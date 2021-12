Par Brigitte Bouzonnie.

Macron poursuit sa fuite en avant. Apres l’obligation vaccinale scélérate pour tous, applicable des le 5 janvier 2022, Macron le mondialiste nous impose un test PCR en plus du vaccin Pfizer pour faire du sport : signe, s’il en était besoin de l’inefficacité de ces injections expérimentales tueuses !

Mais ce n’est pas tout : lundi matin se tiendra un Conseil de Défense, afin de prendre de nouvelles mesures restrictives ! Le Canard Enchaîné de cette semaine n’exclut pas une mesure de reconfinement ! Cet entassement sauvage et anarchique de mesures contradictoires entre elles : si on reconfine, il n’y a pas besoin de passe vaccinal et de tests PCR montre, mieux que tous les aveux que Macron ne fera jamais, la fébrilité, la peur panique du Pouvoir macronien en cette fin d’année 2021.

Peur, non pas du variant Omicron, servant d’argument écran, pour occuper les esprits stressés, pollues par les torrents de mensonges médiatiques, entendus chaque seconde dans les médias aux ordres. Esprits stresses se raccrochant à la dernière fable officielle du moment.

Macron a peur. Il vit ses derniers mois à l’Elysée. Avec 12% dans les sondages, il ne se représentera pas aux Présidentielles 2022. Ses commanditaires l’ont lâché au profit de Pécresse, plus « neuve », portant moins de casseroles que lui… !

Pour Macron, ne reste plus que la course folle vers l’abîme. Une folie furieuse qui va durer quatre longs mois, pendant lesquels nous allons vivre le pire.

La Résistance existe, bien réelle contre Macron, puisque nous sommes 25 millions de non vaccinés en France Continuons à nous battre contre le sieur Macron, responsable de tous nos maux !

Comme on disait dans les années 70 :

ON A RAISON DE SE REVOLTER !