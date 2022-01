La tyrannie… éphémère

Par Philipe Huysmans.

C’est un fait, on assiste à une accélération stupéfiante du processus d’instauration de la dictature, un peu partout dans les pays industrialisés. La surenchère dans les annonces faites tourne parfois au comique tant les mesures paraissent surréalistes : suppression du permis de conduire, et de la carte sim des réfractaires en Italie, (retrait des prestations de l’assurance emploi aux chômeurs non vaccinés au Canada) et en France, après le vote en première lecture de la loi instaurant le pass vaccinal, n’a-t-on pas appris que les lieux d’exercice de la démocratie ne pourraient en aucun cas déroger à la loi? Ceci s’ajoutant aux déclarations hystériques de Macron qui, non content d’affirmer qu’il souhaite emmerder les non-vaxxinés, déclare que ceux-ci ne sont plus considérés comme citoyens français.

Personnellement, j’incline à penser que cette frénésie exprime la panique totale dans laquelle se retrouvent plongés nos bons maîtres, qui commencent à réaliser clairement qu’ils ne pourront appliquer les ordres reçus de leurs patrons, et que tout ceci pourrait très mal se terminer pour eux. Il ne faut pas être constitutionaliste pour comprendre qu’interdire l’accès aux bureaux de vote aux non-vaxxinés tout en ayant accordé aux députés une dispense afin que précisément ils puissent avoir accès aux lieux d’exercice de la démocratie est indéfendable.

Ceux qui me suivent régulièrement savent que pour moi, le coronacircus n’est qu’un prélude visant à obtenir la soumission de la population, et l’instauration d’un système de gouvernement dictatorial , après quoi interviendra l’effondrement final du modèle néocapitaliste, que les patrons de nos maîtres souhaiteraient nous faire payer intégralement, sans que cela remette en cause leur domination sans partage.

Cependant, je crois qu’en raison de l’arrivée imminente de l’effondrement, les petits génies qui ont devisé le plan n’ont pas pu y adjoindre un ingrédient pourtant essentiel.

Le soutien populaire

Eh oui, que l’on parle de la révolution russe, du régime fasciste de Mussolini ou de l’Allemagne nazie, le point commun c’est que tous ces régimes se sont construits dans un premier temps sur un large soutien populaire, mobilisant toutes les énergies, usant de tous les rouages pour pervertir ensuite le modèle et en arriver à la dictature.

Où voyez-vous le soutien de ceux qu’il faut bien appeler des putschistes à leur projet? Il est inexistant, une partie de la population est terrifiée, soit par la dictature mortifère, soit par le pouvoir lui-même, une bonne partie d’entre eux (33%) estimant avoir été vaxxinés de force, et le restant de la population s’oppose farouchement à ces dérives (environ six millions de personnes en France).

Même du côté des médias et des administrations, la barque fuit de partout, et les vraies infos commencent à faire surface, semant le trouble dans l’esprit des gens qui réalisent peu à peu qu’ils ont été manipulés.

Le gouvernement et ses députés godillots voudraient essayer de vous persuader qu’ils sont tout puissants, et que vous ne pourrez en aucune façon vous opposer au futur dystopique qu’ils ont prévu pour vous, la réalité c’est qu’ils sont seuls, s’abritant derrière des lois toujours plus farfelues, inconstitutionnelles, scélérates et totalement déconnectées de la réalité. Tout ceci sera balayé en un clin d’oeil.



Mon conseil est donc plus que jamais de tenir bon, de ne pas céder à la peur, et s’ils ont les lois , nous avons le nombre.