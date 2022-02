LA PIRE HAUSSE DE L’INFLATION DEPUIS 1991

L’élection fédérale passée, les vrais chiffres sortent. Essence+34.9%, Auto+6.3%, Logement+4.4%, Porc+10.4%, Huiles comestibles+21.8%, etc.

L’attaque sur la classe ouvrière est MONDIALE! Et la Gauche, les syndicats, les groupes populaires, les intellos et les poètes dorment sur la switch ?!? Cela s’appel l’Individualisme libéral, selon Jean-Claude Michéa, un intellectuel Français. Il déplore que des idéaux modernistes bourgeois aient phagocyté le socialisme – processus qu’il analyse dans un de ses essais, IMPASSE ADAM SMITH (Campus-Flammarion).

Ou il écrit que : «George Orwell est en quelques sorte le père de la pensée antitotalitaire. Maintenant que l’antitotalitarisme est hégémonique ». Souvenez-vous de la Bastille. On y arrive! Quand il n’y aura plus rien dans le frigidaire, et plus de jobs et plus de maison… Il va falloir se battre pour regagner le peu de ce qu’on avait ! Les syndicats, la Caisse Pop, la FADOQ, etc. nous ont laissés tomber. Tous infiltrés par le 1%.

Bombe à retardement. Je ne suis plus bienvenu dans le restaurant du coin. La gentille serveuse est devenue une policière fanatique ! Moi, qui n’aime pas les McDo, je me résigne à accepter l’évidence ?!? Je veux bien encourager les locos, mais je n’accepte pas de me faire bousculer et traiter comme un criminel parce que je refuse le fameux vaccin. J’apprécie cette expérience existentielle. Je ne pars pas des idées mais des individus concrets et de leurs vies concrètes pour penser le monde commun. Peut-être vivons-nous une mutation anthropologique qui consacrait la victoire de l’individu rationnel des libéraux sur l’homme décent d’Orwell ? Sur le long terme, est-il raisonnable, aujourd’hui, de prétendre édifier la décence commune (common decency) sur une morale partagée?

Michéa nous dit que ce moraliste, Orwell, a prédit qu’au vingtième siècle peu d’intellectuelles auront autant payé de leur personne pour essayer d’accorder leur vie à leurs idées. Cette exigence morale est le fondement le plus stable du double combat qu’il a conduit en permanence contre l’indifférentisme moral des libéraux et contre « l’esprit réduit à l’état de gramophone » qui caractérise les intellectuels totalitaires. Cependant, Orwell convient d’ajouter aussitôt que la common decency – condition première de toute révolte authentique – ne représentait pour lui que le point de départ nécessaire d’une politique socialiste. Il faut certes « s’appuyer sur elle» écrivait-il, mais aussi et surtout lui assurer un «développement infini» sous peine de se retrouver piégé, d’une manière ou d’une autre, dans l’univers délétère du « communautarisme» et du nationalisme. Rappelons qu’Orwell, à la différence des intellectuels de gauche d’aujourd’hui, savait encore parfaitement distinguer ce dernier de l’attachement à son pays natal et du dévouement patriotique. Ce qui est ici en jeu, c’est donc une fois de plus l’éternelle dialectique du particulier et de l’universel : en ce sens, toute théorisation socialiste doit quelque chose à Hegel, même si Orwell, en bon Anglais, manifestait une solide indifférence pour l’œuvre de celui-ci.

Il n’y a que la Droite qui fait des scènes et qui sont organisées? C’est un monde à l’envers, en chute libre; comme l’économie! On vit la pire hausse de l’inflation depuis 1991! Et que font nos syndicats? Rien! Si vous allez sur les terrains de golf de l’élite, vous allez voir le président de la compagnie et le président du syndicat jouant ensemble. Ils sont membre du même club de golf.

La chasse à l’homme, chasse à la femme dans les hôpitaux et les écoles. Et il y en a de la nouvelle Gauche, qui trouve cela normal?

L’histoire se répète. On est rendus là!

John Mallette

Le Poète Prolétaire