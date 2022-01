Récemment, un lecteur de notre webmagazine écrivait ceci: » Les génocidaires associés ont travaillé dur pendant vingt ans mais leur labeur a été couronné du succès que l’on peut constater sous nos yeux. Le gain de fonction de la protéine spike (SARS-CoV-2) aurait demandé plusieurs siècles de mutation avant d’être si parfaitement adapté à l’homme. Aucun coronavirus ne dispose d’une spike capable de plus d’être à la fois neurotoxique et agrégat plaquettaire. Fauci a utilisé l’argent public des USA pour financer des projets de recherche interdits aux USA en Chine avec la complicité de la France. Le S1 de la spike contient des fragments de protéines de la gp120 du HIV , du Hcv et une activité prionique. Provoquant Thromboses auto-immune neurotoxicité, stérilisation, diminution de l’espérance de vie. Ceci est impossible à obtenir par des mutations naturelles. Les brevets ont été déposés depuis 1999 concernant le gain de fonction du coronavirus. Le P4 de Wuhan a été inauguré par Cazeneuve premier ministre de Hollandouille. Les jeux militaires de Wuhan en octobre 2019 ont été l’occasion de contaminations massives de centaines de personnes qui sont ensuite rentrées chez elles sans contrôle. La délégation française est passée par Creil dans l’Oise . Vous connaissez la suite… maintenant ils vous proposent leurs « faux Vax1 vraies thérapies géniques » qui feront de vous des humains modifiés bien plus vite que vous ne l’imaginez …et donc vous n’aurez plus accès aux bons vieux Droits de l’homme auxquels vous avez été grassement habitué VOUS SEREZ LEUR CHOSE ET ILS FERONT CE QUE BON LEUR SEMBLE DE VOUS !!!! » Source: Le capitalisme financier veut la mort de masse, par la vaccination tueuse, pour rétablir son taux de profit! – les 7 du quebec. Voici un article qui indique que les « vaccins » ou plutôt les traitements géniques à ARN-messager font exploser la mortalité chez les jeunes adultes en Europe. Robert Bibeau.

Le Professeur Patrick Meyer démontre que la vaccination anti-Covid fait exploser la mortalité des 14-44 ans

Les chiffres sont là, têtus et implacables : le Professeur Patrick Meyer de l’université de Liège démontre que la vaccination anti-Covid fait exploser la mortalité. Il a croisé pour ce faire les données sur les 18 pays européens.

La toxicité des vaccins utilisés ne fait à ce jour plus aucun doute : c’est un empoisonnement globale de la population qui est en cours avec des conséquences gravissimes dont l’observation n’en n’est qu’à ses débuts.

La poursuite de la vaccination devrait donc qualifiée d’homicide volontaire!!!!

Preprint: https://www.researchgate.net/publicat…

Data: http://www.bioinfo.uliege.be/meyer/co…