Le tapis rouge d’Oslo couvre la route sanglante de Kaboul. La conférence d’Oslo est un pas vers la légitimation du régime Taliban

Par Left Radical of Afghanistan (LRA). 26 January 2022- Afghanistan.

Oslo conference statement LRA

Du 23 au 25 janvier 2022, la Norvège a accueilli une conférence au cours de laquelle une délégation du régime taliban conduite par le ministre des Affaires étrangères, le mollah Manan Mottaki, des représentants de pays impérialistes tels que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Union européenne, les Nations Unies et certaines femmes ont participé.

En tant que partenaire stratégique des États-Unis, la Norvège obéit à l’ordre des États-Unis de faciliter la mission américaine en relation avec l’Afghanistan. Les objectifs et l’ordre du jour de la conférence ainsi que la sélection des participants à la conférence avaient déjà été préparés par les États-Unis et l’OTAN, et le peuple afghan n’y avait aucun rôle ni aucun contrôle. Apparemment, le but de la réunion a été mis en évidence pour examiner la situation des droits de l’homme, l’aide humanitaire, la question des femmes et l’éducation des filles. Le grossissement des droits de l’homme, des droits des femmes et de l’éducation des filles, ainsi que l’accent mis sur la formation d’un gouvernement inclusif, est une excuse pour laver les mains sanglantes des talibans et les présenter comme innocents afin de détourner l’opinion publique à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afghanistan.

La sympathie des États-Unis et de l’OTAN envers les femmes et le peuple afghans est en fait une larme de crocodile sur les souffrances sans précédent du peuple afghan, dont les États-Unis et leurs alliés sont responsables. Il est clair que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN tentent d’ouvrir la voie à la légitimation et à la reconnaissance de l’émirat islamique misogyne et extrémiste des talibans en Afghanistan.

D’autre part, les talibans essaieront également d’utiliser la catastrophe humanitaire causée par la crise économique, la pauvreté et la famine pour débloquer près de 10 milliards d’avoirs gelés de l’Afghanistan, non pas pour résoudre les problèmes économiques et sociaux de la population, mais pour renforcer les fondements de leur propre régime autoritaire.

Alors qu’une conférence de trois jours sur les droits humains et les droits des femmes se déroulait à Oslo et que les talibans faisaient de fausses promesses, simultanément, les talibans de Kaboul continuaient de réprimer les manifestations de femmes, emprisonnant et torturant les manifestantes. Les portes des écoles de filles et des universités sont toujours fermées, les femmes ont été expulsées des bureaux gouvernementaux et la présence des femmes en public a été sévèrement restreinte. Alors que certains dirigeants talibans figurent sur la liste noire des États membres de l’ONU et de l’OTAN et que certains de ces États ont déclaré des dizaines de millions de dollars en récompense de la détention d’accusés talibans, la Norvège les invite à Oslo sous de faux noms et sur un vol privé, accueille la délégation talibane en posant des tapis rouges sous leurs pieds.

L’hypocrisie des États-Unis et de l’OTAN montre que les pays impérialistes peuvent violer n’importe quelle loi et valeur humaine pour leurs propres intérêts. Ainsi, malgré le fait que certains membres de la délégation talibane qui ont un casier judiciaire soient officiellement invités à des conférences internationales, la question des listes noires et des sanctions et de leur casier judiciaire est pratiquement ignorée. De plus, lors de leurs entretiens avec des représentants des États-Unis, L’OTAN, les Nations Unies et l’Union européenne, la délégation des talibans cherchera à retirer les noms des membres de haut rang des talibans et du réseau Haqqani de la liste noire et des sanctions et des affaires pénales. Le sommet d’Oslo est en fait un complément à l’accord de Doha signé entre les États-Unis et les talibans en février 2020, en vertu duquel les talibans se sont engagés à poursuivre les programmes des États-Unis et de l’OTAN en Afghanistan et dans la région à la place du gouvernement renversé d’Ashraf Ghani. En retour, les États-Unis et leurs alliés ont juré de retirer leurs troupes d’Afghanistan et de remettre le pouvoir aux talibans.

Ainsi, au sommet d’Oslo, les pays impérialistes, en particulier les États-Unis, sont déterminés à exhorter les talibans à réaffirmer leur attachement aux dispositions de l’accord de Doha et à se conformer aux accords américains pour faciliter le processus d’aide et de reconnaissance. Le fait est que bien que les États-Unis et l’OTAN aient échoué en Afghanistan, leurs interventions se poursuivent et ils sacrifient toujours le peuple afghan pour la réalisation de leurs objectifs stratégiques.

Les États-Unis et leurs alliés entretiennent toujours des liens avec des mercenaires locaux, soutenant des accords secrets avec les talibans, divers groupes d’opposition talibans, dont l’EI et le « Front de résistance nationale » qui se compose de criminels, de violateurs des droits de l’homme et de vestiges d’un ancien régime corrompu. Le régime taliban n’est pas uni et il existe de nombreux groupes et différences entre eux. Le réseau Haqqani est un groupe extrémiste au sein des talibans qui entretient des liens étroits avec l’ISI pakistanais et la CIA américaine. En vertu de ces liens, en mars 2020, Anas Haqqani, un haut responsable du réseau Haqqani qui avait été condamné à mort par la Cour suprême, a été libéré de la prison de Kaboul sous la pression des États-Unis. En réponse à l’intervention des États-Unis et de l’OTAN, ou à leurs soi-disant efforts bienveillants en Afghanistan.

Les rivaux des États-Unis et de l’OTAN, dont l’Iran, la Russie et la Chine, ne sont pas restés inactifs. Ils tentent également de servir de médiateur entre les talibans et le « Front de résistance nationale » afin qu’ils puissent prendre l’initiative en Afghanistan auprès des États-Unis et de l’OTAN. Le peuple afghan, les femmes qui protestent et les forces socialistes et démocrates s’opposent à la tenue de la conférence d’Oslo et à la participation des talibans.

Les femmes qui protestaient à Kaboul ont également déclaré que les femmes invitées à la conférence d’Oslo ne les représentaient pas du tout, et que ces femmes symboliques représentent sans aucun doute l’ancien régime corrompu d’Ashraf Ghani et les États-Unis et l’OTAN pour tromper le monde.

Malgré la répression brutale des talibans, les femmes courageuses d’Afghanistan descendent chaque jour dans les rues de Kaboul en scandant les slogans « PAIN, TRAVAIL et LIBERTÉ » et en exprimant leurs protestations de diverses manières. Alors que les femmes sont en première ligne dans la lutte contre les restrictions à l’emploi des femmes, à l’éducation, aux libertés et au hijab forcé, Rina Amiri, l’envoyée spéciale de Joe Biden pour les femmes afghanes, se présente devant les talibans en hijab religieux lors de la conférence d’Oslo. Cette parade radicale de la représentante de Biden est une insulte aux luttes et aux sacrifices des femmes à l’intérieur de l’Afghanistan qui luttent contre le voile forcé imposé par les talibans.

Cet acte peut être interprété comme un signal vert des États-Unis pour la politique anti-femmes des talibans. La gauche radicale d’Afghanistan (LRA) et les forces démocratiques, les femmes et les jeunes n’ont aucune attente de redressement et de réforme du régime taliban. Tenir de telles conférences sans les vrais représentants des femmes, des travailleurs et du peuple afghan n’a aucune légitimité et ne peut obtenir le soutien du peuple. La LRA, les forces socialistes et démocratiques et les femmes se battent non pas pour réformer le régime taliban mais pour le renverser. –

Non à l’intervention US/OTAN et autres impérialistes en Afghanistan ! – Que les travailleurs, les femmes et les jeunes d’Afghanistan décident de leur sort ! – Soutenez la lutte des forces afghanes socialistes, démocrates et laïques !

