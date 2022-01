Qui a gagné la joute préparatoire à la guerre sanitaire du COVID ?

Pendant qu’en Occident tétanisé les stars des médias dévergondés, aux ordres des milliardaires propriétaires de ces feuilles de choux publicitaires, se disculpent effarouchés par le retour de flamme de la passe sanitaire-militaire du COVID-19, en Orient, le vainqueur chinois de la joute préparatoire à la guerre virale à venir (COVID-2?) mène l’économie mondiale à la baguette. En maîtrise des paramètres économiques de la guerre commerciale, la Chine a dompté la grippe virale depuis une année chez-elle. Elle organise les olympiques d’hiver et elle étend son influence vers les sultanat du Moyen-Orient en quête d’un nouveau maître. De son côté, les puissances de l’Alliance Atlantique pleurnichent et boycott les cérémonies officielles à Beijing ou elles n’étaient pas invitées. La menace vient de l’Est impériale, et de l’Ouest impérialiste chers lecteurs. Voilà ce que nous aura appris la joute préparatoire à la guerre sanitaire mondialisée. Robert Bibeau.

Au cours du mois dernier, alors que Wall Street est devenue de plus en plus optimiste sur la croissance américaine aux côtés de la Fed, le consensus (façonné par les fuites et le discours de la Fed) étant désormais pratiquement certain d’une hausse des taux en mars, nous n’avons cessé d’avertir qu’après une énorme erreur de politique en 2021, lorsque la Fed a déclaré à tort que l’inflation était «transitoire» (ce qui n’était pas le cas), la banque centrale est en passe de commettre une autre erreur de politique tout aussi importante en 2022 en effectuant jusqu’à quatre hausses des taux d’intérêt et en épuisant son bilan massif… en plein ralentissement de la croissance mondiale.

Et, comme nous l’avons également évoqué ces dernières semaines, l’un des endroits où ce ralentissement de la croissance se fait sentir – outre la détérioration à venir de la consommation américaine, où les dépenses sont désormais financées à des taux records par les cartes de crédit avant de rencontrer un trou d’air inquiétant – est la Chine et sa politique de «zéro covid» en général, et ses ports bloqués par le covid en particulier. (La Chine pratique cette politique sévère afin de ne fournir aucun prétexte au boycott des jeux olympiques d’hiver. Si tôt les olympiques terminés cette politique sera révisée NDÉ).

Mais ce qui, jusqu’à récemment, était un point de vue minoritaire confiné à notre modeste site web, s’est depuis étendu et, comme l’écrit Bloomberg cette nuit, les effets des restrictions en Chine, alors que le pays maintient sa politique de «zéro covid», « commencent à toucher les chaînes d’approvisionnement de la région ». La lenteur de la circulation des marchandises dans certains des ports les plus importants et les plus fréquentés du pays a pour conséquence que les expéditeurs se détournent désormais vers Shanghai, provoquant le type de retards en chaîne dans le plus grand port à conteneurs du monde, qui a conduit à des embouteillages massifs l’été dernier, lesquels se sont finalement traduits par un nombre record de porte-conteneurs en attente au large des côtes californiennes, une surcharge qui n’a toujours pas été résorbée à ce jour.

Avec des retards d’environ une semaine dans les programmes de navigation, les transitaires mettent en garde contre l’impact sur les passerelles déjà engorgées en Europe et aux États-Unis. C’est également la raison pour laquelle les économistes de la HSBC avertissent que l’économie mondiale pourrait se diriger vers la « mère de tous » les chocs de la chaîne d’approvisionnement si le variant omicron hautement contagieux qui submerge déjà une grande partie de l’économie mondiale se répand en Asie, en particulier en Chine, auquel cas les perturbations de la fabrication seront inévitables. (Fadaises puisque Omicron se compare à une petite grippe d’automne et annonce la fin prochaine de la mascarade pandémique, ce que le grand capital de ce monde (Plus de 2000 milliardaires) savent mieux que nous. NDÉ)

« Temporaire, on l’espère, mais tout de même extrêmement perturbatrice » dans les prochains mois, ont-ils écrit dans une note de recherche cette semaine, dont Bloomberg a pris connaissance.

Pour ceux qui ont oublié l’onde de choc mondiale de l’année dernière, lorsque la Chine a verrouillé ses ports pendant plusieurs jours, un petit rappel : cela a entraîné une perturbation sans précédent de la logistique et des expéditions mondiales, qui n’a toujours pas été résolue à ce jour. En effet, la Chine est la plus grande nation commerciale du monde et sa capacité à faire tourner ses usines pendant la pandémie a été cruciale pour les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Bien que l’épidémie d’omicron en Chine ait été de faible ampleur par rapport à d’autres pays (si l’on en croit les données officielles de la Chine, ce qui est loin d’être le cas), les autorités ne prennent aucun risque, d’autant plus que la Chine poursuit sa politique de « zéro covid ». Au cours des dernières semaines, des infections éparses des variants delta et omicron ont déjà provoqué des fermetures d’usines de vêtements et des livraisons de gaz dans l’un des plus grands ports maritimes de Chine, à Ningbo, des perturbations chez des fabricants de puces informatiques dans la ville de Xi’an, qui a été mise en quarantaine, et une deuxième quarantaine de la ville dans la province du Henan mardi.

Voici une brève chronologie des événements les plus récents, fournie par la Deutsche Bank :

La première épidémie d’Omicron en Chine a été détectée dans la ville de Tianjin au cours du week-end . Dans la matinée du 8 janvier, il a été confirmé que deux patients de Tianjin qui cherchaient activement un traitement médical étaient infectés par le variant Omicron. Les autorités locales ont immédiatement fermé certains quartiers, limité les déplacements et procédé à un dépistage à grande échelle. Au total, 41 cas positifs ont été signalés dans la matinée du 11 janvier… pour 1,400,000,000 habitants

. Dans la matinée du 8 janvier, il a été confirmé que deux patients de Tianjin qui cherchaient activement un traitement médical étaient infectés par le variant Omicron. Les autorités locales ont immédiatement fermé certains quartiers, limité les déplacements et procédé à un dépistage à grande échelle. Au total, ont été signalés dans la matinée du 11 janvier… La source des cas locaux à Tianjin est encore inconnue, et la transmission communautaire est possible, selon les responsables locaux du contrôle des maladies . Tous les précédents cas locaux d’Omicron à Tianjin appartenaient à la même chaîne de transmission. Cependant, on ne peut pas confirmer que les cas ci-dessus appartiennent à la même chaîne de transmission que les séquences des cas importés du variant Omicron qui ont été trouvés à Tianjin. Les premiers cas confirmés n’ont pas non plus d’antécédents de voyage en dehors de Tianjin. La source spécifique des cas locaux découverts à Tianjin est encore inconnue à ce jour.

. Tous les précédents cas locaux d’Omicron à Tianjin appartenaient à la même chaîne de transmission. Cependant, on ne peut pas confirmer que les cas ci-dessus appartiennent à la même chaîne de transmission que les séquences des cas importés du variant Omicron qui ont été trouvés à Tianjin. Les premiers cas confirmés n’ont pas non plus d’antécédents de voyage en dehors de Tianjin. La source spécifique des cas locaux découverts à Tianjin est encore inconnue à ce jour. Plus alarmant encore, la même souche du virus Omicron s’est déjà propagée en dehors de Tianjin. Deux cas positifs ont été découverts à Anyang, dans le Henan, le 8 janvier, et il a été confirmé par la suite qu’il s’agissait du même variant Omicron que celui découvert à Tianjin. Grâce au traçage des contacts et au séquençage des gènes, la source a été identifiée comme étant un étudiant qui était revenu de Tianjin à Anyang le 28 décembre 2021 et qui ne présentait aucun symptôme. Depuis, 81 cas ont été confirmés à Anyang au cours des derniers jours. Cela suggère que (1) le virus Omicron a pu être transmis à Tianjin pendant près de 2 semaines ; et (2) que d’autres voyageurs pourraient avoir déjà transporté le virus Omicron de Tianjin vers d’autres régions de Chine.

Au vu des données récentes, l’épidémie de Covid en Chine cet hiver pourrait être pire que l’hiver précédent – comme le montre le graphique ci-dessous, davantage de provinces ont détecté des épidémies de Covid cet hiver. Au début du quatrième trimestre, 12 provinces ont détecté plus de 19 cas locaux au cours des 14 derniers jours. Plus important encore, le nombre total de nouveaux cas au cours des 14 derniers jours dans le Shann’xi a déjà dépassé 1500, ce qui constitue un record, à l’exception du Hubei où le Covid est apparu pour la première fois au début de l’année 2020, et ce malgré des taux de vaccination très élevés et des réglementations strictes telles que les confinements. En outre, en comparant les différences entre les mois proches du Nouvel An chinois en 2021 et 2022, non seulement le nombre de nouveaux cas a été plus important cette année, mais les provinces touchées par les épidémies de Covid cette année ont également tendance à avoir un PIB et une densité de population plus élevés.

Comme l’ajoute Bloomberg, le Henan et le Guangdong, qui connaissent également une épidémie, sont des centres de production électronique. Si le nombre de cas continue d’augmenter dans ces régions, cela pourrait avoir un impact sur l’approvisionnement en iPhones et autres smartphones.

Cela nous amène également à ce que Bloomberg appelle le paradoxe de la stratégie agressive « zéro covid » de la Chine : si, d’un côté, elle permet de contenir la propagation du virus, pour y parvenir, il faut généralement procéder à des perturbations importantes ou à des confinements, les autorités limitant la circulation des personnes. Les tests obligatoires répétés dans des villes entières interrompent les activités commerciales et la production, mais pas autant que dans des pays comme les États-Unis, où la vague d’omicron a contraint environ 5 millions de personnes à rester chez elles la semaine dernière, entraînant un nouveau ralentissement économique (voir « Une hausse des taux en mars ? Pas si vite« ).

Ce risque de perturbation pour les usines incite déjà les entreprises à répartir leurs risques en s’assurant qu’elles disposent de sites de production alternatifs, a déclaré à Bloomberg Stephanie Krishnan, experte en chaîne d’approvisionnement chez IDC à Singapour.

« Nous commençons à voir des entreprises atténuer les risques, en voyant où elles peuvent augmenter leurs capacités de production de différents produits dans différentes usines afin de pouvoir les déplacer », a-t-elle déclaré.

Faisant écho à ce que nous disions hier soir dans « New Year Brings New All-Time High For Shipping’s Epic Traffic Jam« , Krishnan ne voit pas de sitôt la fin de la pénurie mondiale d’approvisionnement et prévient qu’il faudra peut-être plusieurs années pour que les embouteillages se résorbent. C’est une perspective qui donne à réfléchir pour commencer une année dont beaucoup espéraient qu’elle marquerait le début de la fin du Big Crunch qui a poursuivi les producteurs et les consommateurs pendant une grande partie de l’année dernière.

Il est clair que la suite des événements est cruciale, et la manière dont la Chine contrôlera le virus sera finalement déterminante, a déclaré Deborah Elms, directrice exécutive de l’Asian Trade Centre, basé à Singapour. Les entreprises dont les chaînes d’approvisionnement sont entièrement situées en Chine peuvent être protégées par la stratégie d’atténuation du pays. Mais cela ne s’appliquera pas à tout le monde, a-t-elle ajouté.

« De nombreux produits dans les chaînes d’approvisionnement proviennent de l’extérieur de la Chine », a déclaré Mme Elms. « Compte tenu des défis qui se posent ailleurs, même le zéro Covid ne résout pas tous les problèmes de perturbation. »

Dans son évaluation des prochaines étapes, la Deutsche Bank s’attend à ce que le gouvernement tente de contenir l’épidémie d’Omicron avec plus de confinements et de quarantaines plutôt que d’adopter une approche «vivre avec Covid». Cela entraînera des risques de baisse de la croissance à court terme. L’impact sur la consommation pourrait être significatif, bien que probablement pas aussi important que ce qui s’est passé en 2020.

Bien qu’Omicron soit beaucoup moins mortel que les autres variants du Covid, il reste suffisamment mortel pour provoquer des pénuries de services de santé en Chine, du moins dans certaines régions. La vaccination s’est avérée inefficace pour empêcher la propagation d’Omicron, et bien qu’elle offre une protection contre l’hospitalisation, la Chine compte encore quelque 20 % de la population qui n’est pas vaccinée et qui sera confrontée à de graves risques sanitaires si Omicron se répand. (Fadaises, Omicron n’est pas plus malin – mortel- qu’un rhume banal. La Deutsche Bank répand la peur pour justifier ses déboires économiques assurés. NDÉ) C’est pourquoi, selon la DB, l’approche d’endiguement reste le meilleur choix du gouvernement pour cet hiver, quelle que soit la vitesse de propagation d’Omicron dans les prochaines semaines. Ce sera une bonne nouvelle si les restrictions de voyage, les confinements, les tests à grande échelle et la recherche des contacts permettent de contenir l’épidémie. (Voilà le programme de sacrifices pour les pauvres que la DB veut justifier. NDÉ)

Même si l’épidémie ne peut être contenue dans certaines régions, ces mesures seront considérées comme nécessaires pour aplanir la courbe et éviter que les hôpitaux ne soient débordés dans tout le pays. (sic)

Ce qui est beaucoup plus important pour les États-Unis, les marchés financiers mondiaux et la politique monétaire de la Fed – qui a supposé une croissance beaucoup plus forte en 2022 – c’est que les épidémies d’Omicron en Chine constituent des risques de baisse significative de la demande de consommation à court terme. Des restrictions seront probablement imposées dans tout le pays pour réduire les déplacements avant le Nouvel An chinois et encourager les gens à rester là où ils sont. Les villes où de nouveaux cas ont été découverts réimposeront des confinements et des mesures de distanciation sociale. L’impact dans chaque ville dépendra des autorités locales. L’expérience des deux dernières années montre que si certaines villes (comme Shenzhen et Shanghai) peuvent gérer les épidémies de manière moins perturbatrice, d’autres (comme Xi’an) ont eu recours à des confinements plus stricts et à plus grande échelle, entraînant de graves perturbations de la consommation et des activités du secteur des services. Les entreprises telles que les restaurants, ainsi que celles liées aux voyages, aux loisirs et aux divertissements subiront de fortes réductions de revenus, voire des fermetures temporaires. Cela pourrait également entraîner des pertes temporaires d’emplois et de revenus et avoir un impact négatif sur les achats de biens de consommation. La croissance des ventes au détail a chuté de 3 points de pourcentage en janvier-février 2021 (en moyenne sur deux ans). Les ventes au détail pourraient s’affaiblir à nouveau en janvier-février 2022, même si le taux de croissance en glissement annuel ne devrait pas beaucoup baisser en raison de la faible base de 2021.

Incidemment, pour ajouter aux malheurs de l'Amérique, voici que Beijing (Chine) dame le pion à New York (USA) en tant que capitale mondiale des milliardaires.

