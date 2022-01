Le grand business de la ville écologique durable du capitalisme ESG (Environnemental, Social et Gouvernable) (4è partie)

Par Gérard Bad (Oeil de Faucon).

La 1ère partie de ce texte est disponible ici :

https://les7duquebec.net/archives/268481

La 2ème partie de ce texte est disponible ici:

https://les7duquebec.net/archives/268753

La 3ème partie de ce texte est disponible ici:

http://spartacus1918.canalblog.com/archives/2021/12/02/39230753.html

Sommaire

Le grand business de la ville écologique durable

Exemple de la ville de Berlin

Le grand business du pacte vert

Une curieuse protection de la bio-diversité

Vers une privatisation des océans ?

Produisez de l’énergie verte

La planète en jachère par des confinements répétés



Le grand business de la ville écologique durable

La grande obsolescence du monde passé, devrait laisser place à un monde plus durable, généré par un « capitalisme responsable » nous dit le WEF[1]. Ne nous laissons pas endormir ou séduire par les discours humanistes et partageux sur la gestion urbaine des villes. Ce qui intéresse ce monde de l’ immobilier, c’est l’ouverture d’importants marchés pour les copains du capitalisme vert et les mafias. Un rapport intitulé “Valuing the SDG Prize in Cities” indique le montant attendu de ce jackpot durable. L’ensemble de ces marchés représenterait près de 3 700 milliards de dollars, Des tours de béton (« compact build environment ») permettant d’entasser les populations, afin de réduire l’étalement urbain.

En France il est recensé pas moins de 300 000 SDF, mais le record vient de la Californie où les SDF logent dans du 6 mètres carrés

https://youtu.be/7g6B1pNMz6w Modéle de logement en Californie

Pour parvenir à cet objectif les réglementations sur l’urbanisme durable se multiplient, réglementations thermiques aux labels de la construction durable, diagnostics immobiliers. Une démultiplication de règles chargées de provoquer une obsolescence de ce que le WEF appel l’ancien monde.

La mobilité urbaine est aussi en pleine révolution avec la diffusion de la voiture électrique, et autonome ou des nouveaux modes de transport en commun.

L’urbanisme de demain veut augmenter les contrôles énergétiques (DPE), sanitaires et sociales. Tout cela veut bien sûr dire que de nouveaux marchés vont s’ouvrir, marchés que les entreprises vont devoir remporter, en enserrant chaque jour un peu plus la petite propriété ( avec jardin) dans des normes intenables et ce n’ est pas de la fiction..

En France, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon tout comme son compère le Président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez commencent à faire la promotion de Business Ville. E Wargon veut voir fleurir des logements collectifs qui renouent avec «l’intensité heureuse» tout en qualifiant les maisons individuelles de « non-sens écologique, économique et social ». La maison avec jardin devient insoutenable. Nos deux compères veulent lancer une guerre culturelle en faveur de la ville intense. En mai 2021 Pedro Sanchez dans un recueil de 675 pages intitulé Espagne 2050 a dévoilé son plan d’urbanisation de l’ Espagne.

Le journal El Mundo explique que les Espagnols n’auront ni voiture ni maison personnelle et devront partager un appartement. Nous en revenons à la Kommounalka soviétique de l’ appartement communautaire et le système de la colocation actuel en France. Ils devront renoncer aux avions pour des voyages de courte distance en utilisant le train.

En matière d’emploi, ils auront un statut autonome (genre auto-entrepreneur) ou en CDD et pourraient avoir à travailler jusqu’à 70 ans avant de partir à la retraite. Ils devront manger moins de viande et payer plus d’impôts pour boire ou fumer. Tout le programme de l’ écolo-paupérisme devant permettre un accaparement sans précédent des biens communs, ressources naturelles, espaces terrestres et maritimes appartenant encore aux citoyens et au secteur public.

Les parkings publics, libérés dès lors que les véhicules disparaîtront, seront vendus et privatisés; permettant de générer un revenu annuel de 310 milliards de dollars en 2030. Cela existe déjà en plein Paris « Sous le béton, on cultive des milliers de champignons… Deux ans après son lancement dans un parking souterrain de 9 000 m2 situé porte de la Chapelle (XVIIIe), à deux pas du périphérique, La Caverne a clairement fait son trou.

Mise sur pied par la start-up Cycloponics, la « première ferme bio de Paris », mais aussi la seule aménagée sous terre, a produit sur place la saison dernière 25 t de champignons et 60 t d’endives, écoulés en « circuit court » dans la capitale et en banlieue. » Source

L’économie circulaire obligerait les consommateurs à trier selon des niveaux de plus en plus fins et à céder leurs biens rendus obsolètes, mettant ainsi dans les mains du privé des gisements urbains (310 milliards par an). L’eau, ressource naturelle, devenue privée, constituerait une autre manne.

Exemple de la ville de Berlin

Une mini Babylone de ville intelligente vient de voir le jour au centre de l’ Europe, dans un quartier de Berlin ‘ »Future Living » tel est le nom de cette ville gérée par la multinationale japonnaise Panasonic, elle occupe une aire de 7 604 m²

Le propriétaire du projet Future Living®Berlin est GSW Sigmaringen.

Le projet est intégré au hub allemand de « technologie de nouvelle génération » Berlin-Adlershof, avec 1 200 entreprise à proximité.

Il comprend 90 unités résidentielles et 10 unités commerciales.

La cérémonie d’ouverture des travaux a été célébrée en juillet 2017.

L’installation des panneaux solaires HIT de Panasonic a été finalisée en juillet 2019 et celle des pompes à chaleur en décembre 2019.

L’entreprise allemande, Polarstern, gère l’énergie (électricité et chauffage) et la vend directement aux résidents des bâtiments : Les locataires bénéficient d’un avantage pécuniaire de plus de 15 % grâce aux économies réalisées sur les tarifs de réseau (subvention « Mieterstrom » allemande).

L’énergie renouvelable est créée à l’aide de 600 panneaux photovoltaïques HIT de Panasonic. Une telle énergie utilisée pour faire fonctionner les pompes à chaleur air- eau de Panasonic permet une production quasiment exempte de tout carbone.

Les panneaux solaires Panasonic assurent une capacité de 195 kWp. En raison de sa technologie en silicone brevetée, le système photovoltaïque est 10 % plus efficace que les modules conventionnels. À Future Living Berlin, le stockage sur batterie est un autre aspect important de la solution énergétique de Panasonic, dans le sens où le surplus d’énergie est stocké pour les moments où la lumière du soleil n’est pas disponible pour produire de la chaleur et pour utiliser l’électricité pour les autres appareils. L’énergie stockée prend en charge l’équilibre entre génération et consommation d’électricité, et contribue à une utilisation énergétique efficace et respectueuse de l’environnement.

Les smart cities ne sont pas un rêve on en dénombre pas moins de 102 dans le monde. Elles sont dorénavant répertoriées dans le premier classement mondial des villes intelligentes . En voici quelques exemples du premier classement

« En terme d’innovation, Singapour a atteint la première place en partie grâce à sa sécurité et à la surveillance de la qualité de l’air ou du trafic. Genève quant à elle a mis en place des détecteurs de places de parking ainsi qu’un éclairage modulé pour plus de sécurité dans la ville. D’autres villes que l’on pourrait penser ultra connectées arrivent loin derrière, à l’image de San Francisco (12e place), Londres (20e place) ou Paris (51e place). Sur le territoire français, la star des smart cities est Lyon, qui se situe au en 23e position du classement mondial et même si nous en avions parlé dans un précédent article, Angers, le futur de la ville intelligente à la française, ne fait pas encore partie du haut du classement. » A noter au passage qu’il y a une certaine contradiction entre les propos de Pedro Sanchez et Emmanuelle Wargon et leur business ville et les smart cities. Mais ils ont en commun de vouloir faire du business.

Le grand business du pacte vert

Derrière le discours sur la protection de la Patchamama (Terre-Mère) et sur la transition écologique, se cache une immense manœuvre d’ordre commercial.

« Un document politique préparé par Systemiq en collaboration avec le Forum Économique Mondial estime que la mise en place d’une économie favorable à la nature pourrait représenter plus de 10 000 milliards de dollars par an d’ici 2030 – en termes de nouvelles opportunités économiques ainsi que de coûts économiques évités. » (Great Reset-1.5.2. Impact de la pandémie sur le changement climatique et autres politiques environnementales).

Les 500 milliards débloqués pour le Pacte vert européen semblent bien ridicules par rapport aux ambitions ci-dessus. Voir le rapport « The future of nature and business » publié par le FEM WEF_The_Future_Of_Nature_And_Business_2020.pdf (weforum.org).

Une curieuse protection de la bio-diversité

Nous commençons à nous rendre compte que dérriére la protection de la nature se dissimule le grand business de ce que l’on appelle le « capitalisme vert ». Ce capitalisme se présente sous la forme d’une auto-critique de l’ancien capitaliste « le sauvage » n’ayant aucune conscience de l’ avenir de l’ humanité.

Ce capitalisme vert entouré d’organisations environementales (ONG comme WWF, Union for Conservation of Nature, Food and Land Use Coalition, 1t.org, Pew…) veut assurer la protection de la patchamama en privatisant les terres et océans encore publics ou sans statut particulier ;un business évalué à 3500 milliards pour 2030 selon le rapport « The future of nature sous le contôleand business ». Aussi 30 % des terres et des mers doivent être protégés d’ici 2030. ces terres et océans vont ils devenir des patrimoines de l’ humanité, de l’ UNESCO seront ils sous la surveillance du Centre Mondial de Surveillance de la Conservation de la Nature (WCMC) [2]. Nous ne le savons pas, mais une lutte interne dans ses organismes va sans doute se dérouler entre les états et le supranational ayant un intérêt global visant une gouvernance mondiale plus stable et rentière.Les fonds qui gèrent ces rachats sont totalement intégrés dans les circuits financiers modernes (voir la conférence à Lorient sur la privatisation des océans).

Vers une privatisation des océans ?

La privatisation des océans consiste déjà à les truffer d’éoliennes dont nous connaissons les nuissances et dommages pour l’environnement [3] sur terre comme en mer. A ce sujet,le gouvernement américain vient de mettre aux enchères de vastes zones au large des côtes des États de New York et du New Jersey.Baptisé « New York Bight » le projet vise la construction d’un immense champ d’éoliennes en mer pouvant alimenter en électricité jusqu’à 2 millions de maisons.

Mais rien n’ est fait pour nettoyer les océans des déchets toxiques de la première et seconde guerre mondiale.Quand le capitalisme vert intervient pour sauver la foret, c’ est comme il l’ a fait pour sauver le trafic maritime sur le canal de Panama. La déforestation importante était devenue un risque pour le bon fonctionnement du canal.voir sur le sujet l’ article de courrier international .

Quand une mise de fonds intervient pour la protection de l’ environnement, il s’ agit encore de capitaliser cet investissement. La Namibie[4], elle est le premier état en Afrique à intégrer la protection de l’environnement dans sa constitution 44% des espaces sont « protégés ».

Il s’ agit en réalité d’un business pour touristes voulant jouir de la faune sauvage y compris les nombreuses tribus dont certaines ont été décimés par les colons allemands ou mis en camps de concentration. A coté de ses « espaces protégés » se développe une agriculture intensive, qui pense pouvoir diviser par deux, la surface agricole mondiale d’ici 2050. Il en est de même de l’ aquaculture voulant économiser des surfaces d’océans.

Quand on vous parle de biotechnologies, il faut entendre développement des organismes génétiquement modifiés OGM promus comme anti-pesticides. Mais ces nouveaux espaces protégés vont engendrer une rente fonçière pour le propriétaire d’un espace naturel jugé aux normes du marché du carbone. Le « blue carbone crédit » sera distribué aux propriétaires d’espaces naturels (océans ou terrestres)qui stockent du CO2. Par exemple, la mangrove qui réduit le risque d’inondations constituera un gain de 82 milliards de dollars par an. Centre Mondial de Surveillance de la Conservation de la Nature.

Produisez de l’énergie verte

Troisième « business » : l’énergie et les mines : 3500 milliards de dollars par an en 2030. Dans l’énergie verte (solaire et éolien), les investissements ont un rendement de 10% par an selon le Mac Kinsey Institute, de l’ordre de 650 milliards de dollars par an en 2030.

Les mines de terre rares, nickel, cuivre, nécessaire à cette transition, seront elles aussi « vertes », puisqu’utilisées pour des énergies « vertes ». Les puits et mines devront être redynamisés (à base d’acides et de produits chimiques) pour les exploiter à 100% (225 milliards de dollars par an en 2030).

Pour se déplacer les trains privatisés, deviendront comme par enchantement le moyen de transport durable. DHL, UPS, Walmart et Amazon utiliseraient des drônes et des camions (autonomes) pour expédier leurs colis (75 milliards de dollars en 2030).

La planète en jachère par des confinements répétés

Le FEM a écrit que le confinement améliorait les villes Le Forum économique mondial juge que les confinements « améliorent les villes » – puis se ravise — RT en français

«Les confinements améliorent silencieusement les villes dans le monde», a ainsi déclaré le WEF, accompagnant son message d’une vidéo montrant des rues désertes et des usines à l’arrêt, dans laquelle était notée la baisse record des émissions de CO2 en 2020. Le tweet renvoyait en outre à un article, publié en collaboration avec l’agence Reuters, affirmant que les confinements avaient «considérablement réduit l’activité humaine et son impact sur la croûte terrestre, ce qui a conduit à la période la plus calme de la Terre depuis des décennies». «Le bruit ambiant généré par les voyages et les usines a chuté de 50% pour atteindre les niveaux les plus bas jamais enregistrés. Un bruit de fond plus faible signifie que des tremblements de Terre plus petits qui autrement n’auraient pas été observés ont été détectés», a ainsi relevé le WEF. ».Signalons au passage que le président de Greenpeace France, en mars 2020, voyait dans le Covid19 une « opportunité » concernant la lutte contre le changement climatique !

Afin de diminuer l’empreinte écologique humaine, les confinements systématiques au nom du climat (climate lockdown) deviennent salutaires et du même coup Covid et variants sauvent la planète. (Selon le magazine Forbes, il faudrait un confinement de type Covid tous les deux ans (pendant combien de temps ?) pour atteindre les objectifs de Paris. Report : World Needs Equivalent Of Pandemic Lockdown Every Two Years To Meet Paris Carbon Emission Goals (forbes.com).

Selon le FEM « Nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Une seule voie nous mènera vers un monde meilleur : plus inclusif, plus équitable et plus respectueux de Mère Nature. L’autre nous conduira dans un monde semblable à celui que nous venons de laisser derrière nous – mais en pire et constamment jalonné de mauvaises surprises. Nous devons donc faire les choses correctement. Les défis qui se profilent à l’horizon pourraient être plus conséquents que ce que nous avons choisi d’imaginer jusqu’à présent, mais notre aptitude à repartir de zéro pourrait également être meilleure que ce que nous avions osé espérer auparavant. » (le Grand Reset)

Accroître la surveillance de la patchamama pour la sauver.

Comme nous pouvons le constater la troisième révolution industrielle occidentale c’est transformée en son contraire, c’est à dire une désindustrialisation des pays impérialistes.

« La description par Schulze-Gaevernitz de l' »impérialisme britannique » nous révèle les mêmes traits de parasitisme. Le revenu national de l’Angleterre a presque doublé de 1865 à 1898, tandis que le revenu « provenant de l’étranger » a, dans le même temps, augmenté de neuf fois. Si le « mérite » de l’impérialisme est d' »habituer le Noir au travail » (on ne saurait se passer de la contrainte…), le « danger » de l’impérialisme consiste en ceci que « l’Europe se déchargera du travail manuel – d’abord du travail de la terre et des mines, et puis du travail industriel le plus grossier – sur les hommes de couleur, et s’en tiendra, en ce qui la concerne, au rôle de rentier, préparant peut-être ainsi l’émancipation économique, puis politique, des races de couleur ». »

Lénine l’ impérialisme stade suprême du capitalisme ed. Pékin p.125,126.

C’est effectivement ce qui s’est passé avec la percée spectaculaire de la Chine et bientôt l’ Inde comme l’avait pressentit à son époque A. Pannekoek. La dévastation de la nature / Anton Pannekoek – les 7 du quebec : https://les7duquebec.net/archives/269406

« Voilà pourquoi, aussi longtemps que la moitié de la population mondiale se trouve en dehors du système ,ce dernier peut poursuivre son cours. Les centaines et les centaines de millions d’hommes, pullulant dans les plaines fertiles de l’ Asie de l’ Est et du Sud, vivent encore dans des conditions précapitalistes. Tant qu’ils pourront offrir un débouché aux rails et aux locomotives, aux machines et aux usines, les entreprises capitalistes, en Amérique plus particulièrement, pourront prospérer et s’ agrandir. Et c’est de la classe ouvrière américaine que dépend ,dorénavant, le sort de la révolution mondiale » (Pannekoek et les conseils ouvriers, ed.EDI ,par Serge Bricanier,p. 289).

Actuellement et surtout depuis 2008 l’occident amorce un repli sur lui-même ( protectionnisme multilatéral) et désengagement militaire en apparence et tentative d’une prise en main de l’ économie mondiale grâce aux nouvelles technologies de la Big tech. De la crise du surprime de 2008 à celle du Covid 19, il apparaît assez nettement que ceux qui tirent leur épingle du jeux sont les « GAFA », les industrie de luxe et le big pharma et bien entendu les distributeurs d’ énergie et le scénario de décroissance/ low demand energy. Ces nouvelles technologies sont l’objet d’une très vive concurrence entre les Etats-Unis, la Chine, la Russie pour le contrôle et la surveillance du monde. Sont sur le grill de la concurrence les internets, des objets,de l’ énergie, des corps…

(voir l’ affaire Huawei entre la Chine et les USA). En ce qui concerne lNuclear power can play a big role in the energy ‘ énergie,un bras de fer s’ est engagé entre la France et les anglo-saxon sur le nucléaire, voir les projets de TerraPower, lancés encore par Bill Gates… transition | World Economic Forum (weforum.org) et Bill Gates’ latest effort to tackle climate change ? Small nuclear power plants | World Economic Forum (weforum.org)

A suivre

G.Bad.

NOTE

Les potentats du FEM envisage même diminuer l’ emprunte carbone par une dépopulation de la planète

La généralisation des écrans induit une nouvelle aliénation et accentuerait la privatisation des services publics au profit des GAFA. D’innombrables capteurs, sous la peau, sur la peau, dans nos « toilettes », dans notre téléphone, notre maison, pourraient envoyer un flux permanent de données personnelles, y compris sur notre état de santé (physique ou psychique), vers des sociétés privées et services, commerce déjà très lucratif de nos vies privées (voir le documentaire « Nos données valent de l’or » d’Elise Lucet >> https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/video-nos-donnees-personnelles-valent-de-l-or-le-debrief-du-magazine-cash-investigation_4631115.html).

« Pour Panasonic, la décarbonation de la société est une orientation centrale de l’entreprise, qui permet dans le même temps d’étayer la promesse que nous faisons en tant que marque de contribuer à « une vie meilleure et un monde meilleur ». Pour soutenir ces effort, Panasonic s’est engagé de façon active dans le développement de villes intelligentes qui assurent énergie verte et durabilité, services à la communauté, infrastructure numérique et mobilité, ainsi que soins de santé et bien-être. Les avantages s’accumulent et se chevauchent, mais lisez-en davantage sur nos technologies et cas d’utilisation les plus récents. » Pub de Panasonic

[1]C’est le forum économique mondial FEM

[2]« Le Centre Mondial de Surveillance de la Conservation de la Nature (WCMC) est l’organe en charge de l’évaluation de la biodiversité et du soutien de politiques du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE ou UNEP), l’organisation environnementale intergouvernementale la plus éminente au monde.

[3] En Laponie, les éleveurs de rennes se rebiffent contre les éoliennes…

[4]-Elle a obtenu son indépendance en 1990 .