essais cliniques » d’utilité très douteuse, les «cadeaux promotionnels» auraient déjà une valeur plus élevée et il était de pratique courante de subventionner leurs déplacements aux Congrès, avec les frais de déplacement et d’hébergement, de la spécialité, que ce soit au niveau national ou international, qui comprenait les frais d’inscription à l’événement. Les médecins « seniors » (authentiques papes de la médecine), ceux qui étaient à la tête de la prescription dans un certain service – que tous les autres médecins étaient obligés de suivre -, pour eux, les prébendes pouvaient même aller jusqu’à -la- voiture de haut de gamme, vacances payées vers des destinations de luxe (Bermudes, Hawaï, Caraïbes, Thaïlande, etc).

Mais, en arrivant au XXIe siècle, la «masse critique» qui conduisait de nombreux médecins et pharmaciens à refuser d’être manipulés par l’industrie pharmaceutique a disparu, nombre d’entre eux refusant même d’être «visités» par les délégués de «l’information» médicale et leurs supérieurs hiérarchiques. Cette « rébellion » s’est estompée avec le temps et, aujourd’hui, nous assistons à l’acceptation d’une partie majoritaire de la classe médicale, qui comprend les « spécialistes » de la connerie et les responsables du gouvernement et des services de santé qui la supervisent, parlant comme s’ils étaient des délégués à l’«information» médicale. Il suffit de regarder le discours dont nous sommes quotidiennement bombardés, créant un climat de terreur pandémique qui, selon eux, justifierait tout le piétinement des libertés individuelles et la pratique d’une vraie science qui était, et sera toujours, l’art de la curiosité , du contradictoire , du débat, qui cimentent les synthèses à construire.

On assiste à une défection totale, d’un pan énorme de la classe médicale, pour fonder son action sur le principe d’OBSERVER, DIAGNOSTIQUER et TRAITER ses patients, laissant à des entités comme l’OMS ou la Direction Générale de la Santé le soin de protéger et de déterminer “ce qui doit être fait…” Le cas des “vaccins” anti-Covid et de la vaccination de masse que les laboratoires pharmaceutiques souhaitent pérenniser.

Quiconque prête même un minimum d’attention à cette problématique rencontrera facilement la réalité d’un discours commun, d’un récit commun, influencé (sinon composé) par BIG PHARMA… les milliardaires de la pilule, reproduits par les responsables gouvernementaux, nombre de professionnels de la santé – y compris des « experts de la connerie en sachet” – selon un script fourni par ceux-là. Cela ne permet, comme à l’époque où j’étais délégué de « l’information » médicale, aucune contestation.

Quiconque conteste le scénario (la narration gouvernementale et pharmaceutique) et les scénaristes est immédiatement qualifié de «complotiste». Surtout si les «négationnistes conspirationnistes» s’obstinent à démontrer le manque d’efficacité ou le manque de sécurité, et surtout, le risque que les soi-disant vaccins – en fait des thérapies géniques expérimentales – soient responsables du pic actuel d’«infections » et de l’émergence de nouvelles variantes. L’immunologiste américain Mike Withney a publié un article ou il explique comment ces thérapies géniques (vaccins patentés en expérimentation) affaiblissent votre système immunitaire naturel : comment affaiblir le système immunitaire humain avec un agent pathogène fabriqué en laboratoire – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/269185

Par le passé, c’était le débat entre pairs, des enquêtes scientifiques appuyées par des articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques de premier plan, dont les conclusions et les parcours sont validés par les pairs. Le trident – ​​les institutions gouvernementales et de surveillance de la santé, la communication sociale (y compris via les «réseaux sociaux» propriété de milliardaires de la communication formatée) et BIG PHARMA – a conduit à la situation actuelle d’un manque apparent de contestation des «vérités révélées” face auxquelles la vraie science a toujours été dubitative.

N’est visible à «l’opinion publique», ou plutôt à «l’opinion publiée dans les médias des milliardaires», que ceux qui veillent à ce que leur discours soit guidé par le récit officiel anti-scientifique construit sur l’émotivité et le narratif terroriste étatique.

Les milliers de médecins et spécialistes qui défendent des points de vue opposés – ou du moins différent – de ceux qui s’imposent actuellement sont, tout simplement, ostracisés, devenant pratiquement… INVISIBLES comme le soulignait récemment le chercheur Laurent Toubiana de l’INSERM: Covid-19: une épidémie médiatique davantage que sanitaire (Laurent Toubiana) – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/269200

Quiconque ose s’opposer au terrorisme sanitaire étatique, au modèle de gestion de cette crise pandémique de faible intensité comme le démontre les plus récentes statistiques sanitaires gouvernementales annonçant que seulement 2% des patients hospitalisés en France étaient Covid+ en 2020 (https://les7duquebec.net/archives/269123 : Vaccination contre la Covid-19: un remède pire que le mal??? – les 7 du quebec ); au laissez-passer sanitaire totalitaire (de type nazi ou national-socialiste); à la vaccination dangereuse potentiellement cancéreuse; risque d’être jeté dans l’enfer de l’isolement et du confinement social. Même pas dans les limbes, mais en enfer directement ! Et l’hypothèse d’une authentique guerre civile entre «vaccinés» et «non vaccinés» est déjà un danger, d’autant plus que ces derniers commencent à manifester, à s’organiser et à exprimer leur volonté de mener un combat sans cantonnement contre ceux qui ont promu et promeut cette authentique «guerre civile virologique», fondée sur le déni de la science, de la liberté d’opinion, du libre choix de servir de cobaye vaccinal ou pas! Le destin des français est entre leurs mains? – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/269117

Pour évaluer la pratique anti-scientifique sur laquelle se fondent les déterminants officiels et les opinions et les «conseils» des «experts» stipendiés, je ne donne qu’un petit exemple. L’hydroxychloroquine, qui est administrée massivement sur plusieurs continents – notamment ceux soumis à un climat tropical et dont les populations subissent les affres du paludisme – a été interdite par l’OMS de Bill Gates tout comme l’IVERMECTINA. Le scandale Ivermectine – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/267891

Heureusement, soit parce que la « solidarité » vaccinale des pays riches n’a pas encore été remarquée dans la vaccination des populations des pays pauvres (les chanceux), mais surtout parce qu’ils continuent les programmes de traitement et de prévention du paludisme utilisant ces molécules continuent à être massivement administrés, et avec beaucoup de succès, au prix de 2 centimes par traitement, contre 15 dollars par vaccin (ou davantage), une molécule expérimentale que BIG PHARMA, semble-t-il, fait tout pour pérenniser, au moins dans les campagnes de « renforcement » (booster – sic) de la vaccination qui ont lieu chaque 6 mois…ou moins… pour affaiblir notre système immunitaire naturel : https://les7duquebec.net/archives/269185

Soit, ils nous trompent depuis plus de 50 ans sur le potentiel, l’efficacité et l’innocuité de l’HYDOXYCHLORIQUINE ou de l’IVERMICTINE, soit ils nous trompent maintenant pour remplacer des produits qui, en plus d’être utilisés dans une application, avec un coût minime de 0,2 centime. Personnellement, HYDROXYCHLORIQUIN m’a permis de me débarrasser des crises paludéennes récurrentes et prosternâtes au début des années 70 du siècle dernier. Plus récemment, lors d’un voyage en Angola, le Bureau des voyages de l’Instituto de Medicina Tropical (à Junqueira) a institué un programme d’apports quotidiens d’hydroxychloroquine (qui devrait se poursuivre jusqu’à 4 jours après mon retour). Où était la « croyance » des « experts » de la connerie, qui ont élu il y a 4 ans l’hydroxychloroquine comme médicament d’excellence, pour aujourd’hui conclure qu’il s’agit, après tout, d’une « drogue maudite » ? Pour ma part je suis porté à conserver ma confiance à ce médicament préventif de la Covid-19 et au professeur Didier Raoult que l’establishment persécute depuis deux ans. Pr Didier Raoult – Bilan scientifique suite à la terreur pandémique du Covid-19 – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/268693

Bien qu’il existe de nombreux travaux scientifiques évalués par des pairs qui ne sont pas payés par BIG PHARMA – démontrant que ces médicaments sont toujours sûrs et efficaces, où sont les articles «scientifiques» qui préconisent leur abolition? Et, s’ils existent, pourquoi les deux courants ne s’assoient pas et ne discutent-ils pas ouvertement de ce sur quoi ils divergent. À moins que les conflits d’intérêts soient si impérieux et notoires que cela empêche l’une des parties de participer à un véritable débat scientifique pour le salut de l’humanité menacée… menacée par qui au juste?

