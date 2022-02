NOUS VIVONS UNE ACCELERATION DE LA LUTTE DES CLASSES !

Par Brigitte Bouzonnie.

“Les Peuples sont en train de se soulever pour recouvrer leur liberté, notamment contre le pass vaccinal ! »(sic). Cette phrase n’est pas de moi, mais d’Alexis Cossette, de Radio Québec, lors de son dernier échange avec Valérie Bugault en date du 20 janvier 2022.

Je vous conseille de réécouter attentivement cette émission, surtout pour ce que dit Alexis Cossette. Dès le 20 janvier, il annonce un réveil des Peuples contre la gestion pourrie du Covid. Sur le coup, je l’avais trouvé très optimiste. Un peu trop même à mon goût, au vu des 35 000 français courageux, qui avaient défilé le samedi 22 janvier, jour où j’ai écouté cette vidéo. Mais qui ne formaient pas à eux tout seul un “réveil des Peuples” (sic), quelle que soit la sympathie qu’on ait pour eux.

Mais depuis, 50 000 camions sont entrés à Ottawa avec 1,4 millions de personnes. Un convoi part des Pays Bas avec 23 777 membres. Un autre de Belgique avec 5 297 personnes. Un autre de France avec 5400 personnes. (https://les7duquebec.net/archives/269867).

De son côté, Trudeau a été exfiltré par les services secrets dans un lieu inconnu. Il a disparu, parce que l’OTAN, visiblement, a refusé de le défendre. C’est comme cela qu’est tombé le dictateur Ben Ali en 2011, en pleine révolution tunisienne : parce que les américains ont refusé de le défendre. Et l’ont livré à la colère populaire.

L’OTAN ou l’équivalent pour le Canada de la Eurogendfor (gendarmes de l’Europe), que les militants anti loi Khomri ont pu découvrir en 2016, à leurs dépends, au cours des 14 journées nationales de manifestations contre ce projet de loi scélérat.

Un souvenir entre mille. Notre Bus était arrêté devant l’université de Tolbiac en grève contre le projet de loi Khomri. On a vu surgir d’une vingtaine de cars rangés devant la fac, des lettons et des estoniens, grands de plus de deux mètres, baraqués, courir à toute allure avec leurs armes et matraques dans la faculté. Rien que d’y penser, je frémis de peur…!

Tout cela pour dire que Trudeau a en principe les moyens policiers et militaires de se défendre. Sa disparition ne va pas de soi. Sauf si l’OTAN le laisse tomber, comme c’est visiblement le cas en ce moment. Cela signifie donc que l’OTAN est bien sous le commandement de Donald Trump, par ailleurs chef des armées américaines depuis le 21 janvier 2021 : titre que n’a jamais eu Joe Biden.

Alexis Cossette est un opposant contrôlé. Un révolté de salon. J’avais observé qu’il ne défendait pas bien Donald Trump, lors des élections truquées contre Jo Biden. Ayant écrit un article rédigé l’an passé, intitulé : “Cossette : du bois dont on fait les flutes”.

Cossette est un lanceur d’alertes, qui ne s’est pas beaucoup battu pendant toute l’année 2021, malgré le sinistre plan de vaccination tueuse tristement imposé aux peuples de la planète. En cela, il se différencie d’un Robert Kennedy Junior levant le voile sur la vraie nature d’Antony Fauci. Adam Israel Shamir montrant que les mondialiste voulait tuer 62 millions de personnes dans le monde, grâce au Covid-19. Paul Craig Roberts dénonçant le pire crime de masse de l’humanité jamais commis avec le Covid. Mon amie Monika Karbowska analysant depuis vingt ans la socio-genèse de la politique publique du Covid et de la vaccination obligatoire. La faisant remonter à Dick Cheney et Georges Bush et leurs exercices de simulation militaires : “dark winer” (2002). Valérie Bugault dénonçant le coup d’état juridique perpétré au cours du premier confinement. Pierre Hillard rappelant le rapport de la fondation Rockfeller de 2010 annonçant une grande pandémie avec des millions de morts. Philippe Djandrock dévoilant la toxicité de l‘oxyde de graphène….

Donc, si tout à coup, Cossette parle de “réveil des peuples”, c’est qu’il sait beaucoup de choses sur les projets de Donald Trump. Sur son calendrier visant à revenir à la Maison Blanche. Cossette sait des tas de choses, que nous, les sans nom les sans grade du journalisme cybermilitant, ignorons totalement.

De son côté, André Bercoff, autre opposant contrôlé, double vacciné, tout au long de l’année 2021, développe la même idée que Cossette. Il écrit aujourd’hui sur Tweeter : “Une gigantesque et planétaire course contre la montre est engagée, entre des marionnettistes qui rêvent de consommateurs définitivement soumis et numérisés, et des citoyens qui s’accrochent farouchement à leur esprit critique, leur liberté de mot et de vie” (sic) !

Idem pour Didier Raoult, également opposant contrôlé, sortant une vidéo le 1er février 2022, où il dit : “les vaccins ne tiennent pas leurs promesses !“(sic). (https://les7duquebec.net/archives/269982)

Il faut prendre leurs messages au premier degré. Prendre conscience qu’un réveil des peuples est à venir prochainement, contre la gestion calamiteuse du Covid et les injections tueuses. Et qu’avec les routiers installés à Ottawa depuis plusieurs jours, on assiste à une accélération de la lutte des classes, qu’on se le dise….!