Vaccins: le paradoxe du réfractaire ou celui du résistant

Par Gérard Luçon

Je vais tenter de donner quelques éléments d’analyse suite à une discussion que j’ai eue (en roumain) avec une psychologue roumaine également spécialiste des mécanismes de fonctionnement du cerveau, de la médecine quantique et de la médecine chinoise (rien que ça…).

La discussion a démarré sur le sujet suivant, question posée par moi-même : que faire face au «vaccin» et aux «vaccinés»?

En préambule je me permets de rajouter que ma psychologue est chrétienne orthodoxe et créationniste, moi je suis athée et évolutionniste, et qu’elle a aussi conclu avec ceci:

» ils ont séparé l’homme de Dieu, puis ils ont séparé l’homme de l’homme, et maintenant ils s’attaquent à séparer l’homme de lui-même » … ça donne à réfléchir, non?

Voici, traduit en français, notre échange.

Selon cette psychologue, il y a plusieurs catégories de vaccinés (et de réfractaires) et chacune des catégories peut générer des différences majeures de comportement ainsi qu’avoir une incidence majeure au plan des séquelles.

1er cas : celui qui croit « dur comme fer » en la médecine , le « darwiniste », l’évolutionniste, et qui est allé directement se faire vacciner en toute confiance.

2ème cas : celui qui, par intérêt « secondaire » a accepté le vaccin, pour partir en vacances, pour aller au restaurant, pour continuer à voir sa mère en EHPAD, donc sous une certaine forme de contrainte… sans être réellement convaincu de son efficacité, et qui, accessoirement, a aussi (et dans la foulée) fait vacciner son gosse pour qu’il continue dans son club sportif.

3ème cas : celui qui s’est fait vacciner pour ne pas perdre son emploi, donc sous une forme certaine de contrainte.

4ème cas : celui qui refuse le vaccin avec diverses argumentations, soit qu’il est réfractaire à toute injection (par exemple les témoins de Jehova encore que leur position ait récemment évolué sur ce sujet, qu’ils considèrent désormais comme un choix personnel entre le Témoin et son Dieu), soit en corollaire qu’il n’a aucune confiance dans l’évolutionnisme et s’en remet à Dieu (créationnistes), soit qu’il a d’autres repères (médecine chinoise par exemple) ou un niveau de connaissance lui permettant de comprendre ce qui se passe avec des vaccins «génétiques» (protéine Spike, échanges ente les cellules humaines même sans contact direct entre elles, …), expérience génique par docteur Folamour ou autres savants grassement payés pour expérimenter sur nos enfants…etc.

Reprenons donc chaque catégorie :

1er cas : le Darwiniste, c’est probablement le plus dangereux, et pour diverses raisons :

–drapé dans sa certitude il va accumuler les rappels, ne prendre aucune précaution vis-à-vis des autres, claironner haut et fort (et pourquoi pas avec dédain) que « lui l’a fait ». Ne lui viendra pas en tête qu’il est devenu contagieux, porteur malsain, et il va pourvoir disséminer urbi et orbi, dans la joie et la bonne humeur, les variants que nos docteurs Folamour ont eu l’idée de baptiser de noms faisant référence à l’alphabet grec. Le „Omacron” n’existant pas, et après le „Bêta Pi”, j’attends le variant « Xi » pour voir la tête du président chinois.

-à un moment il va découvrir qu’autour de lui ça « tombe comme à Gravelotte », y compris parmi ses égaux, les autres vaccinés, et commencer à douter, puis très certainement perdre de sa superbe et être rongé de l’intérieur. Dès lors on peut s’attendre à des réactions particulièrement violentes de celui qui a été berné, et empoisonné !

Ce petit exemple, tellement révélateur … des vaccinés décédés suite au contact avec un vacciné: https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sarthe/le-mans/covid-19-en-sarthe-a-saint-calais-trois-morts-dans-un-cluster-a-l-ehpad-henri-dunant-2276140.html ?

2ème cas : le volontaire par intérêt :

-lui ne s’est pas posé trop de questions sur ce qui se passe dans son pays, et encore moins au plan planétaire si ce n’est cette relation douteuse entre un pangolin et une chauve-souris, il regarde avec délectation les clowns de BFM WC débiter leurs âneries et leur propagande, il est de la société de consommation et s’y trouve « confortable » donc …

-bien moins dangereux que l’évolutionniste, il va prendre quelques précautions mais lui aussi va avoir du mal à intégrer qu’on lui a injecté une «substance venimeuse-dangereuse» et que comme „cobaye” il va la transmettre à ceux pour lesquels il s’est fait vacciner : ses parents, ses petits enfants, les collègues du club de sport (ou de fitness)…

-à un moment donné lui aussi va peut-être développer les symptômes dont la presse française ne nous parle pas, essoufflement, rougeurs, perte de la capacité de concentration ; à ce sujet on assiste depuis le début de cette année à une multiplication des accidents routiers « inexplicables » et dans lesquels, cette fois, ce n’est pas l’utilisation du téléphone intelligent qui en est la cause !

-comment va-t-il réagir, étant dans une contradiction majeure : avoir choisi sans discernement mais sans avoir été réellement obligé de choisir. Je ne suis pas certain que la fameuse résilience, que nos politiciens ont découverte l’an dernier pour nous faire accepter le masque, le confinement, le couvre-feu, la répression policière et les amendes, lui soit d’une grande utilité.

Nous pouvons imaginer qu’il va développer, outre les effets directs liés à son «empoisonnement volontaire», un profond sentiment de culpabilité, de honte, avec les conséquences psychologiques afférentes (troubles somatiques, déclenchement de maladies dites „auto-immunes”) ; et aussi de possibles violences contre ceux qui ne l’auront pas suffisamment informé ou… contre ceux qui lui ont menti…ou contre ceux qui l’auront prévenu et conscientisé!?…

Ce lien aussi est intéressant, on y apprend que les vaccins sont dilués avant d’être injectés, et que ce travail est „manuel”, quelques gaines d’ellébore, une louche d’eau salée .. quel volume la louche?

https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-7-patients-vaccines-au-serum-physiologique-dans-la-sarthe-25-08-2021-2440161_40.php

3ème cas : le vacciné par contrainte :

C’est manifestement la situation la plus terrible et de loin la plus inhumaine, à savoir obliger quelqu’un à s’injecter un produit dont il sait qu’il est dangereux mais qu’en le refusant il perd son emploi avec les conséquences afférentes : perte du pouvoir d’achat, risque de ne plus pouvoir honorer les factures, les échéances des emprunts. Sous une formulation certainement excessive on peut dire qu’ils ont eu à choisir, suicide socioprofessionnel ou suicide vaccinal !

La veille de la mise en place du fameux chantage vaccin/travail, une amie est allée tenter de soutenir les manifestants, voici son récit : « Ayant eu vent d’une ultime action des réfractaires à J-1 du personnel de mon hôpital local par une aide-soignante vue à la manif de samedi je suis allée passer 2 heures devant l’hosto pour les soutenir un peu, une grande majorité est allée forcée, la boule au ventre et en pleurs se faire piquer pour ne pas perdre son job, seuls quelques purs et durs étaient présents, ils ne seront plus à leur poste demain, ils n’auront plus de salaire non plus, je suis plutôt une personne forte et optimiste, mais je dois avouer que de les voir j’avais vraiment les boules, j’ai tenu 2 heures puis j’ai fondu en larmes une fois dans ma bagnole, j’espère de tout coeur que cette saloperie de loi va s’arrêter avant de faire encore plus de dégâts… ».

Que peut-il se passer dans la tête de ces vaccinés « de force », à chaque bouton ou rougeur qu’ils vont découvrir sur leur corps ? Minés de l’intérieur, s’attendant à développer ces réactions plus ou moins graves, cette situation risque de se concrétiser par des troubles somatiques s’ajoutant au développement de réactions physiologiques et physiques, voire d’aider à leur mise en évidence !

4ème cas : le réfractaire ou le résistant:

Lui et quelles que soient ses motivations, risque de devenir le bouc émissaire, l’empêcheur de tuer en rond, et, reprenant ces vers de Georges Brassens :

je ne fais pourtant de tord à personne, en suivant mon ch’min de petit bonhomme,

mais les braves gens n’aiment pas que l’on suive une autre route qu’eux,

tout le monde me montre au doigt sauf les manchots, ça va de soi.

… en attendant qu’il soit vacciné de force

Tout l’monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu !

Le plus intéressant, ou comique, dans cette affaire c’est qu’on va lui interdire tout accès à la vie sociale et économique, faisant ainsi qu’il aura moins de risque de se faire contaminer par les vaccinés … ce que ma psychologue a baptisé „le paradoxe du réfractaire” !



Et un témoignage personnel provenant d’une amie : refoulée de l’office du tourisme hier juste pour y prendre des cartes et quelques renseignements sur les points à voir du coin, sous prétexte qu’il y a une salle d’expo au sous-sol et que donc il faut le pass… J’ai beau avoir envie d’en rire, c’est la 2ème fois, après avoir été jetée comme une malpropre d’un évènement que je devais couvrir, que je me sens comme une pestiférée et que malgré moi j’en éprouve un fort sentiment de malaise et de tristesse !

Étrange société, étrange logique …

Pour ceux qui ont du temps:

Ce petit lien que je viens de découvrir et qui me semble d’actualité malgré son âge : https://lesakerfrancophone.fr/culte-des-vaccins-et-declin-de-la-spiritualite-le-point-par-rudolf-steiner-en-1917

Et pour ceux intéressés par la médecine chinoise, cet autre lien :

https://www.kinesiologie-marseille.com/la-loi-des-cinq-elements/