Dr Gérald Kierzek: La stratégie du vaccin à tout crin est une tyrannie étatique!

Deux années après avoir collaboré avec l’État tyrannique et l’industrie pharmaceutique terroriste voici que la lucrative industrie de la médecine se retourne contre ses sponsors, rejette le narratif hystérique des politiciens larbins et de leurs sous-fifres à propos de l’épidémie de grippe de la COVID. Depuis maintenant une semaine les godillots médicaux des plateaux télé reprennent sans gêne les arguments des « pestiférés complotistes » (sic) . Une nouvelle vague de médecins de plateaux télé est chargée de désarmer la Résistance face au terrorisme Étatique pandémique : Quand les rats changent de navire pour vivre avec le COVID!?… – les 7 du quebec. Ici, le docteur Gérald Kierzek sonne le rappel de la piétaille médicale essoufflée et vole au secours des politiciens larbins emmurés dans le coin de l’épidémie vaccinale et du terrorisme pandémique. Quelle sera la vie après le terrorisme pandémique? L’APRÈS-PANDÉMIE SELON LA BOURGEOISIE MONDIALE ET SES EXPERTS (2022-2025) – les 7 du quebec.

Le nouveau mot d’ordre des patrons désunis nous vient du Royaume-Uni : « Il faut vivre avec la COVID, une grippe endémique et ses doses de vaccins systémiques » Royaume-Uni : l’ex-«Monsieur vaccin» du gouvernement appelle à la fin de la «vaccination de masse» — RT en français. La Résistance ne doit pas laisser l’État tyrannique se défausser de ses responsabilités dans cette hystérie pandémique mondialisée, ni laisser l’État totalitaire préparer la suite de cette guerre contre les peuples solidaires. Robert Bibeau.