Par Brigitte Bouzonnie.

Verbatim de la conférence de presse à Bruxelles de l’avocat Reiner Fuelmich.

-L’avocat Reiner Fuelmich vient de déclarer hier à Bruxelles : “Nous ne pouvons pas croire ce que les politiques et les médias traditionnels nous disent par rapport à cette dite pandémie. Pandémie qui était prévue, et qui a fait l’objet d’une longue planification, faisant partie de leur agenda depuis des années. Cette panique a été conçue par des psychologues, des psychiatres. Une propagande a été relayée par les médias traditionnels. https://fb.watch/aK7aJwz836/

Cependant, nous sommes lucides. Nous savons que le fondement de ces mesures est inexact, et qu’il n’y a pas d’infections asymptomatiques. Nous savons que ce virus, qu’il soit naturel ou artificiel, n’est pas plus dangereux que la grippe commune. Ce qui est dangereux par contre, ce sont ces injections qu’on appelle “vaccins”.

Il faut mettre une fin à tout cela. Il n’y a que nous qui puissions le faire, nous les avocats, qui faisons de notre mieux.

On a lancé un processus judiciaire international à la fin de la semaine dernière, avec de vrais juges, de vrais avocats, de vrais témoins, de vrais experts, qui témoigneront des dommages dont ils ont souffert, en particulier à cause des vaccins.

J’ai bien conscience qu’après ce procès, nous pourrons avoir des mises en accusation, car ce sont des faits criminels et nous ferons émerger la vérité sur ce qui se passe auprès du public, car c’est nous le Peuple qui pourrons arrêter ce massacre.

« Le Peuple est déconnecté de ce système corrompu et criminel. Il doit créer son propre système de santé, d’éducation, économique. Nous devons nous débarrasser des structures globales que le Forum de Davos nous impose” (sic).

Commentaires de Brigitte Bouzonnie : le ton très dur utilisé par l’avocat Reiner Fuelmich est nouveau. Il a changé. Finies, les petites critiques techniques de l’avocat sur l’efficacité des seuls tests PCR, telles qu’on pouvait les entendre, six mois plus tôt. Place à une critique globale de fond très radicale contre les mondialistes tueurs. Fuelmich dénonce frontalement la tromperie du Covid (en réalité une simple grippe) et les vaccinations criminelles imposées par le camp mondialiste. Dont Macron. L’avocat n’hésite pas à traiter les dirigeants du monde entier de “corrompus” et de “criminels”, dont il faut se débarrasser. Et construire du neuf : position à laquelle nous ne pouvons bien sûr que souscrire 5 sur 5.

Sa prise de position “radicale” n’est pas isolée. Elle rejoint celle du journaliste américain Paul Craig Roberts affirmant dans un article du 15 décembre 2021: “ Les peuples du monde doivent comprendre que la “pandémie de Covid” orchestrée est le plus horrible crime de masse jamais commis dans l’histoire de l’humanité. C’est “l’Occident libre” qui a organisé et perpétré ce crime horrible”(sic).

Nul doute que ce changement de ton, cette radicalité nouvelle dans la critique anti vaccins et anti pandémie, tout cela doit être rapproché de la guerre féroce qui oppose le camp mondialiste au camp nationaliste de Donald Trump + 22 armées. Manifestement, le camp mondialiste est en train de perdre, comme le montrent les propos lugubres du dernier Forum mondial de l’économie sur l’après Covid pour les occidentaux. Il prévoit une croissance annuelle du PIB inférieure à 1%. Et des soulèvements populaires, notamment en France (voir article postée le 23 janvier 2022).

Comme chantait Bob Dylan : “The times, there are changing”. A nous de prendre conscience, sous l’existence terne et molle du quotidien de la société française 2022, des possibilités lumineuses offertes par le nouveau rapport de force mondial.