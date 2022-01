PLANET LOCKDOWN ou comment ils nous ont imposé l’hystérie pandémique

Documentaire complet version française. Source https://reseauinternational.net/planet-lockdown/

Le visionnement de ce documentaire stupéfiant nous laisse pantois et une question, la plus importante question de notre temps, surgit aussitôt: pourquoi cette mise en scène anxiogène… pourquoi nous avoir infligé cette hystérie pandémique mondiale ?

« Planet Lockdown » est un documentaire sur la situation dans laquelle se trouve le monde après deux années de conditionnement. Les réalisateurs se sont entretenus avec certains des esprits les plus brillants et les plus courageux de ce monde, notamment des épidémiologistes, des scientifiques, des médecins, des avocats, des manifestants et un homme d’État. Ces âmes courageuses ont eu le courage de dire la vérité et nous inspirent à faire de même. Nous devons avoir le courage de surmonter nos peurs. Et une fois que nous l’avons fait, tout devient plus facile. Vous y retrouverez entre autres Louis Fouché, Alexandra Henrion-Caude, Catherine Austin Fitts, Astrid Stuckelberger, Liliane Held-Khawam, Michael Yeadon, Carrie Madej, Václav Klaus et Reiner Fuellmich dans l’une des plus belles et peut-être plus importante réalisation depuis le début de cette crise fabriquée de toute pièce.

Merci à Liliane Held-Khawam pour la version française.

Retrouvez toutes les interviews complètes sur le site https://planetlockdownfilm.com

Vous pouvez soutenir le documentaire ici : https://planetlockdownfilm.com/support-the-movie

Source française : https://cv19.fr