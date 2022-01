LES ENNEMIS DU PEUPLE

Je suis en train de relire un livre qui a été écrit en 1982 par Claude Lelouch et Julie Pavesi, qui s’intitule, LES UNS ET LES AUTRES, C’est un classique, et c’est devenu un grand film. Ça valait la peine de revenir en arrière et de revisité un temps où la littérature et le cinéma avait encore le droit de s’exprimer ouvertement.

Dans les premières pages, on parle de la Russie en 1936. Un jeune couple se rencontre innocemment sous le régime totalitaire de Staline. Ils sont en amour et ne s’aperçoivent pas du tout de ce qui se passe politiquement autours d’eux; des voisins qui disparaissent dans la nuit, des assassinats. Juste qu’au moment où la réalité frappe à leur porte.

Quelqu’un les a dénoncés. Ce sont des ennemis du peuple ?!?

« On les emmène dans un martellement des bottes, avec d’autres voisins, laissant des familles détruites. Les enfants des « ennemis du peuple » sont abandonnés sous de fausses identités dans des orphelinats tandis que là-bas, on ne sait trop où exactement, des morts vivants peuplent les prisons et les camps ».

C’est la Russie de Staline. Le peuple fait semblant de ne rien voir. L’épuration est commencée.

Dans le chapitre suivant, un autre jeune couple, en Allemagne cette fois ci, à la même époque, vivent une situation similaire sous le régime hitlérien. Pour le moment, c’est la persécution des Juifs. Tout le monde s’en fou « du crime des Juifs »?

« Dans la nuit du 9 au 10 novembre, 1937, la terreur s’abat avec la soudaineté et la violence d’un cyclone sur les Juifs de toute l’Allemagne. Il y a des morts. 101 synagogues incendiées, des milliers de logements dévastés, 7 500 boutiques juives saccagées et pillées. Tant de vitrines sont brisées en quelques heures que toute cette horreur restera dans les mémoires sous le nom de « Nuit de Cristal ». Et puis ce sont les arrestations massives et 20 000 Juifs déportés dans les camps. »

Ça va trop bien pour Hitler. On le voit dans les journaux qu’il contrôle, « JE N’AI PAS DE REGRÈT », « MESSAGE AUX RÉCALCITRANTS, JE SERTS L’ÉTAU » !

Et l’autre jour, je feuillette un vieux journal de Montréal du 10 septembre, 2021, et voila que je tombe sur un tout petit article à la page 20. « TROIS VÉHICULES CIBLÉS PAR DES INCENDIES CRIMINELS ». Il y a-t-il un rapport? Trois véhicules lourdement endommagés, à trois endroits différents à Montréal; par qui ? Pourquoi ? L’enquête se poursuit.

Dans cette même semaine, je regardais un vieux film Québécois, « LE DÉSERTEUR ». C’est une vraie histoire d’un jeune homme qui refuse d’aller à la guerre en 1942. Naturellement, il est pourchassé par la GRC, et tué.

John Mallette

Le Poète Prolétaire