«Les non-vaccinés, on ira les shooter jusque dans leurs grottes», dixit Macron

Par Khider Mesloub.

Dans un entretien face aux lecteurs du Parisien, mis en ligne mardi soir, le président de la France, Emmanuel Macron, a déclaré sans ambages, tels un vulgaire caillera sans aucun bagage scolaire, dans un style fleuri ordinairement cultivé par Zemmour à l’honneur pointé du doigt: «Eh bien, là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie». Pourtant, ils sont nombreux les docteurs et les professeurs émérites à changer d’avis et à se planquer en disant maintenant que les vaccins ne servent à rien: Professeur J-M Claverie: « ces vaccins ne servent à rien! » – les 7 du quebec

Ironie de l’histoire, ces propos, quoique légèrement toilettés par les conseillers de l’Élysée, ces gratte-papiers à l’épaisseur intellectuelle bien mince car fabriqués par une société bourgeoise excrémentielle empestant l’ignorance et l’arrogance, s’inscrivent dans le même esprit despotique de l’époque postsoviétique où un certain Poutine avait déclaré en 1999 à l’encontre des combattants tchétchènes «On ira les buter jusque dans les chiottes».

Surfant sur la haine populaire contre les tchétchènes (à l’instar de Macron qui a réussi à cliver la population française en deux camps antagoniques, une majorité d’entre elle désormais animée d’animosité à l’encontre des non-vaccinés jetés en pâture à la vindicte populeuse, rendus injustement coupables de la crise sanitaire, de la saturation des hôpitaux pourtant depuis des années délabrés, démembrés), Poutine, alors premier ministre du président Boris Eltsine, se lancera dans une campagne qui va fonder sa popularité et son autorité : la deuxième guerre de Tchétchénie.

Macron escompte-il refonder sa popularité malmenée et affermir son autorité vacillante par des déclarations incendiaires propres à enflammer son électorat petit-bourgeois empêtré dans la crise, et rassurer ses patrons financiers pétris de bellicosité structurelle, lui assurant ainsi un deuxième mandat présidentiel, pour poursuivre sa guerre de classe menée contre le « peuple laborieux » de France, depuis son intronisation à l’Élysée par le grand capital financier international ? (Certains analystes y voit plutôt un plan machiavélique à trois voies concordantes dont la Pécresse bénéficierait des largesses: La Croix du Sud – La Capsule #65 – Hystérie vaccinale (odysee.com) NDÉ)

En effet, durant plusieurs mois, la petite république séparatiste subira de lourdes injections létales administrées à coups de lourds bombardements russes. Les opérations militaires menées par l’armée russe feront des dizaines de milliers de morts. En février 2000, la capitale tchétchène Grozny tombera. Mais cette victoire russe n’apportera pas la paix escomptée. Les indépendantistes laisseront place à la guérilla islamiste dans la région. (Assistera-t-on prochainement au surgissement d’une guérilla fanatisée anti-vax et anti-pass en France, commanditée par le pouvoir macronien, voire à une Saint-Barthélemy covidale ourdie par l’Élysée ?)

Aujourd’hui, Macron semble adopter la même stratégie de terre brûlée à l’égard des non-vaccinés, comme il le soutient. A priori, Macron paraît déterminer à acculer les récalcitrants à la vaccination. «On ira les shooter jusque dans leurs grottes», pourrait-on traduire les propos poutiniens de Macron.

Mais, en vrai, dans une lecture psychanalytique, à analyser attentivement les déclarations comminatoires de Macron proférées dans un langage délibérément ordurier pour signifier son mépris de ses « sujets » français, plongés déjà socialement dans la « merde existentielle » par la faute de sa politique antisociale (« j’ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire, jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie« , a-t-il lâché en guise d’aveu subliminal, trahi par son inconscient tourmenté violemment sadique), elles ne s’adressent pas aux non-vaccinés, mais aux naïfs citoyens français vaccinés, principales victimes des « emmerdements » de la gestion calamiteuse de la crise sanitaire menée par le gouvernement Macron, plus prompt à dépêcher une escouade de forces répressives suréquipées pour soigner à coups de bastonnades létales (LBD) les manifestants que de mobiliser une armée de médecins et personnels soignants pour protéger les malades du Covid-19.

Aujourd’hui, le peuple français est administré à coup de piqûre vaccinales forcées et de piqûres de coups assénés par les forces de l’ordre. Est gouverné au moyen d’injections vaccinales et d’injonctions dictatoriales.

Qui subit, depuis deux ans, les « emmerdes » sécuritaires, policières, en guise de politique médicale pour lutter contre un banal virus grippal ?

Qui subit, sans discontinuer, les confinements récurrents, les couvre-feux déments, les restrictions attentatoires, les contrôles vexatoires, les verbalisations pour défaut de masque, d’attestation de sortie dérogatoire, d’infraction aux règles soi-disant sanitaires, sur fond de détérioration de l’état psychologique, de dégradation des conditions de travail et de vie ? Ce ne sont pas seulement les 10% de non-vaccinés, mais l’ensemble de la population française.

Qui subit les injonctions despotiques dictées par le gouvernement Macron ? L’ensemble de la population française. Qui subit les interminables injections vaccinales, censées être limitées initialement à deux doses, mais assurément vouées à se pérenniser par des rappels trimestriels au grand bénéfice des Big Pharma, pour prétendument recouvrer « une vie normale », dans un tel état d’éthylisme vaccinal qu’il faudra plusieurs années de désintoxication pour sevrer les vaccinés ARN-m de leur addiction ? Les 90% de la population française vaccinée, aujourd’hui en état d’ébriété politique à force d’avoir absorbé d’interminables doses de propagandes gouvernementales, à telle enseigne qu’elle a perdu son discernement et son libre arbitre. (Vaccins à ARN-m = danger! Il faut cesser l’inoculation des vaccins géniques expérimentaux – les 7 du quebec).

Qui subit l’obligation de possession de pass sanitaire, bientôt transformé en pass vaccinal, visant à terme à le remplacer par le passeport social comme en Chine ? Les 90% des Français vaccinés. (Tout ça pour ça : le réveil des vaccinés risque de se révéler cauchemardesque : ils se sont laissé endormir par les vaticinations vaccinales sur un retour d’un monde meilleur pour se réveiller dans le pire des mondes totalitaires, concentrationnaires, tortionnaires)

Qui vit sous régime de contrôle social permanent, de surveillance de masse, de traçage électronique, contraints d’exhiber un QR Code, cette moderne « étoile jaune numérique », véritable dispositif de discrimination et de marquage, pour pouvoir accéder à ces lieux de vie (cafés, restaurants, cinémas, théâtres), devenus des cimetières économiques fréquentés par des spectres masqués, des zones sans âme colonisées par des zombies, fiers de savourer un bonheur vaccinalement frelaté, socialement amputé, humainement mutilé, psychologiquement atrophié, sous la menace d’une descente de forces de l’ordre nazifiées pour contrôler l’authenticité du pass vaccinal des clients ? Les 90% de Français vaccinés (contre une maladie imaginaire, mais absolument pas contre la tyrannie gouvernementale réelle en pleine flambée contagieuse, qu’ils auront contribué à porter à bout de leurs bras perforés par les piqûres de seringues d’asservissement).

Loin d’emmerder les 5 millions de non-vaccinés, en vrai immunisés contre les harcèlements des injections vaccinales et injonctions tyranniques, vivant paisiblement loin des tribulations sanitaro-sécuritaires et humiliations publiques covidales vécues à l’entrée des établissements soumis à l’obligation du pass vaccinal, Macron, par sa gestion sécuritaire de l’épidémie, pollue l’existence de 62 millions de Français pour qui la société est devenue un vaccinodrome à ciel ouvert gouverné par les seringues (despotiques), un goulag régenté par les piqûres (pathologiques), plus politiquement et psychologiquement létales que le débonnaire coronavirus. Au reste, contre les 90% de la population française pourtant vaccinée, le pouvoir, sur les recommandations des scientifiques et médecins stipendiés, s’apprêterait à appliquer des mesures imposant la réduction de leurs interactions sociales, non pour les protéger des infections, mais pour permettre de diviser par deux la vague d’hospitalisations (pour des pathologies d’origines diverses, donc non liées au Covid-19). Autrement dit, au lieu d’élargir les capacités d’accueil hospitalières par l’augmentation des lits, le gouvernement Macron préfère demander encore à ces Français vaccinés de faire des sacrifices par la réduction de leurs interactions sociales, c’est-à-dire leur effacement de la vie. (Pauvres loyaux et serviles citoyens vaccinés : ils ignorent qu’ils seront les futurs patients, rendus malades par la gestion sanitaire criminelle interminable et l’accentuation de la crise économique insoluble, refoulés des hôpitaux par manque de lits du fait de l’aggravation du démantèlement du système de santé actuellement en œuvre, illustré par la fermeture de 20% de lits en 2021 et de 15 000 suppression emplois soignants au cours de ces 6 derniers mois, opérées en pleine pandémie).

Pour conclure, le porte-parole du polémique gouvernement s’est fendu d’une déclaration tout aussi fleurie que celle de son patron Macron, mais surtout insidieuse : « Qui emmerde la vie de qui aujourd’hui ? Qui gâche la vie de nos soignants ? […] Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres ? […], Ce sont ceux qui s’opposent au vaccin », a répété Gabriel Attal. Par la bouche captieuse du porte-parole du gouvernement de l’imposture sanitaire, on découvre que les non-vaccinés gouverneraient la France car ce sont eux qui auraient décrété, depuis bientôt deux ans, toutes les lois restrictives contre les établissements recevant du public, réduit les moyens médicaux et sanitaire, fermé les lits d’hôpitaux, diminué le nombre des personnels soignants. Et non pas Macron et son gouvernement de pyromanes covidaux.

Le porte-parole a conclu son allocution spécieuse par ce propos comminatoire : « Faire peser les contraintes sur ceux qui ont fait le choix de ne pas se faire vacciner, on assume ce choix. » En vérité, la contrainte pèse uniquement sur les vaccinés, notamment par les répétitives injections vaccinales, les récurrentes règles restrictives sanitaires. Avec 90 % de la population vaccinée, en voie d’administration de la troisième dose, donc totalement acquise au principe de la vaccination obligatoire (déguisée), pour clore définitivement ce feuilleton covidale tragi-cynique, pourquoi Macron refuse-t-il d’acter « cet état de fait vaccinal factuel » par l’adoption d’une loi officialisant l’obligation de la vaccination, contraignant ainsi les derniers récalcitrants à se faire vacciner. En effet, dès lors que la vaccination devient obligatoire, aucune personne ne peut s’y soustraire, tout comme elle ne pouvait se dérober au confinement, le couvre-feu, le port du masque, décrétés par le gouvernement Macron. Une fois l’obligation vaccinale instituée, les 10% non-vaccinés ne pourraient se soustraire, sous peine de lourdes amendes et d’emprisonnement.

Le gouvernement Macron refuse de voter l’obligation vaccinale car la vaccination incessante, tout comme les interminables variants, est devenue la variable d’ajustement de la gouvernance par la terreur et la propagande (à cet égard, il est utile de rapporter cette dernière information publiée ce dimanche 9 janvier par les médias : le capital vient de fabriquer le énième variant, comme par hasard toujours dans un pays atlantiste, à Chypre, baptisé Deltacron – combinaison de Delta et Omicron. Nous voilà repartis pour une prolongation du feuilleton de la pandémie politiquement instrumentalisée.) Deltacron : faut-il s’inquiéter de ce nouveau variant ? – Cosmopolitan.fr

Qui plus est, la pandémie instrumentalisée, indéfiniment et complaisamment prolongée, sert surtout à remplir d’autres agendas économiques et politiques des puissants (comme on l’analyse dans notre prochain texte consacré à la généralisation obligatoire du télétravail).

La population française vaccinée n’en a pas fini avec le virus despotique macronien, contre lequel seule la résistance populaire pourrait définitivement endiguer.

Khider Mesloub