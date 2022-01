2022 : L’année où les États-Unis atteignent le point de non retour de leur phase d’effondrement

Par Dmitry Orlov – Le 21 décembre 2021 – Source Club Orlov

J’étudie l’effondrement prochain des États-Unis depuis 25 ans et je publie des livres et des articles sur ce sujet depuis 15 ans, avec de bons résultats : Le CCCP 2.0 se développe très bien. Le sursis de 30 ans que les États-Unis ont obtenu grâce à l’effondrement de l’URSS a maintenant expiré, et tous les efforts d’expansion impériale déployés depuis lors (Afghanistan, Irak, Syrie, Libye et la « ceinture explosive » qu’est l’Europe de l’Est) ont été un échec total. Pendant ce temps, une Russie renaissante, soutenue par une grande partie du reste de l’Eurasie, retourne la situation et donne des ordres aux États-Unis en des termes parfaitement peu diplomatiques. Et maintenant, ceci : Barbara Water, de l’University of California of San Diego, est récemment apparue sur CNN pour expliquer que les États-Unis se trouvent désormais dans une zone à haut risque de violence politique et de guerre civile. Cela signifie que les États-Unis sont finalement prêts à l’effondrement. Examinons les détails de cette situation.

Barbara étudie l’instabilité politique depuis 30 ans, plus récemment dans le cadre d’un groupe de travail de la CIA (qui lui a donné accès à quelques « données politiquement sensibles », dont le reste d’entre nous n’entend parler que parfois). Son évaluation n’est pas fondée sur un sens impressionniste de l’esprit animal, mais sur des mesures spécifiques affinées par leur application à des pays politiquement instables dans le monde entier. Et selon elle, les États-Unis sont désormais exposés à un risque élevé de guerre civile, d’instabilité politique et de violence politique. Pour reprendre une expression de Fareed Zakaria, ils sont devenus une « démocratie illibérale ». Un autre terme qu’elle utilise est « anocratie », qui peut être défini comme une forme de gouvernement qui est en partie une démocratie et en partie une dictature, ou comme un régime qui mélange des caractéristiques démocratiques et autocratiques. « Nous sommes plus proches de la guerre civile qu’aucun d’entre nous n’aimerait le croire », déclare Barbara en termes très clairs.

Dans mon travail, j’ai divisé l’effondrement en cinq étapes ou phases distinctes, qui peuvent se chevaucher totalement ou partiellement, se produire de manière désynchronisée ou même prendre de l’avance sur les autres en fonction des circonstances locales. Ces phases sont les suivantes : financière, commerciale, politique, sociale et culturelle. Cette taxonomie offre un bon moyen de donner un sens à tout cet énorme gâchis et de mesurer les progrès accomplis.

.

Dans le cas des États-Unis, l’effondrement financier se développe gentiment ; personne ne sait quelle paille particulière de la dette publique fera déborder le vase, mais nous pouvons être sûrs que ce moment viendra. Nous savons également ce qui se passera ensuite: perte d’accès aux produits et aux ressources importés, arrêt de l’économie et dissolution politique.

.

se développe gentiment ; personne ne sait quelle paille particulière de la dette publique fera déborder le vase, mais nous pouvons être sûrs que ce moment viendra. Nous savons également ce qui se passera ensuite: perte d’accès aux produits et aux ressources importés, arrêt de l’économie et dissolution politique. L’effondrement commercial est également en bonne voie. La tendance a été de remplacer la diversité du commerce local par un ou quelques magasins à grande surface (en fin de compte, généralement un Walmart) qui aspirent toute la richesse de la communauté locale et l’expédient en Asie de l’Est, après quoi le Walmart ferme, laissant une coquille vide et un parking vide. Ce qui reste (pour ceux qui ont encore un peu d’argent), c’est le commerce en ligne, mais il s’avère alors que beaucoup d’articles sont en rupture de stock ou simplement indisponibles.

.

est également en bonne voie. La tendance a été de remplacer la diversité du commerce local par un ou quelques magasins à grande surface (en fin de compte, généralement un Walmart) qui aspirent toute la richesse de la communauté locale et l’expédient en Asie de l’Est, après quoi le Walmart ferme, laissant une coquille vide et un parking vide. Ce qui reste (pour ceux qui ont encore un peu d’argent), c’est le commerce en ligne, mais il s’avère alors que beaucoup d’articles sont en rupture de stock ou simplement indisponibles. L’effondrement social et culturel , dans le contexte des États-Unis, est un cas particulier. La plupart des activités sociales ont été absorbées par les médias sociaux (médiatisés, c’est-à-dire, par des sociétés privées). Ces sociétés de médias sociaux tirent profit de la vente de données sur leurs utilisateurs, et une fois que ces données deviennent sans valeur (parce que les utilisateurs sont fauchés), la société artificiellement constituée se dissout. De même, la culture a été réduite à un ensemble de services culturels commerciaux, et une fois que le commerce a disparu, la culture aussi. Le résultat final est une population d’inadaptés mentaux qui sont coincés parmi des étrangers et qui ne peuvent pas communiquer correctement ou faire cause commune avec qui que ce soit, mais qui sont lourdement armés (avec beaucoup de munitions, principalement de fabrication russe, malgré les sanctions commerciales !)

.

, dans le contexte des États-Unis, est un cas particulier. La plupart des activités sociales ont été absorbées par les médias sociaux (médiatisés, c’est-à-dire, par des sociétés privées). Ces sociétés de médias sociaux tirent profit de la vente de données sur leurs utilisateurs, et une fois que ces données deviennent sans valeur (parce que les utilisateurs sont fauchés), la société artificiellement constituée se dissout. De même, la culture a été réduite à un ensemble de services culturels commerciaux, et une fois que le commerce a disparu, la culture aussi. Le résultat final est une population d’inadaptés mentaux qui sont coincés parmi des étrangers et qui ne peuvent pas communiquer correctement ou faire cause commune avec qui que ce soit, mais qui sont lourdement armés (avec beaucoup de munitions, principalement de fabrication russe, malgré les sanctions commerciales !) Et maintenant, l’effondrement politique est en train de les rattraper. Selon Barbara, l’un des signes révélateurs d’une instabilité politique imminente est la montée de l’esprit d’entreprise ethnique. Aux États-Unis, les exemples incluent BLM, Antifa, Qanon et les Proud Boys. Les LGBTQ+, bien qu’ils ne soient pas exactement ethniques, peuvent être considérés comme une force de division politique ; de l’autre côté du no man’s land politique en expansion, miné et mitraillé par les balles, on les appelle les Sodomites et, au cas où vous ne connaîtriez pas bien votre Bible, ce n’est pas un terme d’affection. Divers autres « repaires d’iniquité », qu’il s’agisse d’adorateurs du diable de la côte ouest ou de réseaux pédophiles de l’élite de la côte est, sont dans la même catégorie et semblent devoir recevoir leur propre dose de feu et de soufre.

.

À l’approche de 2022, les États-Unis sont prêts à un effondrement total. Les marchés financiers sont truqués à la perfection et prêts à exploser; le commerce est entré en mode de défaillance logistique; la société a été réduite à un ensemble de silos de médias sociaux; la culture est un produit commercial éphémère; et maintenant le domaine politique est prêt à adopter le principe d’une balle – un vote.

Il n’est donc pas surprenant que les Russes, pleinement soutenus par les Chinois, dressent leur liste d’exigences non négociables et la vérifient deux fois : ramenez vos armes nucléaires sur votre propre territoire ; cessez de naviguer ou de voler n’importe où près de la Russie ; retirez vos armes et vos troupes de la « ceinture explosive » qu’est l’Europe de l’Est ; et assurez-vous qu’il y a quelqu’un près du téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au cas où nous aurions d’autres instructions. Les Russes regardent probablement le même ensemble de données de la CIA que Barbara a étudié et voient la même chose : l’effondrement des États-Unis est enfin arrivé. Ce n’est pas un exercice ! D’où l’urgence de faire signer les papiers avant le début de la fusillade. Ils veulent vraiment régler toutes les questions de sécurité avant de fêter la nouvelle année et ensuite profiter de leurs vacances d’hiver dans la paix et la tranquillité.

Dmitry Orlov

Soutenez mes efforts sur https://patreon.com/orlov ou https://subscribestar.com/orlov.

Le livre de Dmitry Orlov est l’un des ouvrages fondateurs de cette nouvelle « discipline » que l’on nomme aujourd’hui : « collapsologie » c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des civilisations.

Il vient d’être réédité aux éditions Cultures & Racines.

Il vient aussi de publier son dernier livre, The Arctic Fox Cometh.

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone