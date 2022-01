L’APRÈS-PANDÉMIE SELON LA BOURGEOISIE MONDIALE ET SES EXPERTS (2022-2025)

Vous pouvez également lire «Rapport du Forum économique mondial «Risques mondiaux»: L’après-pandémie selon la bourgeoisie mondiale et ses experts» en Español Traduction et commentaires:

Le « World Economic Forum », Davos, présente régulièrement son rapport sur les risques mondiaux. Si celui de l’an dernier était un véritable aveu d’incompétence de la part de la classe dirigeante, celui de cette année marque un bond dans les inquiétudes de la nuée d’experts qui, dans le monde entier, conseillent le sommet de la bourgeoisie patronale et des gouvernements (totalitaires). Au centre de l’attention : l’accélération de l’appauvrissement massif des travailleurs et des tensions impérialistes entre États.

Un sentiment croissant que les contradictions dans le système créeront de plus en plus de points de basculement

Plus de la moitié des experts s’attendent à ce que les risques mondiaux se matérialisent par des « surprises » et des « résultats catastrophiques » au cours des trois prochaines années.

La plupart des personnes interrogées s’attendent à ce que les trois prochaines années soient caractérisées par une volatilité continue à tous les niveaux , avec de nombreux moments de tension, des « surprises » et des « résultats catastrophiques » définissant des points de rupture entre les « gagnants et perdants relatifs » à la fois dans la concurrence entre les pays et dans la structure de classe. Moins de 16% des experts consultés se sentent confiants ou optimistes quant aux perspectives mondiales et seulement 10,7% pensent que la reprise mondiale va s’accélérer.

Plus important encore, les « risques sociaux », façon tiède d’appeler la réponse reçue par les classes dirigeantes et leurs États, occupent le premier rang des préoccupations.

Les conseillers et les gourous de la bourgeoisie mondiale voient immédiatement venir une « érosion de la cohésion sociale » croissante et potentiellement explosive. Et pas seulement dans les pays les plus faibles et les pays du G20 les plus stressés comme l’Afrique du Sud. L’Argentine et le Mexique, la France et l’Allemagne sont déjà dans ce qu’ils craignent d’être le brise-lames d’une contestation croissante au cours des trois prochaines années.

L' »érosion de la cohésion sociale » (l’insurrection populaire) est le risque qui s’est le plus aggravé dans le monde depuis le début de la crise du COVID-19, selon le GRPS. Elle est perçue comme une menace critique pour le monde à tous les niveaux – à court, moyen et long terme – et est considérée comme l’une des plus dommageables pour les 10 prochaines années. Dans 31 des 124 pays étudiés dans l’EOS – dont l’Argentine, la France, l’Allemagne, le Mexique et l’Afrique du Sud parmi le G20 – « l’érosion de la cohésion sociale » était considérée comme l’une des 10 principales menaces à court terme pour leurs pays.

Répondre à quoi ? En premier lieu, ce qu’ils appellent une « crise des moyens de subsistance » qui se résume finalement à une précarité et à un appauvrissement massifs et qui, rappellent-ils, se manifeste entre autres par le fait que la « détérioration de la santé mentale » affectera des couches plus importantes.

La « crise des moyens de subsistance » est la deuxième menace la plus immédiate au niveau mondial dans le GRPS, et la première au niveau national dans l’Executive Opinion Survey (EOS). C’est la menace nationale la plus immédiate dans 97 pays, dont 16 des économies du G20.

Les risques mondiaux et la crise historique de l’accumulation

Moins de 16 % des experts consultés se sentent confiants ou optimistes quant aux perspectives mondiales. Les risques mondiaux semblent imminents ou catastrophiques déjà à 23 %. 61,2% se disent « préoccupés » par eux, un chiffre record à ce jour.

Comme base de tout cela, ils reconnaissent eux-mêmes la crise historique du capitalisme. Ils prévoient que l’accumulation des pays centraux -hors Chine- est globalement stagnante . Pour 2024, ils s’attendent à une croissance par rapport aux niveaux de 2019 de seulement 0,9 % . Et ceux-là seraient les « gagnants ». Pour le reste, ils s’attendent à ce que la valeur de la production totale continue d’être inférieure de 5,5 % au cours de la même année .

On connaît déjà la réponse des États : aspirer de plus en plus les revenus du travail pour maintenir coûte que coûte la rentabilité du capital. Et cela avec la concentration du capital et avec peu ou pas de production à distribuer, rend l’inégalité de classe douloureusement visible.

Citant la Banque mondiale , ils rappellent que les 20 % les plus riches ont récupéré la moitié de leurs pertes au cours de 2021 et qu’en 2030 ils s’attendent à avoir 51 millions de personnes de plus que celles déjà calculées dans des conditions d’extrême pauvreté .

Et pendant ce temps, le système n’offrira rien d’autre à la grande masse des travailleurs du monde qu’une détérioration de leurs conditions de vie et de travail les plus élémentaires.

L’économie mondiale aura besoin d’au moins jusqu’en 2023 pour créer les emplois perdus à cause du COVID-19, mais bon nombre de ces emplois devraient être de faible productivité et de mauvaise qualité, selon l’Organisation internationale du travail.

En d’autres termes, ils espèrent que la paupérisation sera si générale qu’il leur sera impossible d’entretenir les fictions égalitaires et de «bien-être» qui sont au cœur du discours de «justice sociale» des États (totalitaires), qui les inquiète et leur donne un sentiment d’urgence.

Les disparités de revenus risquent d’accroître la polarisation et le ressentiment au sein des sociétés.

Un nouveau palier dans les tensions impérialistes

Des avions de combat et des bombardiers nucléaires chinois patrouillent le long de la frontière avec Taïwan.

Cette année, le rapport sur les risques mondiaux a continué à parler au présent de « fractures géopolitiques ».

La concurrence entre les États-Unis et la Chine s’intensifie. Les prouesses économiques et militaires croissantes de la Chine modifient l’équilibre des pouvoirs dans le Pacifique occidental. Les États-Unis renforcent les alliances axées sur le Pacifique en réponse, plus récemment avec le pacte de sécurité Australie-Royaume-Uni-États-Unis (AUKUS). D’autres États, comme la Russie et la Turquie, font également preuve d’une plus grande capacité et d’une plus grande volonté de projeter leur puissance à l’étranger. Pendant ce temps, les grandes puissances mondiales et régionales testent les limites du droit international et de la coopération en menant des exercices militaires autour de zones tendues telles que la frontière russo-ukrainienne et le détroit de Taiwan.

Ce qui est plus intéressant, le rapport met en évidence non seulement ce processus de formation de blocs, mais comment ces blocs déchirent déjà le marché mondial en unissant la guerre commerciale et la préparation de la guerre (virale-sanitaire) et en militarisant l’espace et le cyberespace.

La concurrence s’intensifie dans de nouvelles dimensions et géographies, comme en témoignent la militarisation de l’espace et l’évolution du cyberespace, où les tensions déjà aiguës entre les gouvernements touchés par la cybercriminalité et les gouvernements complices continueront d’augmenter. Les tensions géopolitiques débordent sur la sphère économique. Par exemple, l’Inde et le Japon ont mis en œuvre des politiques protectionnistes pendant la pandémie. Les entreprises occidentales dans des secteurs sensibles comme la technologie ont de plus en plus de mal à faire des affaires en Chine et en Russie, et les pays occidentaux eux-mêmes limitent les investissements de leurs concurrents géopolitiques dans des secteurs stratégiques.

Les conséquences des risques mondiaux selon le Forum économique mondial

Salle à manger populaire en Grèce

L’image des perspectives qui en résulte, comme vous pouvez l’imaginer, n’est pas du tout optimiste. Au cadre de la paupérisation massive, il faut ajouter le résultat de l’effondrement d’États entiers – à commencer par leurs systèmes de sécurité sociale et de soins de base -, une augmentation soutenue des migrations involontaires, une explosion des maladies mentales et une culture défaitiste chez les jeunes.

D’autre part, l’explosion des luttes impérialistes pour le contrôle des ressources stratégiques liées au Pacte vert lié à l’urgence climatique et une tendance de plus en plus forte au conflit militaire entre États. Et autour de tout cela, de nouvelles épidémies et une catastrophe environnementale déjà en cours avec des conséquences croissantes pour la santé, la sécurité et le bien-être de centaines de millions de personnes.

Parce que c’est important?

Plénière à Davos 2018

Il y a de plus en plus de rapports et d’analyses des centres de pensée et d’opinion de la bourgeoisie mondiale qui reconnaissent le désastre humain et environnemental que le capitalisme génère, à commencer par les tendances à la guerre . Résultats de recherche pour « guerre » – les 7 du quebec .

Mais le rapport annuel sur les risques mondiaux du Forum économique mondial va plus loin que cela. Il peut être compris comme quelque chose de similaire à un « rapport de gestion » annuel de la bourgeoisie mondiale avec ses fonds, ses entreprises et ses États. Il s’agit d’un résumé de l’évolution des conditions de fonctionnement et des attentes du système qu’ils gèrent à la première personne du pluriel, rédigé à partir des réponses directes de leurs milliers de conseillers et de techniciens de confiance.

Le résultat est dévastateur. Il décrit une classe déjà anti-historique, incapable de faire face aux conséquences du système même qu’elle gère, qui atteint à peine la croissance et qui, lorsqu’elle y parvient, c’est au prix du développement humain le plus élémentaire. Un véritable obstacle pour l’humanité qu’il est de plus en plus urgent de séparer de l’évolution de l’espèce humaine.