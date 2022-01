Ils tripotent les chiffres COVID! Raoult dégoupille sa 1ère grenade 2022

La vérité sur ces « vaccins » commence à sortir, préparez-vous à un véritable feu d’artifices Cher(e) ami(e) de la Santé, Contre le Covid, les gouvernants occidentaux n’ont pas arrêté de prendre des mesures qui ne marchent pas dans la durée : Confinements[1] Masques Vaccins Et les mêmes gouvernants ont refusé, voire interdit les mesures qui marchent [2] : Prévention (vitamine D, etc.) ; Traitements précoces (protocole Raoult, ivermectine, etc.). Ce n’est pas seulement le « crime du siècle », avec des centaines de milliers de morts évitables. Ce qui s’est passé avec les vaccins est un des plus grands tours d’illusionnisme jamais réalisé. On n’a pas arrêté de nous dire que ces vaccins étaient « la seule solution »… …alors qu’il apparaît désormais que ces vaccins sont en échec total pour ralentir la circulation du virus. Par chance, le Pr Raoult a décidé de siffler la fin de la récréation. « Plus on vaccine, plus il y a de cas », a-t-il asséné ces derniers jours. Oui, c’est bien ce qu’il a dit, chiffres à l’appui : dans le monde, « plus on vaccine, plus il y a de cas de Covid ». Ce qui est précisément le contraire de ce qui était espéré avec ces vaccins qu’on nous avait vendus « efficaces à 95 % ». (sic) Alors, d’où vient la tromperie ? D’où est venue l’illusion d’une efficacité contre les contaminations ? Il est temps de révéler l’un des secrets du « tour de magie » qui nous a été infligé. En apparence, les vaccins ont l’air efficaces… de même que la comédienne sur scène a vraiment « l’air » d’être coupée en deux par David Copperfield… Mais tout ceci était largement une illusion, un artifice . Voici comment : Regardez comment on transforme un vaccin de plomb… en vaccin en or (pour BigPharma) L’ingrédient principal de « l’illusion » vient du choix des définitions . On a défini comme « pleinement vacciné » celui qui est vacciné 2 semaines après la 2ème dose. Cela ne paraît rien… mais avec ces vaccins-là, cela change TOUT : Vous allez le voir, je vais réaliser maintenant devant vous le tour de magie en question[3]. Imaginez un vaccin d’eau salée – donc sans le moindre effet préventif. Maintenant, imaginez que vous avez 200 personnes, dont : 100 sont « non vaccinés » ; et 100 sont double vaccinés (avec de l’eau salée). Disons que chaque personne a environ 10 % de risques d’attraper le Covid toutes les 2 semaines. Que se passe-t-il après un mois ? Sur 100 non-vaccinés, 19 attrapent le Covid (10 ont le Covid les 2 premières semaines, puis 9 les 2 suivantes) ; Sur 100 double vaccinés, même chose, 19 attrapent le Covid. Tout cela est logique puisque dans mon exemple, le vaccin « eau salée » n’a pas d’effet. Donc, les 2 groupes ont autant de chances d’être infectés : 10 %. Et maintenant, mesdames et messieurs, préparez-vous à être ébahis. Voici comment on transforme de l’eau salée en un vaccin « efficace ». Il suffit de changer les définitions . Maintenant, on ne compte les « double vaccinés » que 2 semaines après leur injection. Les 10 infections des 2 premières semaines chez les « vaccinés » sont donc désormais attribuées aux « non-vaccinés » : Et voici le résultat : Non vaccinés : 29 infections (19 + 10) ; Double vaccinés : 9 infections (19 – 10). Tada !!! Soudainement, votre vaccin paraît efficace : à peu près 3 fois moins d’infections (66 % d’efficacité) chez ceux qui ont reçu le « vaccin » ! Tout ça, alors qu’on n’a injecté que de l’eau salée ! Et ce n’est pas tout : C’est bien pire que ça, car il y a un pic d’infections dans les 2 semaines qui suivent l’injection ! Dans mon exemple, j’ai fait comme si tout le monde (vaccinés et non-vaccinés) avait autant de risques d’attraper le Covid. Mais avec les fameux vaccins Covid, ce n’est pas vrai. Dans les premières semaines suivant l’injection, votre risque d’attraper le Covid explose ! Ce n’est pas nouveau : cela se voit depuis des mois, comme le nez au milieu de la figure. En juillet dernier, je vous ai écrit une lettre intitulée : Tabou : plus de risques après la première dose. Je vous avais aussi renvoyé vers une vidéo sidérante, qui montre une explosion des infections à chaque fois que les campagnes de vaccination ont commencé. Évidemment, personne dans les médias n’en avait parlé. Mais ces derniers jours, le Pr Raoult a décidé de cracher le morceau. Pour lui, il ne fait plus aucun doute que les vaccins augmentent nettement le risque d’infection Covid, dans les premières semaines. C’est ce que montrent notamment les données de l’État de l’Ontario, qui a révélé TOUTES les contaminations, jour par jour, après la vaccination :