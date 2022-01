Rififi sur Paris – l’État-major de la pandémie change de stratégie

Le saviez-vous, les pitreries de Macron à la télévision et ses insultes à la population dans un quotidien parisien constituaient un signal de changement de la garde et d’une évolution du discours officiel pour la piétaille des propagandistes du virus SARS-CoV-2 (COVID-19) et pour les lobbyistes de l’industrie pharmaceutique milliardaire (Big Pharma). Étant donné que la vieille racaille doctorale stipendiée s’est discréditée au cours des premières manches du match pandémique, de nouvelles sommités sont appelées à les remplacer. Des têtes de subalternes zélés vont tomber. C’est déjà commencé au Québec ou le directeur de la santé publique a été démissionné: Le Dr Horacio Arruda démissionne | TVA Nouvelles. Le Dr Horacio Arruda a remis sa démission (msn.com) En France, une nouvelle doctoresse des plateaux de télévision – madame Alice Desbiolles – est autorisée, juchée sur le strapontin d’Europe numéro 1, à critiquer la stratégie du Jupiter Élyséen du pass-vaccinale « quoi qu’il en coûte » et du vaccin à tout crin. La docteure est autorisée à promouvoir la nouvelle doxa israélienne et britannique, à savoir que le COVID-19 est une grippe endémique qui devrait être traitée comme tous les coronavirus qui l’ont précédé. Deux ans de supplice et de sacrifice sans nombre, infligée aux pauvres et aux travailleurs de nos sociétés sacrifiées, pour en arriver là !… Il y a deux années que le docteur Raoult et les résistants hurlent cette vérité… la mascarade pandémique est patentée. Par qui et pourquoi ? Voila les questions sur lesquelles nous reviendrons. Écoutez bien ce qu’annonce l’épidémiologiste à propos de la déforestation…et du changement climatique, elle prépare la prochaine étape de la mascarade covidienne. Robert Bibeau