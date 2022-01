Une alliance militaire sino-russe est hypothétique (pour le moment)

Par M. K. Bhadrakumar − Le 16 décembre 2021 − Source The Indian Punchline

Le New York Times a vu juste lorsque son bureau de Moscou a observé les résultats de la vidéoconférence entre le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping et a estimé que les deux principaux adversaires des États-Unis « ont cherché à se soutenir mutuellement dans leurs conflits avec l’Occident, mais n’ont pas encore déclaré une alliance formelle ».

L’alliance sino-russe est une réalité géopolitique aujourd’hui et il faut être daltonien pour ne pas voir ses teintes spectaculaires. Pourtant, il ne s’agit pas (encore) d’une alliance militaire. Pour appliquer une analogie occidentale, si le partenariat sino-russe a un grand potentiel pour s’inspirer de l’Union européenne, ni Moscou ni Pékin ne souhaitent qu’une OTAN eurasienne crée cette synergie.

Les Occidentaux ont un problème de compréhension. Fondamentalement, cela est dû à leur passé colonial. Pourtant, six États membres de l’UE, qui ont tous déclaré leur non-alignement sur les alliances militaires, ont montré qu’il y a une vie au-delà de l’OTAN: L’Autriche, Chypre, la Finlande, l’Irlande, Malte et la Suède. Curieusement, aucun d’entre eux n’a un passé colonial sanglant.

Ni la Russie ni la Chine n’ont de passé colonial. Elles ont été des puissances impériales, mais leur grandeur n’est pas née du travail des esclaves ou du pillage des richesses de l’Afrique, de l’Asie occidentale ou de l’hémisphère sud. Cette distinction importante est au cœur de l’énigme géopolitique actuelle.

La vidéoconférence Poutine-Xi a eu lieu à un moment crucial de la politique régionale, avec des tensions croissantes autour de l’Ukraine et Taïwan. Mais les deux superpuissances estiment qu’en l’état actuel des choses, chaque partie est parfaitement capable de garantir ses intérêts fondamentaux par elle-même.

En fait, de nombreux analystes américains admettent également que les États-Unis ne prendront pas le risque d’une intervention militaire en Ukraine ou à Taïwan, non seulement en raison du spectre de la défaite, mais aussi des conséquences catastrophiques pour l’ordre mondial. En effet, si des situations conflictuelles éclataient simultanément sur les deux théâtres, cela deviendrait un scénario cauchemardesque pour l’administration Biden.

Dans un éditorial consacré à la rencontre virtuelle Xi-Poutine d’hier, le quotidien du Parti communiste chinois Global Times écrit : « Contenir la Chine et la Russie simultanément est une pensée arrogante. Bien que les États-Unis aient un avantage en termes de force, ils ne peuvent écraser ni la Chine ni la Russie. Une collision stratégique avec l’un de ces deux pays entraînerait des coûts insupportables pour les États-Unis. C’est un cauchemar pour Washington lorsque la Chine et la Russie se donnent la main… Menacer et contraindre une grande puissance est un mauvais choix. Il est particulièrement imprudent de le faire contre deux grandes puissances. Washington devrait apprendre à respecter les intérêts fondamentaux des autres grandes puissances. »

Ainsi, alors que la perspective d’une alliance militaire sino-russe est suspendue comme une épée de Damoclès, étant donné la trajectoire de la montée en puissance accélérée de la Chine et de la Russie en tant que puissances mondiales, Moscou et Pékin n’auront peut-être jamais besoin de cette épée. Mais la vidéoconférence Poutine-Xi en a été un rappel brutal.

L’administration Biden ne peut pas intimider la Russie ou la Chine. En ce qui concerne l’Ukraine, des signes de réflexion apparaissent déjà. Selon certaines informations, l’administration Biden conseille à Kiev de faire preuve de retenue, de s’efforcer d’accorder l’autonomie aux provinces séparatistes de l’Est de l’Ukraine et de rechercher une solution politique dans le cadre des accords de Minsk (ce qui a également été suggéré par Moscou).

De même, derrière la rhétorique, Washington pourrait s’engager avec Moscou sur les « lignes rouges » de cette dernière concernant la poursuite de l’expansion de l’OTAN vers l’Est et les déploiements militaires occidentaux à proximité des frontières russes. Le vice-ministre des affaires étrangères, Sergey Ryabkov, a transmis les suggestions de garantie de sécurité de la Russie aux États-Unis dans une lettre remise à la secrétaire d’État adjointe américaine, Karen Donfried, qui s’est rendue à Moscou hier.

Pékin est au courant de ces développements. En outre, Xi Jinping a déclaré à M. Poutine que la Chine envisageait d’étendre sa coopération avec la Russie et les pays membres de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) afin de soutenir la sécurité dans la région. Selon un communiqué du ministère chinois des affaires étrangères citant Xi, la formulation exacte est la suivante:

La partie chinoise entend continuer à développer une coopération flexible et diversifiée avec la Russie et les pays membres de l’OTSC et à défendre la sécurité et la stabilité dans la région.

Le principal collaborateur du Kremlin, Yury Ushakov, a ensuite déclaré aux journalistes à Moscou que M. Poutine et M. Xi ont également discuté « littéralement de toutes les questions urgentes et importantes », allant des garanties de sécurité pour la Russie en Europe à la création de nouvelles alliances dans la région Asie-Pacifique.

L’alliance sino-russe est différente de celle que les États-Unis peuvent aujourd’hui prétendre avoir avec l’un de leurs partenaires occidentaux. Les comptes rendus des remarques de Xi et de Poutine hier en témoignent. (ici et ici) Le cœur du problème est que l’alliance sino-russe est qualitativement supérieure au système d’alliance occidental dirigé par les États-Unis dans sa pure contemporanéité.

Washington a du mal à l’égaler, comme le montre le récent faux pas maladroit concernant AUKUS. L’administration Biden a recours à la sélection et se vante que les États-Unis ont plus d’« alliés » que la Chine ou la Russie ne peuvent en compter.

Le respect et la confiance mutuels au sein de l’alliance sino-russe ont un impact constant sur la sécurité de la région Asie-Pacifique également. Coïncidence ou non, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolay Patrushev, accompagné d’une délégation de haut niveau composée de représentants du ministère russe de la défense, du service fédéral de sécurité, du ministère des affaires étrangères et du service fédéral de coopération militaro-technique, effectuait hier une « visite de travail » à Phnom Penh.

Le compte-rendu russe indique que « les questions de la coopération militaire russo-cambodgienne et de l’interaction sur la voie de l’anti-terrorisme ont été discutées. Les parties ont noté que la coopération dans le domaine des structures de pouvoir et des agences et services spéciaux est l’un des fondements des relations bilatérales entre la Russie et le Cambodge. »

Le Cambodge est l’un des voisins le plus proche de la Chine et un partenaire clé de l’ANASE. La géopolitique du Cambodge est indissociable de la stratégie indo-pacifique des États-Unis. La base navale de Ream, dans le golfe de Thaïlande, est la plus grande base militaire d’Asie du Sud-Est.

Le 10 décembre, Washington a annoncé de nouvelles sanctions à l’encontre du Cambodge, notamment un embargo sur les armes pour contrer l’influence de l’APL au Cambodge. La visite de Patrushev a eu lieu une semaine après.

L’interlocuteur de Patrushev à Phnom Penh était le général Hun Manet, qui est également le commandant de l’armée royale cambodgienne, le chef des forces spéciales et de la force antiterroriste du pays. Hun Manet est le fils aîné du premier ministre cambodgien Hun Sen.

En bref, le Cambodge devient un autre modèle de l’alliance sino-russe en jeu. Un jeu similaire se déroule à Vienne au sujet de l’Iran. Cela se passe aussi depuis un certain temps pour la Corée du Nord. Bien sûr, cela fut tout à fait évident en Afghanistan.

En fait, le ministre des Affaires étrangères, S. Jaishankar, a déclaré récemment, lors du format ministériel Russie-Inde-Chine (RIC), qu’il était nécessaire que les pays du RIC coordonnent leurs approches face aux menaces du terrorisme, de la radicalisation et du trafic de drogue.

Il est clair que même en Inde, qui a été bombardée par le discours américain sur les retombées négatives de l’alliance sino-russe pour sa sécurité nationale, on apprécie aujourd’hui cette alliance comme un facteur de paix et de stabilité mondiale. Ainsi, le 13 décembre, la Russie, la Chine et l’Inde ont déposé un projet de résolution du Conseil de sécurité sur l’aide à la région du Sahel, où l’intervention occidentale s’est spectaculairement retournée contre elle comme en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye et au Yémen.

En fin de compte, une alliance militaire devient gratuite au XXIe siècle, alors que les objectifs consistant à créer un espace pour un ordre mondial plus démocratisé, à garantir la sécurité et la souveraineté des petits et des grands pays et à consolider la multipolarité émergente peuvent aussi bien être réalisés pacifiquement par la diplomatie.

Toutefois, une mise en garde s’impose ici. M. Poutine a fait part à M. Xi des suggestions spécifiques que la Russie a envoyées à la partie américaine en vue de développer des garanties juridiques pour assurer la sécurité de la Russie. Selon un article paru dans les Izvestia d’aujourd’hui, les principales questions abordées dans la lettre portaient sur « les tentatives des États-Unis et de l’OTAN de modifier la situation militaro-politique en Europe en leur faveur. »

C’est là que réside le piège. La question juridiquement contraignante qui se pose ici concerne, en fait, la modification du traité de l’Atlantique Nord de 1949, qui définit la portée géographique de l’alliance. C’est plus facile à dire qu’à faire, car il faudra un consensus entre les alliés de l’OTAN et l’approbation du Congrès américain.

En tout état de cause, les antécédents de Washington en matière de respect du caractère sacré des traités internationaux sont très douteux. Il reste donc à voir comment tout cela va se passer. L’alliance Russie-Chine est inextricablement liée à cela.

M. K. Bhadrakumar

Traduit par Sophia I., relu par Wayan, pour le Saker Francophone