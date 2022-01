TWITTER MÈNE LE JEU AU CANADA?

D’après le Journal de Montréal du 20 septembre 2021, (que je n’achète jamais), Twitter a coupé et effacé les messages aux supporteurs de Maxime Bernier, (pour qui je n’ai jamais voté!), le leader du Parti Populaire. Naturellement, le gouvernement Trudeau, nouvellement élu le 21 septembre 2021, ne semble pas voir l’importante de l’intrusion malhonnête de cette compagnie américaine, Le Big-Tech, dans une élection canadienne? Si ça avait été une compagnie russe où chinoise, il y aurait eu toute une tôlée diplomatique.

Ceci est une violation flagrante et un manque de respect d’une entreprise étrangère. Les Américains disant aux Canadiens quoi penser et pour qui ne pas voter. Le gouvernement canadien a surpassé sa sottise et sa servitude devant le gouvernement américain et continue d’avoir peur de notre voisin du sud. Où est la démocratie ? Trudeau gouverne par décret, en regardant par-dessus son épaule si Big Brother est d’accord. Comme aux USA, l’attaque violente contre les éducateurs et infirmières qui perdent leur emploie, sans assurance chômage, parce que ils et elles ne sont pas d’accord avec la politique de leur gouvernement?!? Les manifestations non violentes sont déclarées illégales, même celles des parents qui sont inquiets pour leurs enfants obligés de pénétrer dans des écoles insalubres et mal ventilées!

On est rendu là. Trudeau n’a eu que 32% des suffrages exprimés, mais c’est lui qui gouverne?!? Bonne chance! Nos limitations vont continuer d’augmenter. Presque personne ne s’indigne? Ça devient comme une banalité à contourner. Attention… danger ! Trudeau veut nous pousser à recourir à la violence par tous les moyens à sa disposition, incluant l’achat de casseurs à gros prix. N’embarquez pas dans son jeu!

John Mallette

Le Poète Prolétaire